"금강수목원, 다시 시민의 품으로" 재개장 기념해 공공자산 가치 되새겨

큰사진보기 ▲21일 ‘다시, 시민의 품으로’ 행사 기념사진 ⓒ 가람수풀생태환경연구소 박장선 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 박경 금강수목원공공성지키기네트워크 상임 대표가 축하 인사를 전하고 있다. ⓒ 가람수풀생태환경연구소 박장선 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이날 참석자들이 기념식수하는 모습. ⓒ 가람수풀생태환경연구소 박장선 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲숲해설 프로그램에 참여한 참가자들이 무장애나눔의길을 걸으며 손병헌 숲해설가의 이야기를 듣고 있다. ⓒ 가람수풀생태환경연구소 박장선 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲창연정에서 바라 본 청벽과 금강 조망 ⓒ 가람수풀생태환경연구소 박장선 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하고자 운영하는 세종지역 공동체미디어입니다.

지난해 폐쇄되는 아픔을 겪었던 금강수목원이 지난 16일 충청남도와 세종시가 체결한 공동운영 협약에 따라 21일 전격 재개장됐다.금강수목원공공성지키기네트워크는 이를 기념하기 위해 이날 오전 금강수목원 매표소 앞 백제원에서 공공 자산의 가치를 되새기는 '다시, 시민의 품으로' 기념 행사를 개최했다. 가람수풀생태환경연구소와 세종환경운동연합이 주관하고 충청남도산림자원연구소가 협조한 이번 행사에는 사전 예약을 통해 뜻을 모은 시민과 관계자 등 30여 명이 함께했다.오전 10시부터 진행된 기념식은 세종환경운동연합 박창재 사무처장의 사회로 진행됐다. 금강수목원 공공성 지키기 네트워크 박경 상임대표가 축사를 전했으며, 송윤옥 공동대표는 그간 뜻을 모아준 시민과 관계자들에게 감사의 뜻을 전하고 앞으로 펼쳐질 지속 가능한 커머닝(Commoning) 활동의 새로운 시작을 알렸다.이어 우석성 충청남도산림자원연구소장은 시민과 함께 그려갈 수목원의 미래 운영 방향을 제시했고, 황운하 국회의원(조국혁신당)은 과거 금강수목원 지키기 걷기대회에 참여했던 당시를 회상하며, 국민을 위한 열린 공간으로 거듭날 수목원에 대한 기대감을 나타냈다.이날 참석한 단체와 개인들은 금강수목원을 지키기 위해 노력했던 그간의 헌신을 서로 격려하며 앞으로도 수목원 보전과 봉사활동에 지속적으로 참여할 것을 다짐했다.기념식수에 앞서 참가자들은 가람수풀생태환경연구소장인 필자의 선창에 따라 "다시! 시민의 품으로"라는 구호를 힘차게 외치며 수목원의 새로운 출발을 응원했다. 이어 기념식수 행사에서 참석자들은 정성껏 삽을 들어 나무를 심으며, 수목원이 모든 시민에게 열린 공간으로 영원히 보전되기를 기원했다. 이날 기념수로는 사계절 푸른 생명력과 아름다움을 간직한 편백나무가 선정됐다.기념식수 후에는 가람수풀생태환경연구소 손병헌 숲해설가와 함께하는 숲해설 프로그램이 이어졌다. 참가자들은 무장애나눔의길을 따라 창연정으로 이동하며 수목원에 서식하는 담비와 하늘다람쥐의 생태 이야기를 듣고, 꿩의 흔적을 찾아보는 등 숲 곳곳의 생태를 살펴봤다.비단가람(금강)을 내려다볼 수 있는 창연정에 도착한 뒤에는 탁 트인 숲과 금강의 풍경을 함께 감상하며 숲해설을 마무리했다. 이후 참석자들은 문학의숲, 야생화원, 습지원, 메타세쿼이아 황토길 등 금강수목원과 금강자연휴양림 곳곳을 자유롭게 걸으며 숲의 정취를 만끽했다.재개장한 금강수목원을 함께 걷고 나무를 심은 이날 기념행사는 지난해 폐쇄를 지나 다시 시민의 품으로 돌아온 수목원의 의미를 되새기고, 시민의 공간으로서 앞으로의 보전과 운영을 생각해보는 뜻깊은 자리가 됐다. 참석자들은 금강수목원이 시민 누구나 찾고 누릴 수 있는 공간으로 오래도록 보전될 수 있도록 앞으로도 수목원을 가꾸는 일에 함께하기로 뜻을 모았다.