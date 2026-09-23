"가족인데 이것도 못 물어봐?" 상대방 표정부터 보세요

큰사진보기 ▲제사를 마친 뒤 가족들의 대화 2025.10.06. 추석 명절 제사를 마친 뒤 생일을 맞은 가족을 축하하며 가족들이 이야기를 나누고 있다. ⓒ 최영길 관련사진보기

"취업은 했니?"

"결혼은 생각 없니?"

"요즘 돈은 얼마나 벌어?"

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"질문한 사람의 의도보다 그 말을 듣는 사람에게 어떤 영향을 미치는지를 먼저 살펴야 합니다."

"가족에게 관심을 표현할 때는 평가나 비교로 느껴질 수 있는 질문은 피하는 것이 좋습니다. 상대방이 답을 피하거나 화제를 바꾸더라도 재차 묻지 않는 것이 존중의 시작입니다."

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추석이 다가오면 오랜만에 가족과 친척을 만난다. 반가운 얼굴을 마주하고 안부를 묻는다. 오랜만에 만난 만큼 궁금한 것도 많다. 그런데 가족이라는 이유로 어디까지 물어봐도 괜찮을까.누군가에게는 가벼운 관심일 수 있지만, 같은 질문이 다른 사람에게는 부담이 될 수 있다. 특히 취업과 결혼, 소득처럼 개인의 삶과 선택에 관한 질문이라면 더욱 그렇다.올해 추석을 앞두고 실시된 한 조사에서도 이런 분위기가 나타났다. 리서치기업 피앰아이(PMI)가 전국 만 20~69세 성인 남녀 1000명을 대상으로 조사한 결과, '친척 간의 지나친 간섭 및 사적인 질문'을 개선해야 할 명절 문화로 꼽은 응답이 48.5%로 가장 많았다. 이 조사는 지난 11일부터 14일까지 진행됐다.하지만 질문을 하지 않는 것이 답일까. 모든 질문이 불편한 것은 아닐 것이다. 같은 말이라도 누가, 언제, 어떤 관계에서 묻느냐에 따라 받아들이는 느낌은 달라질 수 있다. 그래서 지난 21일 아라상담연구소 정현주 소장을 만나 명절 가족 대화에 대해 물었다.정 소장은 가족 사이에서 질문의 경계를 정하기가 쉽지 않다고 했다. 가족은 서로의 사정을 잘 안다고 생각하기 때문이다. 그래서 다른 사람에게라면 조심스러울 질문도 가족에게는 자연스럽게 묻게 된다.하지만 가까운 사이라고 해서 상대의 모든 사정을 알고 있는 것은 아니다. 특히 취업이나 소득, 결혼과 출산처럼 개인의 삶과 관련된 문제는 겉으로 보이는 것만으로 그 사람의 상황을 판단하기 어렵다. 당사자가 말하지 않은 사정이 있을 수도 있고, 지금도 해결되지 않은 고민을 안고 있을 수도 있다.정 소장은 질문하기 전에 '내가 궁금한가'보다 '상대가 편안하게 답할 수 있는가'를 생각해 보는 것이 중요하다​고 말했다.관심에서 나온 말이라도 상대가 부담을 느낀다면 그 질문은 다시 생각해 볼 필요가 있다는 것이다. 더구나 여러 가족이 함께 있는 자리에서는 상황이 달라진다. 한 사람이 취업이나 결혼에 대해 물었는데 다른 가족이 이야기에 끼어들고, 비슷한 질문이 이어질 수 있다. 질문한 사람에게는 한 번이지만 당사자에게는 여러 사람 앞에서 자신의 사적인 문제를 설명해야 하는 상황이 된다.정 소장은 이런 경우 다른 사람과 비교하는 질문은 특히 조심해야 한다고 했다. 누구는 취업했고 누구는 결혼했다는 식의 비교는 단순한 대화가 아니라 자신의 삶을 평가받는 느낌으로 이어질 수 있기 때문이다.그렇다면 상대가 대답을 피하거나 화제를 돌리면 어떻게 해야 할까. 정 소장은 그 순간을 놓치지 않는 것이 중요하다고 했다. 상대가 말을 이어가지 않거나 다른 이야기로 넘어가려 한다면 더 묻지 않는 것이다.이 말은 명절 대화를 바라보는 관점을 조금 바꿔 놓는다. 상대가 대답하지 않았다고 해서 대화가 실패한 것은 아니다. 오히려 말하고 싶지 않은 것을 말하지 않을 수 있도록 해주는 것이 가족 사이의 배려일 수 있다.가족이니까 반드시 대답해야 한다는 생각에서 한 발짝 물러나는 것이다. 질문을 많이 하는 것이 관심의 크기를 보여주는 것도 아니다. 때로는 상대가 먼저 이야기를 꺼낼 때까지 기다리는 것이 더 큰 관심이 될 수 있다.명절에는 대화만큼 집안일도 중요하다. 장을 보고 음식을 만들고, 차례상을 준비하고, 식사를 마친 뒤 설거지를 한다. 아이를 돌보거나 어르신을 챙기는 일도 누군가의 몫이 된다. 정 소장은 명절에 필요한 것은 말로 표현하는 관심만이 아니라고 했다. 가족 중 누군가가 많은 일을 하고 있다면 직접 손을 보태는 것도 관심의 표현이 될 수 있다는 것이다."도와줄까?"라고 묻는 것과 처음부터 함께 책임지는 것은 조금 다르다. 누군가가 음식을 준비하고 있는데 옆에서 기다렸다가 "뭐 도와줄까?"라고 묻는 것보다 필요한 일을 찾아 함께 하는 것이 상대에게는 훨씬 편할 수 있다.결국 가족 사이의 다정함은 특별한 말을 골라내는 데서만 만들어지는 것은 아니다. 상대가 불편해하는 질문을 멈추고, 말하고 싶을 때까지 기다리고, 필요한 순간에는 함께 움직이는 것. 그런 작은 행동들이 오히려 관계를 편안하게 만들 수 있다.명절에 가족에게 무엇을 물어볼 것인지를 미리 정해 놓을 필요는 없을지도 모른다. 오랜만에 만났다면 그냥 안부를 묻고 이야기를 들어주면 된다. 상대가 자신의 일이나 고민을 이야기한다면 그때 이야기를 나누면 된다. 반대로 별다른 이야기를 하지 않는다면 억지로 화제를 만들어낼 필요도 없다.정 소장의 이야기를 듣고 보니 중요한 것은 '어떤 질문이 좋은 질문인가'를 정하는 일이 아니었다.사람마다 상황이 다르기 때문이다. 같은 질문도 어떤 날에는 반가운 관심이 될 수 있고, 어떤 날에는 피하고 싶은 질문이 될 수 있다. 결국 질문의 내용만큼 중요한 것은 질문을 받는 사람의 표정과 반응을 살피는 일이다.추석은 가족이 오랜만에 만나는 자리다. 그만큼 서로의 삶을 궁금해할 수 있다. 다만 가족이라는 이유만으로 모든 것을 물어볼 권리가 생기는 것은 아니다. 질문을 던진 뒤 대답을 기다리는 것, 대답하기 어려워한다면 더 묻지 않는 것, 그리고 말보다 손을 먼저 내미는 것.이번 추석에는 무슨 질문을 준비할지 보다, 내 질문을 상대가 어떻게 받아들이는지를 한 번 더 살펴보는 것부터 시작해 보면 어떨까. 가족에게 필요한 관심은 어쩌면 정답이 있는 '다정한 질문'이 아니라, 상대가 말하고 싶을 때까지 기다려주는 마음인지도 모른다.