은둔·고립 청년 보며 떠오른 170년 된 질문

요즘 세상과의 관계를 끊고 방 안에 머무는 청년들의 이야기를 자주 듣는다. 학교에서도 관계를 하나씩 닫아가는 아이들을 간혹 만난다. 무슨 일이 있었기에 저렇게까지 물러났을까 싶다가도, 사람은 결국 관계 속에서 살아야 하는데 언제까지 그 자리에 머물 수 있을까 하는 질문이 따라온다.
허먼 멜빌의 <필경사 바틀비>를 읽는 동안 비슷한 질문이 계속 따라다녔다. 물론 오늘의 고립·은둔 청년과 19세기의 바틀비를 같은 인물로 볼 수는 없다. 다만 세상과의 연결을 하나씩 끊어가는 한 사람 앞에서 우리가 느끼는 당혹감은 묘하게 닮아 있었다.
바틀비는 월스트리트의 한 법률사무소에 고용된 필경사다. 처음에는 놀라울 만큼 많은 문서를 베껴 쓴다. 그러던 어느 날 변호사가 필사한 문서를 함께 대조하자고 하자 뜻밖의 대답을 한다.
"나는 하지 않는 편을 선호합니다."(p23)
처음에는 문서 대조를 거부한다. 이어 심부름을 거절하고, 마침내 필사 자체를 중단한다. 그런데 사무실을 떠나지도 않는다.
나는 자꾸 변호사의 편에 섰다. 월급을 받고 일하기로 했다면 맡은 일은 해야 하지 않는가. 일을 하지 않겠다면 그만두면 될 일 아닌가. 변호사는 해고를 결심했다가도 망설이고, 돈을 건네고, 다른 직업까지 제안한다. 나중에는 자기 집으로 오라고까지 한다. 결국 바틀비를 내보내지 못한 채 자신이 사무실을 옮긴다.
저 정도면 인류애인가, 아니면 오지랖인가. 처음의 내 결론은 간단했다. 바틀비는 자기 역할에 책임을 다하지 않는 사람이다.
그런데 한 장면에서 생각이 멈췄다. 어느 일요일, 사무실에 들른 변호사는 바틀비가 그곳에서 먹고 자며 살아왔다는 사실을 발견한다.
평일에는 '일을 하지 않는 직원'으로만 보였던 사람이, 텅 빈 사무실에서는 갈 곳 없는 한 '인간'으로 나타난다.
그 순간 질문이 달라졌다.
나는 바틀비라는 '사람'을 본 것일까, 아니면 일을 하지 않는 '직원'만 본 것일까.
사무실이 필요했던 것은 그의 이름보다 그의 손이었다
작품의 원제는 <Bartleby, the Scrivener: A Story of Wall-Street>이다. 멜빌은 이 기묘한 인물을 19세기 월스트리트 한복판에 세워놓았다.
바틀비가 하는 일은 법률문서를 손으로 베껴 쓰고 원본과 대조하는 것이다. 자기 생각을 쓰는 사람이 아니라 남이 만든 문장을 정확하게 복제하는 사람이다. 처음 사무실에 들어왔을 때 그는 엄청난 양의 문서를 묵묵히 베껴 쓴다. 그때까지 그는 더없이 쓸모 있는 직원이다.
바틀비에게 이름은 있었지만, 사무실이 필요로 한 것은 어쩌면 그의 이름보다 그의 손이었을 것이다.
그래서 나는 그의 "나는 하지 않는 편을 선호합니다"라는 말을 한때 이렇게 읽었다.
'나는 당신이 필요로 하는 기능으로만 존재하지 않겠습니다.'
물론 이것은 바틀비가 직접 밝힌 신념이 아니다. 그는 왜 거부하는지 거의 설명하지 않는다. 결국 이것은 그의 침묵을 바라본 내가 만들어낸 하나의 해석이다.
다만 이 해석은 오늘의 삶도 돌아보게 했다. 학교에서도 우리는 아이를 '공부를 잘하는 학생', '의욕이 없는 학생', '문제행동이 있는 학생'처럼 몇 개의 말로 빠르게 정리한다. 교사도 '일을 잘하는 사람', '적극적인 사람', '협조적이지 않은 사람'이라는 평가 속에 압축된다. 조직은 사람을 역할과 성과의 언어로 읽을 수밖에 없지만, 그 평가가 한 사람 전체에 대한 판단으로 번지는 순간 위험해진다.
'사람은 역할을 맡으며 살아간다. 그러나 사람은 그 역할보다 넓다.'
거부는 어디까지 자유가 될 수 있을까
그래서 바틀비의 말은 170여 년이 지난 지금도 낡지 않았다. 왜 반드시 더 올라가야 하는가. 왜 계속 성장해야 하는가. 왜 인간은 끊임없이 자신의 쓸모를 증명해야 하는가. 나는 그의 거부에서 그런 질문을 읽었다.
그렇다고 바틀비의 선택에 동의할 수는 없었다. 그의 거부는 다른 삶의 방식으로 이어지기보다 점차 삶의 영역을 좁혀간다.
그는 필사를 중단하고 사무실에 머문다. 변호사가 사무실을 옮긴 뒤에는 새 입주자들과 갈등을 빚고 결국 건물에서 쫓겨난다. 이후 감옥에 수감되고, 그곳에서 음식마저 거부하다 죽는다.
"나는 이렇게 살지 않겠다"는 있지만 "그렇다면 나는 이렇게 살겠다"는 보이지 않는다.
거부가 자유의 출발점일 수는 있다. 그러나 거부 그 자체가 자유의 완성일 수 있을까.
이 질문은 오늘의 고립·은둔 문제와도 맞닿는다. 세상의 속도와 경쟁에서 잠시 물러나는 것은 자신을 지키기 위한 선택일 수 있다. 견딜 수 없는 관계에서 거리를 두는 일도 필요하다. 그러나 물러남이 길어져 삶의 거의 모든 연결이 끊어진다면, 처음에는 나를 보호했던 문이 어느 순간 나를 세상에서 가두는 벽이 될 수도 있다.
그렇다고 바틀비를 곧바로 '남에게 자기 몫을 떠넘긴 사람'이라고 부를 수도 없다. 다만 그의 거부를 현실의 삶으로 가져왔을 때 나는 한 가지 질문을 놓치고 싶지 않다.
'내가 거부할 자유와, 그 거부로 인해 다른 사람이 감당하게 되는 몫 사이에는 어떤 책임이 있는가.'
여기까지 생각하다가 내 해석 자체도 의심하게 되었다.
앞에서 나는 바틀비의 거부를 '기능으로만 존재하기를 거부하는 행동'으로 읽었다. 그러나 그것 역시 바틀비 자신의 고백이 아니라 변호사가 들려준 이야기를 통해 내가 구성한 가설이다.
이 소설에서 우리가 아는 바틀비는 처음부터 끝까지 변호사의 눈을 거친 바틀비다. 변호사는 스스로를 분쟁을 싫어하고 평온한 방식을 선호하는 사람으로 소개한다. 실제로 그는 바틀비를 강제로 내보내기보다 자신이 사무실을 옮긴다. 그것은 관용일 수도 있지만 문제를 정면으로 처리하기보다 피하려는 성향으로도 읽을 수 있다.
반면 바틀비 자신의 목소리는 거의 없다. 그가 체제에 저항한 것인지, 깊은 무기력에 빠져 있었던 것인지, 우리가 알 수 없는 방식으로 세상과 관계 맺고 있었던 것인지 끝내 알 수 없다.
어쩌면 중요한 것은 바틀비의 정체를 밝혀내는 일이 아니라, 우리가 타인의 침묵 앞에서 얼마나 빨리 설명을 만들어내는지를 돌아보는 일인지도 모른다.
판단하기 전에 한 칸의 여백을 두는 일
소설의 마지막에서 변호사는 바틀비가 과거에 배달불능 우편물을 다루는 곳에서 일했다는 소문을 듣는다. 그러나 사랑과 용서와 희망을 담고도 끝내 받는 사람에게 도착하지 못한 편지들은 바틀비의 삶과 묘하게 겹친다.
변호사는 여러 번 바틀비에게 다가가려 했지만 끝내 그의 세계에 닿지 못했다.
둘은 같은 공간에 있었지만 서로에게 도착하지 못했다.
책을 처음 읽을 때 나는 바틀비에게 거의 한 가지 질문만 던졌다.
'왜 당신 몫을 하지 않는가.'
지금도 그 질문을 버리지는 않는다. 인간은 관계 속에서 살아가고, 함께 살아가는 데에는 각자의 몫이 있다고 생각하기 때문이다.
다만 이제는 질문의 순서를 바꾸고 싶다.
'무슨 일이 있었는가.'
그리고 한 번 더 묻는다.
'하지 않는 것인가, 지금은 할 수 없는 것인가.'
오늘 방문을 닫고 세상과의 관계를 끊은 청년 앞에서도 마찬가지일 것이다. 문을 부수고 들어가 당장 나오라고 끌어낼 수도 없고, 그렇다고 닫힌 문을 그대로 두는 것이 배려라고 말할 수도 없다. 문밖에서 계속 존재를 알리고 안부를 묻되, 문을 열 시점을 강제로 빼앗지는 않는 것. 그리고 문이 조금 열렸을 때 다시 바깥의 삶과 연결될 수 있도록 손을 내미는 것.
나는 <필경사 바틀비>를 읽고 바틀비를 좋아하게 된 것도, 그의 선택에 동의하게 된 것도 아니다.
다만 판단하기 전에 한 칸의 여백을 두게 되었다.
그래서 마지막에 변호사가 내뱉는 탄식이 처음보다 오래 남는다.
"아, 바틀비여! 아, 인간이여!"(p81)
이제는 그 말이 바틀비 한 사람에게만 향한 것처럼 들리지 않는다. 그를 끝내 이해하지 못한 변호사에게도, 쉽게 판단했던 나에게도, 서로를 몇 개의 역할과 행동으로 읽으며 살아가는 우리 모두에게 향한 말처럼 들린다.