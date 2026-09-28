'그 날이 오면' 의 심훈에게 끝내 오지 못한 그 날

"그 날이 오면/ 그 날이 오면은/ 삼각산이 일어나 더덩실 춤이라도 추고/ 한강물이 뒤집혀 용솟음칠 그 날이/ 이 목숨 끊기기 전에 와 주기만 할 양이면/ 나는 밤하늘에 날으는 까마귀와 같이/ 종로의 인경을 머리고 들이받아 울리오리다."



- 심훈 '그 날이 오면' 중에서.

큰사진보기 ▲심훈의 시비시 '그날이 오면'이 새겨져 있다. 흑석동 한강변 효사정 가는 길 옆에 서있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲심훈 소공원심훈이 벤치에 앉아 책을 읽고있는 모습을 한 전신상이 있다. 한쪽에 심훈의 생애를 전반 중반 후반으로 나눠 설명한 표지판이 서있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲오오, 조선의 남아여!1936년 손기정의 베를린마라톤 우승 소식에 감격에 겨워 쓴 심훈의 마지막 시. 손기정의 모교 옛 양정학교터(현 서울 중구 만리동2가 손기정공원)에 세워져있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

"오오, 나는 외치고 싶다!/ 마이크를 쥐고 전세계의 인류를 향해 외치고 싶다!/ 인제도 인제도 너희들은 우리를 약한 족속이라고 부를 터이냐!"



-심훈 '오오, 조선의 남아여!' 중에서.

"어머님!



우리가 천 번 만 번 기도를 올리기로서니 굳게 닫힌 옥문이 저절로 열려질리는 없겠지요. 우리가 아무리 목을 놓고 울며 부르짖어도 크나큰 소원이 하루아침에 이루어질 리도 없겠지요. 그러나 마음을 합하는 것처럼 큰 힘은 없습니다. 한데 뭉쳐 행동을 같이 하는 것처럼 무서운 것은 없습니다. 우리들은 언제나 그 큰 힘을 믿고 있습니다."



-심훈 <옥중에서 어머니께 올리는 글월> 중에서.

'그 날이 오면'은 심훈 하면 바로 떠오르는 시다. 하지만 이 시는 처음 씌여졌던 1930년에는 발표되지 못하고 해방 후인 1949년 한성도서주식회사에서 동명의 시집을 출간되면서 비로소 빛을 보았다. 심훈이 사망하고 나왔으니 유고시집이다.생전 시집의 '머릿말씀'까지 써놓는 등 출간을 계획했으나 끝내 이루지 못했다. 일제의 검열이 원인이었다. 일제는 '조선독립에 대한 열망을 통해 민중을 동요시킬 수 있다'는 이유를 들어 내용의 대부분을 삭제하고 책의 출간을 막았다.시를 썼으나 어둠 속에 감추고 있어야 했던 시대. 그 시대 사람들은 그 끝모를 심연같은 어둠을 어떻게 견뎌냈을까. 심훈의 '그 날', 심훈의 그 시간 속으로 가본다.추석 연휴의 첫날인 24일 오후 날이 잔뜩 흐려 곧 비라도 내릴 듯하다. 서울역에서 탄 151번 버스가 한강대교를 지나 노들역을 돌아서 국립서울현충원 쪽으로 방향을 잡으면 바로 효사정 정류장이다.육교를 건너 한강이 내려다보이는 효사정( 조선초 우의정 노한의 정자. 1993년 복원)쪽으로 걸어가니 바로 심훈의 '그 날이 오면' 시비를 만날 수 있다. 심훈공원도 조성돼있다. 말쑥한 정장차림으로 안경을 쓴 채 벤치에 앉아 책을 읽고있는 심훈의 전신상과 심훈의 인생을 정리한 기념판이 세워져있다.다시 길을 건너 중앙대학교 정문 쪽으로 가다 왼쪽 언덕길을 오르면 천주교 흑석동성당에 닿는다. 추석연휴 닫힌 철대문 너머 건물 앞에 심훈생가터 표지석이 있다. 담장너머로 건너다 볼 수밖에 없어 아쉬웠다.1901년 심훈이 태어났을 때 이곳은 경기도 시흥군 신북면 노량진리에 속했다. 지금 동작구 흑석동이다. 본명은 대섭. 서울 교동보통학교를 거쳐 1919년 경성고보 4학년 재학 중 3.1운동 참여로 옥고를 치르고 퇴학 당했다.이듬해 중국으로 건너가 상하이 난징을 거쳐 항저우의 지강대학에서 수학했다. 이때 신채호 이회영 선생 등과도 만났다. 1923년 귀국 후 동아 조선일보에서 기자로 일하며 시와 소설을 쓰기 시작했다. 1927년에는 영화 <먼동이 틀 때>를 집필 각색하고 감독까지 맡아 단성사에서 개봉했다.신문소설 연재, 시집 출간 등이 일제의 간섭으로 번번히 중단 또는 무산되자 1932년 충남 당진으로 이주했다. 필경사('붓으로 밭을 가는 집'이라는 뜻)라는 집을 짓고 집필에 몰두했다. 1935년 소설 <상록수>는 동아일보 창간 15주년 장편소설 공모에 당선된다.<상록수>는 단순한 소설이 아니었다. 가난에 찌든 식민지 조선 농촌의 현실을 뒤바꿀 개혁과 변화의 나팔소리였다. 당시 일어나던 문자보급운동, 브나로드운동을 중심으로 농민이 무지에서 벗어나 새롭게 깨어날 것을 역설했다.1936년 8월 9일 베를린올림픽 마라톤에서 손기정 선수가 우승하자 이에 감격해 시 '오오, 조선의 남아여! -베를린 마라톤에서 우승한 손기정, 남승룡 양군에게'를 썼다.이 시는 심훈의 마지막 작품으로 남았다. 이 시를 쓰고 한달쯤 지난 9월 <상록수>의 단행본 출간을 위해 상경했다가 장티푸스에 걸려 갑자기 세상을 등진 까닭이다.이상의 짧은 이력으로 심훈의 생애를 다 담아내기는 힘들다. 불과 서른 다섯의 짧은 삶 속에 마치 여러 사람인 것처럼 인생을 살았다고 해도 지나치지 않다. 심훈을 따라가면 따라갈수록 커지는 질문이 이것이다. 심훈은 누구인가. 소설가인가 하면 시인이고, 언론인인가 하면 영화인의 면모를 보여준다.무엇보다 조국의 독립을 위해서 일로매진하던 지사의 풍모가 크게 느껴진다. 시 '박군의 얼굴'(1927년 조선일보 기고)에 "4년 동안이나 같은 책상에서/ 벤또 반찬을 다투던 한 사람의 박은 교수대 곁에서 목숨을 생으로 말리고 있고"(박열) "황소처럼 튼튼하던 한 사람의 박은 모진 매에 창자가 꿰어서 까마귀 밥이 되었거니"(박순병)라며 애통해 한 심훈의 마음은 평생을 일관한 일제를 향한 분노요 비분강개였다. 2000년 건국훈장 애국장이 수여됐다.이 편지는 올해 2026년 광복절을 앞두고 조국으로 돌아왔다. 미국에 거주하던 막내아들이 생전에 보관해왔던 심훈의 친필원고 사진 등과 함께 유품들을 유족이 기탁한 것이다. 기증을 받은 국립한국문학관이 내년 4월 개관에 맞춰 일반에 선보일 계획이라니 직접 보기 위해서는 몇 달을 더 기다려야 한다.오는 10월 10일에는 '심훈 90주기 추모제'가 당진 필경사 및 심훈기념관(2014년 9월 16일 건립) 일원(충남 당진시 송악읍 상록수길 105)에서 열린다.