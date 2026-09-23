꽃과 잎이 만나지 못하는 슬픈 꽃, 함양 상림 붉게 물들이네

큰사진보기 ▲숲은 온통 발갛게 물들어 있었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲풍접초도 만개했다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲꽃대위에 잎도 없이 외롭게 피어있는 꽃무릇. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲벼과의 여러해살이풀인 팜파스 그라스도 보인다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲베고니아꽃도 활짝 피었다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲넓은 꽃밭을 거닐며 제대로 안복을 누렸다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲공원안에 있는 연리목. 뿌리가 다른 두 나무가 합쳐져 하나가 된 것을 연리목이라 하는데 부부의 금실이나 남녀 간의 애정이 깊음을 비유한다고 한다. ⓒ 김숙귀 관련사진보기

큰사진보기 ▲고운 최치원 선생의 신도비 ⓒ 김숙귀 관련사진보기

폭염을 몰고 왔던 여름의 끝자락이 아직도 길게 드리워져 있는 느낌이다. 해가 진 뒤 동네를 한 바퀴 둘러보는데 어느 집 화단에 꽃무릇이 붉게 피어있다. '꽃무릇이 필 때가 되었구나' 그래서 다음날인 21일, 경남 함양의 상림공원을 찾았다.함양읍에 있는 상림(上林)은 신라 진성여왕 때 함양군의 태수였던 고운 최치원 선생이 마을과 농경지를 보호하기 위해 조성한 인공림이라고 전해진다. 당시에는 지금의 위천강물이 함양읍의 중앙을 흐르고 있어 홍수피해가 빈번했기에 강물을 돌려 둑을 쌓고 둑옆에 나무를 심어 가꾸었다. 세월이 흐르며 큰 홍수로 중간 부분이 유실되어 상림과 하림으로 나누어지게 되었다.하림은 많이 훼손되었지만 상림은 당시 숲의 모습을 그대로 유지하고 있다. 숲의 면적은 약 21ha이며 120여 종에 달하는 각종 수목 2만여 그루가 자라고 있다(공원입구 설명문 참조)공원은 마치 붉은 물감을 칠해 놓은 듯 만개한 꽃무릇으로 온통 발갛게 물들어 있었다. 석산이라고도 부르는 꽃무릇은 수선화과의 여러살이풀로 9-10월에 붉은 꽃을 피우고 꽃이 진 뒤에야 푸른 잎이 돋아난다. 꽃과 잎이 만나지 못하기에 꽃말도 이루어질 수 없는 사랑이다. 그래서 상사화라고 부르기도 하지만 7-8월에 분홍색이나 노란색 꽃을 피우는 상사화와는 꽃과 잎이 만나지 못하는 생태는 같으나 다른 꽃이다.천지가 꽃무릇인 공원 숲길을 천천히 걸었다. 공원 한쪽에는 팜파스 그라스와 베고니아가 나를 맞아주었다. 제대로 안복을 누린 시간이었다.