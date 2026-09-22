가습기살균제 피해, '국가·사업자 공동 책임' 배상체계로

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 22일 세종시 정부세종청사에서 열린 국무회의를 주재하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난해 10월 31일 서울 중구에 마련된 가습기살균제 피해자 소통공간 개소식에 참석해 피해자와 인사를 나누고 있다 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

가습기살균제 피해구제 제도가 기존 사업자 책임 중심의 행정적 구제에서 국가와 사업자가 함께 책임지는 손해배상체계로 전환된다. 피해자에게 치료비와 간병비, 휴업배상, 장해·유족배상, 장례비, 위자료 등을 지급하고, 배상 결정 이후에도 치료가 필요한 경우 계속치료비를 지원할 수 있게 된다.기후에너지환경부는 22일 국무회의에서 이 같은 내용을 담은 '가습기살균제 피해구제 및 지원을 위한 특별법 시행령' 전부개정안이 의결됐다고 밝혔다. 개정 시행령은 오는 10월 8일부터 시행된다.이번 시행령 개정은 지난 4월 전부개정된 특별법에서 위임한 사항과 새로운 배상제도 시행에 필요한 구체적인 절차와 기준을 마련한 것이다.핵심은 가습기살균제 피해에 대한 국가와 사업자의 공동 책임을 전제로 손해배상체계를 구축하는 것이다. 이에 따라 국무총리 소속으로 설치되는 가습기살균제 배상심의위원회의 원활한 운영을 위해 지원단과 조사판정·재심의 전문위원회의 구성 및 기능 등 세부 운영 체계가 마련된다. 피해자가 신청한 손해배상금의 신청·결정·지급 절차와 결정 기준도 정해진다.배상금은 가습기살균제 건강 피해로 발생한 손해를 대상으로 한다. 구체적으로 ▲치료비 ▲간병비 ▲휴업배상 ▲장해·유족배상 ▲장례비 ▲위자료 등이 항목별로 결정된다.다만 구체적인 배상액 산정 기준은 배상심의위원회의 의결을 거쳐 기후에너지환경부 장관이 고시할 예정이다.특히 피해자들이 치료를 계속 받아야 하는 경우를 고려해 '계속치료비' 제도도 마련된다. 손해배상금 지급이 결정된 이후에도 치료가 필요한 피해자에게 치료비와 간병비를 계속 지급할 수 있도록 기준과 절차를 마련한 것이다.피해자 지원 체계도 구체화된다. 한국환경산업기술원과 국립환경과학원 등을 피해관리센터로 지정·운영하고, 중·고등학교 지정 입학과 대학 등록금 지원 등 기존 피해자 지원에 필요한 사항도 시행령에 담았다.배상 재원을 안정적으로 확보하기 위한 사업자 분담금 산정 기준도 마련됐다. 정부 출연금을 고려해 사업자 분담금 산정 기준을 정하고, 가습기살균제 원료 물질 사업자에 대해서는 별도의 분담금 기준을 적용한다. 배상이행협약 운영과 분담금 부과·징수에 필요한 절차도 마련한다.정부는 오는 10월 8일 법 시행에 맞춰 피해자들의 배상 신청이 원활하게 이뤄질 수 있도록 신청·접수 시스템을 개발하고 있다.국무조정실 소속 배상준비지원단을 중심으로 배상심의위원회 구성과 운영, 심의 지원 체계를 준비하고 관계 부처·기관 간 협조 체계도 구축할 계획이다. 기존 피해자 등을 대상으로 제도 변경 사항과 신청 절차에 대한 안내와 상담도 지속한다.세부적인 배상 기준은 피해자 의견을 추가로 반영해 마련한다. 정부는 그동안 수렴한 피해자 의견과 지난 7월 시작한 '배상지원체계 마련' 연구 용역 결과 등을 토대로 배상기준안을 만들고, 법 시행 이후 배상심의위원회의 검토·의결을 거쳐 세부 기준을 공개할 예정이다.이후 구제자금운용위원회의 배상 재원 추계와 사업자 분담금 부과·징수 등 후속 절차를 순차적으로 진행한다. 정부는 피해자의 배상 신청부터 심의, 지급까지 전 과정이 차질 없이 진행되도록 준비한다는 방침이다.김성환 기후부 장관은 "이번 시행령 개정으로 국가와 사업자가 함께 책임지는 가습기살균제 피해 배상 체계 전환을 위한 제도적 기반을 구체화했다"면서 "피해자들이 신청과 심의 과정에서 불편을 겪지 않고 배상 절차가 차질 없이 진행되도록 제도 시행 준비와 관계기관 협업에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.