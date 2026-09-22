6년째 암투병 엄마 돌본 오빠에게 끝내 하지 못한 말

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"오늘 CT를 찍는 날인데 아직 안 오셨어요."

AD

"너도 암이고 엄마도 암이고, 우리 집안은 왜 그러냐. 나도 암일까 봐 무섭다."

"오빠, 암이 무슨 전염병이야? 엄마나 나나 그냥 걸린 거야."

"오랜 병에 효자 없다는 말이 무슨 뜻인지 알 것 같다."

큰사진보기 ▲오빠에게 차마 하지 못한 ‘고맙다’와 ‘미안하다’는 말 대신 “건강검진 한번 받아봐”라는 문자를 보냈다 ⓒ 황의정 관련사진보기

'오빠, 건강검진 한번 받아봐.'

덧붙이는 글 | 이 기사는 카카오브런치에도 실립니다.

엄마가 다니는 병원에서 전화가 왔다. 어제 엄마와 통화할 때 분명 CT를 찍었다고 했는데, 알고 보니 다른 진료과에서 받은 검사였다. 엄마는 6년째 항암 치료 중이다. 몸이 안 좋아지면서 들러야 할 진료과도, 받아야 할 검사도 많아졌다. 그동안 항암 일정을 챙기고 병원에 동행하는 일은 주로 오빠가 맡았다. 이번에는 내가 엄마 곁에 며칠 있어야겠다고 생각했다.전화를 끊고 서울로 갈 짐을 쌌다. 옷 몇 벌과 약을 챙기고, 새로 산 가발과 모자 하나도 넣었다. 짐을 챙기다가 주말에 오빠를 만났던 일이 떠올랐다.다섯 살 많은 오빠는 어릴 적 나를 놀리던 동네 아이들을 혼내주던 영웅이었다. 하지만 어른이 된 뒤에도 엄마 곁을 떠나지 못하는 오빠를 보며 철이 없다고 생각한 적이 많았다.엄마가 암에 걸리고부터 오빠는 달라졌다. 평생 하지 않던 쓰레기 버리기와 분리수거, 설거지를 시작했다. 항암 날짜를 챙기고 병원에 따라다녔다. 엄마가 하루 종일 누워 있는 날도, 밥을 몇 숟갈 뜨지 못하고 수저를 내려놓는 날도 가장 가까이에서 지켜봤다. 그런 오빠에게 고맙다는 말을 하고 싶어 내가 먼저 밥을 먹자고 했다. 하지만 막상 마주앉으니 그 말이 쉽게 나오지 않았다. 나는 메뉴판을 들여다보며 애먼 음식 이야기만 했다.음식이 나오자 오빠가 불쑥 말했다. 그 말을 듣는 순간 하려던 말이 쏙 들어갔다.나는 오빠를 흘겨보며 말했다. 오빠는 쑥스러웠는지 음식보다 맥주잔을 먼저 들어 벌컥 마셨다. 잔을 내려놓고는 젓가락으로 안주만 뒤적였다. 그러다 한마디를 덧붙였다.그 말을 하는 오빠의 눈은 나를 보지 않고 술잔에 가 있었다. 나는 아무 말도 하지 못했다.엄마가 아프다는 연락을 받으면 나는 오빠에게 먼저 전화했다. 엄마가 오늘은 밥을 좀 먹었는지, 항암은 잘 받고 왔는지, 병원에서는 뭐라고 했는지 물었다. 오빠는 그때마다 대답했다. 잘 먹었다, 다녀왔다, 별일 없다. 나는 그 대답을 듣고 전화를 끊었다. 정작 오빠에게 괜찮으냐고 물어본 적은 별로 없었다.집으로 돌아오는 길, 오빠가 맥주잔을 쥐던 손이 자꾸 떠올랐다.오빠와의 대화창을 열었다. 마지막 문자가 언제였는지 한참을 위로 올려야 했다. 휴대전화를 들었다가 몇 번이나 내려놓았다. '오빠 고마워.' 적었다가 지웠다. '미안해.' 그것도 지웠다.한참 뒤 짧게 적었다.전송을 눌렀다.