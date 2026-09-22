북한, 신형 극초음속미사일 시험... 김정은 "무력 현대화의 뚜렷한 갱신"

큰사진보기 ▲북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. [조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2026.9.22 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲북한 미사일총국은 지난 20일 김정은 국무위원장과 딸 주애가 참관한 가운데 무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행했다고 조선중앙통신이 22일 보도했다. 사진속 모니터 화면에 '화성포-11마-1형 비행궤도'(붉은색 네모)라는 글씨가 적혀있다. [조선중앙통신 홈페이지 캡처] 2026.9.22 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution] ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한이 지난 20일 발사한 단거리 탄도미사일이 신형 극초음속미사일인 것으로 확인됐다. 김정은 북한 국무위원장은 딸 주애와 함께 시험 현장을 찾아 이번 시험을 "무력 현대화에서의 뚜렷한 갱신"이라고 평가했다.북한 관영 <조선중앙통신>은 22일 미사일총국이 지난 20일 "무기체계기술 고도화에서 중대한 의의를 가지는 신형무기의 시험을 성공적으로 진행하였다"고 보도했다.북한은 이번 시험이 "국가 방위노선을 관철하기 위한 정상적인 활동의 연장"이라며 주변 국가의 안전에도 영향을 주지 않았다고 주장했다.북한은 보도에서 시험한 무기의 명칭이나 구체적인 성능을 밝히지 않았다. 그러나 이날 통신이 공개한 사진을 보면 김 위원장과 주애가 바라보는 모니터에 '화성포-11마-1형 비행궤도'​라는 문구가 표시돼 있었다.전문가들은 이를 북한의 단거리 탄도미사일 화성-11 계열 발사체에 극초음속 활공체(HGV) 형태의 탄두를 결합한 단거리 극초음속미사일로 분석하고 있다.북한이 공개한 사진에는 비행 자료도 상당 부분 노출됐다. 모니터 화면에는 비행시간 446.1초, 속도 초속 2,146m, 고도 35.8㎞, 거리 908.2㎞​라는 수치가 표시됐다. 탄두와 관련해서도 비행 63.6초 시점에서 속도 초속 2,883m, 고도 26.2㎞ 등의 수치가 확인됐다.화면에 나타난 비행궤적은 상승한 뒤 하강하다가 저고도에서 다시 상승하는 이른바 '풀업' 기동과 유사한 특성을 보였다. 극초음속 활공체의 변칙적인 비행능력을 보여주려 한 것으로 분석된다.다만 북한이 공개한 수치는 우리 군의 탐지 결과와 차이가 난다. 합동참모본부는 북한이 20일 오후 원산 일대에서 약 3시간 간격으로 동해상에 단거리 탄도미사일 2발을 발사했으며, 각각 약 450㎞와 600㎞ 이상 비행했다고 밝혔다. 두 발 모두 화성-11 계열로 추정했다. 북한이 공개한 908.2㎞가 실제 비행거리인지, 시험 과정의 다른 수치를 표시한 것인지는 추가 분석이 필요하다.극초음속미사일은 빠른 속도뿐 아니라 비교적 낮은 고도에서 비행하면서 궤도를 바꿀 수 있다는 점 때문에 탐지와 요격이 까다로운 무기체계로 꼽힌다.김 위원장은 시험 결과에 대해 "첨단 국방기술력의 과시이며 무력 현대화에서의 뚜렷한 갱신"이라고 주장했다. 이어 이 기술이 전쟁 대비태세와 향후 무력 발전에서 중요하다면서, 이러한 군사기술의 변화가 무엇을 의미하는지는 상대가 더 잘 알 것이라는 취지로 말했다.이번 시험은 북한이 기존 화성-11 계열 단거리 탄도미사일의 사거리와 정확도를 높이는 데서 더 나아가 저고도 활공과 변칙기동 능력을 강화하는 방향으로 전술미사일을 발전시키고 있음을 보여주는 사례로 분석된다.특히 북한이 미사일 명칭과 비행궤적, 일부 비행수치가 담긴 화면까지 공개했다는 점에서 새로운 무기체계의 성능을 대외적으로 과시하려는 의도도 엿보인다.