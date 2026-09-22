"교육재정 축소는 헌법 훼손"...경남교육감, 정부 비판 '가통'

권순기 경남교육감이 현 정부가 추진하는 지방교육재정교부금(교육교부금) 축소를 비판하는 가정통신문을 이 지역 초중고 학부모들에게 일제히 보냈다. 16개 시도 교육감 가운데 처음이다. 정부 비판 가정통신문은 다른 교육감들도 발송할 것으로 보여 전례를 찾기 힘든 정부 비판 가정통신문 발송 사태가 이어질 것으로 보인다(관련 기사: 교육감들, '정부 비판' 가정통신문 발송 추진... "교부금 삭감법 반대"
https://omn.kr/2jsyn).
"지역 소멸 위기와 맞물려 아이들 배움터 위태로워"
22일, 경남교육청이 이 지역 학교에 보낸 '[긴급 협조] 교육교부금 개편 관련 교육감 서한문 가정통신문 전달 협조 요청' 공문을 보면, 이 교육청은 각 학교에 "교육교부금 축소의 부당성, 위기의 공교육을 함께 지키기 위한 학부모 동참 호소" 내용을 담은 가정통신문을 오는 23일까지 모든 가정에 발송 완료하도록 권고했다.
권순기 교육감은 A4 용지 2장 분량으로 된 가정통신문에서 "최근 정부는 '학생 수가 줄어든다'는 단순한 논리만을 내세워 교육교부금을 축소하려고 한다"라면서 "정부의 계산대로라면 최악의 경우 인건비조차 감당할 수 없는 지경에 이를 수 있다는 현장의 우려가 크다"라고 밝혔다.
이어 권 교육감은 "만약 교육재정이 줄어들게 된다면, 당장 소규모 학교의 통학버스와 급식 같은 기본 교육 여건조차 유지하기 어려워진다"라면서 "이는 결국 균등한 교육 기회와 여건을 보장하라는 헌법적 가치를 훼손하고, 지역 소멸 위기와 맞물려 아이들의 배움터를 위태롭게 할 것"이라고 경고했다.
이에 따라 권 교육감은 "우리 아이들이 흔들림 없이 배우고 성장할 수 있도록, 학부모님들께서도 함께 목소리를 내어주시기를 간곡히 부탁드린다"고 호소하면서 "경남교육청은 교육의 '효율성'이라는 이름으로 아이들의 미래를 뒤흔드는 일방적인 교육재정 개편 시도에 명확히 반대한다"라고 강조했다.
대한민국교육감협의회는 지난 17일 전남광주특별시 여수시에서 연 제109회 총회에서 권순기 교육감을 지방교육재정 교육감 특별위원장으로 자체 선출한 바 있다.
이날 교육감협의회 총회 참석자들에 따르면 교육감들은 교육교부금 관련 정부 정책을 비판하는 가정통신문 발송에 대해 논의했다. 자체 제작한 가정통신문에 대한 발송 여부를 교육감별로 자율 판단하기로 했다고 한다.
"서울교육감도 가정통신문 발송 내부 검토"
교육감협의회 회장을 맡고 있는 정근식 서울시교육감의 한 측근은 <오마이뉴스>에 "우리 교육청도 가정통신문을 보내는 방안에 대해 내부 검토하는 단계"라고 설명했다.