9.6미터 보트로 도전한 대서양 횡단

은퇴한 부부가 10년 동안 나라 밖을 살아보는 삶을 실험 중이다. 이 순례길에서 만나는 인연과 문화를 나눈다.



큰사진보기 ▲보르도 출신의 연극배우 앙브루아즈 라퐁.포르투갈 리스본에서 과테말라 리오 둘세까지, 세일링 보트를 히치하이크하며 삶을 연극처럼 살아가고 있다. ⓒ 이안수 관련사진보기

큰사진보기 ▲암브루아즈와 막스.세 명의 히치하이커가 함께 돈을 모아 구입한 52년 된 세일링 보트 모마주아에서 선실을 수리하고 있다. ⓒ Ambroise Lafond 관련사진보기

큰사진보기 ▲첫 대서양 횡단.막스, 모르간, 암브루아즈. 처음으로 대양 항해(Bluewater Cruising)에 나선 이들이 함께 항해하고 있다. 이는 단순한 연안 항해를 넘어, 육지가 보이지 않는 외해에서 수 주 동안 스스로 생존하며 목적지로 향하는 진정한 모험이다. ⓒ Ambroise Lafond 관련사진보기

큰사진보기 ▲대서양 한가운데에서의 시간 감각. 먼바다 위에서 파도와 일몰, 일출이 반복되는 긴 항해에서 가장 중요한 것은 시간의 감각을 잃지 않는 것이다. 두려움과 몽롱함 속에서도 함께 웃고 노래하며 그것을 밀쳐내야 한다. ⓒ Ambroise Lafond 관련사진보기

큰사진보기 ▲고독의 바다.세계에서 가장 바쁜 항로 중 하나인 대서양이지만, 모마주아는 22일간의 횡단 동안 단 한 척의 배도 만나지 못했다. 이는 인간이 바다라는 거대한 공간 속에서 얼마나 작은 존재인지 보여주는 실증이며, 극복해야 할 고독과 두려움이기도 하다. ⓒ Ambroise Lafond 관련사진보기

큰사진보기 ▲마르티니크의 석양 속 쥘(Jules).대서양을 22일간 횡단한 끝에 드디어 뭍을 밟았다. 일엽편주로 바다를 건넌 마음은 자연의 시험을 통과했다는 자만이 아니라, 오히려 겸허함으로 가득 차 있었다. ⓒ Ambroise Lafond 관련사진보기

큰사진보기 ▲모마주아(MOMAJOI).길이 9.60m, 폭 3m의 작은 배로 네 명의 생사를 함께한 대서양 횡단을 가능케 했다. 1974년에 제작된 Sparkman & Stephens(S&S)사의 세일링 보트 모델 She 32 C이다. ⓒ Ambroise Lafond 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 모티프원의 홈페이지에도 실립니다.

9월 초 셀라의 호스텔에서 프랑스 청년과 여러 날을 함께했다. 그 청년은 포르투갈 리스본에서 세일링 보트(sailing boat)를 히치하이크해서 과테말라 리오 둘세까지 온 보르도(Bordeaux) 출신의 서른두 살 연극배우, 앙브루아즈 라퐁(Ambroise Lafond)이었다. 그는 보르도에서 태어나 성장하고 공부하고 일했다. 문득 연극에 대한 열망으로 대학으로 돌아가 다시 연극을 공부하고 몇 년간 보르도의 연극 무대에 올랐다. 그리고 문득 다른 생각이 그를 흔들었다. 그것은 세계가 모두 무대라는 자각이었다.그는 주변을 정리하고 보르도를 떠났다. 돌아올 날을 기약하지 않았다. 남미로 갈 생각에 리스본으로 갔다. 리스본은 대서양을 건너 중남미로 향하는 세일링 보트의 주요 출발지 중 하나였다. 항해 경험은 없었지만 보트에서 청소와 요리, 야간 경계 등 무엇인가 할 일은 있을 것이라 생각했다. 대서양을 건너는 수많은 방법 중에서 그는 세일링 보트의 히치하이크를 택했다. 대서양 횡단 세일링 보트들은 보통 아조레스 제도·카나리아 제도·카보베르데를 경유해 무역풍을 따라 카리브해로 향한다.우리는 휴대폰 지도를 펼쳐놓고 그가 지나온 대서양의 여정을 살폈다. 바람을 이용해 돛으로 대서양을 항해하던 그 시간으로 돌아가 마치 그와 함께 항해하는 것처럼 가슴이 뛰었다. 소형 세일링 보트 항해는 순전히 바다의 리듬에 몸을 맡기고 작은 선실과 단출한 생활의 불편을 감수해야 한다. 그러므로 항해 자체가 모험이 된다.앙브루아즈가 대서양을 건너기로 결심한 데는 세 가지 이유가 있었다. 대서양을 비행기가 아닌 방식으로 건너보고 싶다는 갈망, 라틴아메리카의 문화에 대한 오래된 이끌림 그리고 아마존에 대한 미완의 기억이었다.그 기억은 3년 전의 일이었다. 비행기로 프랑스령 기아나(Guyane française)에 내렸다. 두 달간의 봉사를 위해서였다. 스위스에 본부를 둔 지뢰 제거 재단(FSD, Fondation Suisse de Déminage, 세계 분쟁 지역에서 지뢰와 전쟁 잔여 폭발물을 제거하여 민간인의 안전을 회복시키는 활동을 하는 국제 NGO)을 위해 모금 활동을 하는 일이었다. 라틴아메리카와 중앙아시아에서 지뢰와 불발탄을 걷어내는 사람들을 위해, 카옌(Cayenne)의 거리에서 낯선 이들에게 말을 걸었다.임무가 끝났을 때 아마존 숲속 생활을 해보아야겠다는 새로운 욕구가 생겼다. 작은 란차(lancha)를 타고 강을 거슬러 올랐다. 아마존과 이어진 그 물줄기를 따라 깊은 숲속으로 들어가 원주민 마을에서 2주를 살았다. 함께 물고기를 잡고, 함께 사냥을 했다. 보르도에서 온 청년에게 그것은 완전히 다른 세상이었다. "언젠가 반드시 돌아오겠다"라고 그때 다짐했다. 그 다짐이 이번 여정의 씨앗이었다.그러므로 앙브루아즈의 첫 목적지는 아마존 숲으로 들어갈 수 있는 브라질이었다. 그러나 지금 그는 과테말라에 있다. 바다를 히치하이크하는 사람에게 목적지를 정하는 권한은 없었던 것이다.앙브루아즈는 보르도에서 장거리 카풀 플랫폼, BlaBlaCar를 통해 만난 벨기에인 운전자의 차로 리스본에 닿았다. 무역풍이 부는 시기였다."11월에 시작했어요. 아무 때나 대서양을 건널 수 있는 게 아니에요."세일링 보트의 대서양 항해는 출발 시기가 중요하다. 유럽에서 카리브해로 가는 서쪽 항해는 11월 말~1월 초가 안전하다. 허리케인 시즌(6~11월)을 피하고, 무역풍이 안정적으로 불어 항해가 수월하기 때문이다. 반면 카리브해에서 유럽으로 가는 동쪽 항해는 겨울 폭풍이 잦아든 뒤, 허리케인 시즌 시작 전인 5~6월이 최적기이다.그가 처음 조우한 배는 카나리아 제도(Canary Islands) 란사로테(Lanzarote) 섬까지 가는 12미터짜리 세일링 보트였다. 페이스북 그룹을 통해 만난 배로 승선 인원 네 명으로 벨기에인 선장과 그의 여자친구 그리고 앙브루아즈처럼 아무 인연 없이 합류한 프랑스인 남자 하나였다. 선장은 엔지니어 출신으로, 배 위의 모든 것을 자기 방식대로 결정하려 드는 사람이었다. 선장이니 당연한 거지만, 그다지 다정한 사람은 아니었다."대신 저렴했죠. 식비와 기름값을 나눠 내는 것이 전부였으니까요. 밤중에 화물선을 피해 항로를 살짝 튼 것 말고는 별다른 위험도 없었어요. 뱃머리를 따라 헤엄치는 돌고래 떼와 어미 곁에 붙어 수영하고 있는 새끼 고래 한 마리도 만났었죠."벨기에 선장과 헤어진 그는 카나리아 제도에서 가장 큰 섬인 테네리페(Tenerife)의 산타크루스 데 테네리페(Santa Cruz de Tenerife)에서 다시 새로운 배를 구했다. 이번엔 9m짜리 작은 배로 자신보다 어린 사람들과 함께였다. 그 배로, 콜럼버스가 1492년 아메리카 항해 전 머문 라고메라(La Gomera) 섬를 거쳐 카보베르데(Cabo Verde)로 향했다."대서양을 건너려는 사람들에게 카보베르데는 아주 중요한 섬나라에요. 세네갈 앞바다에 떠 있는 이 화산섬 군도가, 대서양 횡단의 실질적인 출발점이나 마찬가지죠."상 비센트(São Vicente) 섬의 민델루(Mindelo) 항에 닿았을 때, 그는 그 배를 떠났다. 이유는 단순했다. 바다의 위험보다 더 견디기 어려운 것은 선장이 여성에게 함부로 말하는 모습이었다.그는 곧 새로운 길을 택했다. 상 니콜라우(São Nicolau) 섬에서 벨기에 여성 막스(Max)와 프랑스 남성 쥘(Jules)과 함께 자신들의 배를 사기로 한 것이다. 더 이상 바다 여행을 원치 않던 불가리아인 부부가 그 섬에 있다는 소식 때문이었다. 자신의 보트를 소유한 현지인 친구가 그들을 상 비센트에서 상 니콜라우까지 데려다주었다. 그 짧은 항해 동안 마음속에는 이미 새로운 배와 새로운 동료들과의 항해가 그려지고 있었다. 보트를 직접 살펴본 그들은 구입을 망설일 필요가 없었다. 총 6,500 EUR로 구입한 배는 1974년 건조된 길이 9.6m짜리 'She 32 C' 모델의 세일링 보트*였다. 1인당 3백5십여만 원씩 분담으로 가능했다.그 배는 50년이 넘는 동안 바다를 항해한 탓에 뱃머리 쪽에서 물이 스며드는 등 손볼 곳이 많았다. 그들의 운명을 좌우할 그 배가 대서양 한가운데서 그런 일이 다시 일어나지 않도록 2주간 수리에 매달렸다. 방진 마스크를 쓰고 산 그 노동의 시간은 고통이라기보다 공동의 희망을 나누는 의식이었다.그 무렵 그의 곁에는 카나리아 제도에서 만난 여자친구가 있었다. 함께 배를 산 막스가 그렇게 빨리 사랑에 빠진 여자친구였다.수리를 마친 3명의 선주는 설레는 마음으로 마주 앉았다. 대양을 횡단하는 첫 오션 패세지(Ocean Passage)에서 세 명의 선주들은 누구도 선장을 맡을 만큼 항해 경험이 충분하지 않았다. 선주들의 합의로 대서양 횡단을 원하는 한 여성을 선장으로 영입했다. 상 비센트 섬에서 만난 모르간(Morgane)은 역시 대서양을 횡단할 보트를 찾고 있던 중이었다.모르간도 대양 횡단은 처음이었지만 수천 해리 이상의 오프쇼어 항해(Offshore Sailing) 경험이 있는 사람이었다. 세 사람의 선주는 그녀에게 비용을 지불할 여력이 없었지만 이미 친구가 된 그녀는 대양 횡단 모험을 함께하는 것을 더 소중하게 여겨주었다.그녀는 항해를 향한 열망과 무모할 정도의 도전 정신으로 가득했다. 항해에 대해 확고하고 엄격한 기준을 가지고 있었을 뿐 아니라 일행에게도 높은 수준을 요구했다. 그녀의 엄격함을 통해 항해에 관해 많은 것을 배울 수 있었다.운명 공동체가 된 네 명에게 출항 전 남은 것은 배의 이름을 정하는 것이었다. 긴 숙고와 토론 끝에 채택된 이름은 '모마주아(MOMAJOIE)'였다. 그 이름은 단순히 네 사람의 이름(Morgane, Max, Jules, Ambroise)을 이어 붙인 조합이었지만, 동시에 프랑스어 표현 '모므 아 주아(Mômes à joie, 기쁨에 찬 아이들)처럼 들렸다. 그 이름 속에 그들의 정체성과 에너지가 고스란히 담겼다.3월 말 마침내 민델루에서 돛을 올렸다. 돛이 바람을 받아 팽창했다. 카보베르데의 산과 집들이 점점 작아졌고, 곧 익숙한 모든 것은 사라지고 끝없는 수평선만이 펼쳐졌다. 목적지인 카리브해의 프랑스령 섬, 마르티니크(Martinique)쪽 바다는 햇빛 비늘로 눈이 부셨다. '기쁨에 찬 아이들'을 맞는 바다의 환영 인사처럼 보였다. 하지만 네 사람은 그 표정이 예측할 수 없는 바다의 수많은 얼굴 중의 하나임을 마음에 새겼다.바다는 매일 다른 얼굴을 보여주었다. 그 표정에 따라 긴장하고 이완되었다. 낮의 하얀 돛, 밤의 검은 돛이 반복되는 항해였다. 수평선만 계속되는 풍경 속에서 시간의 감각을 잃지 않는 것이 중요했다. 두려움 속에서도 몽롱함 속에서도 함께 웃고 노래하며 그것을 밀쳐냈다. 바다 한가운데서 그들은 아이들처럼 천진난만했고, 동시에 누구보다 성숙한 항해자가 되었다.바다 한가운데서의 그 시간들을 나는 짐작하기 어려웠다. 앙브루아즈의 사진과 영상으로 그 시간들을 상상했다. 아침의 잔잔한 대서양 위로 몸을 날리는 앙브루아즈의 모습은 비현실적이었다. 밧줄 하나로 배와 몸을 연결한 채 대양 한복판에서 헤엄치는 장면이었다."밧줄을 묶는 건 정말 중요해요. 만약 밧줄이 풀어지고 바람이 다시 불기 시작하면, 배는 멀어지고 사람만 대서양 한가운데 남을 수도 있으니까요."수영을 즐긴 것은 그와 막스뿐이었다. 선장 모르간과 전직 수영 선수였던 쥘도 대서양에서의 수영은 두려워했다.9.6m의 세일링 보트 안에서의 삶은 모순으로 가득 차 있었다. 배 안은 너무나 좁았다. 배우 앙브루아즈에게 대서양 횡단은, 좁은 공간과 넓은 바다라는 극단의 대비 속에 놓인 연극 무대 같았다. 네 사람이 누울 자리조차 넉넉지 않은 선실, 서로 몸을 구겨 넣은 구석 자리, 햇볕을 막기 위해 매단 천 조각. 그곳에는 사적인 공간이란 존재하지 않았다. 작은 배는 사람들을 강제로 가까이 묶어두었고, 그 친밀함은 때로는 위안이 되었지만 때로는 숨 막히는 구속이었다. 3m 폭의 구분 없는 선실에서 요리와 배설, 수면과 욕구를 해결해야 하는 일은 수용소 같은 불편이었고 바다는 끊임없이 인간의 무력함을 상기시키는 두려움이자 해방이기도 했다.그 항해 동안, 대양에서 그들이 마주친 다른 배는 단 한 척뿐이었다. 그것도 무선으로 연결된 목소리만의 만남이었다. 배마다 자기만의 채널이 있어서 주파수가 맞으면 이야기를 나눌 수 있었다. 그 배는 세계 일주 레이스를 뛰고 있는 프로 세일링 팀의 배였다.마침내 22일의 밤과 낮이 지나고 마르티니크에 닿았다. 앙브루아즈가 뭍에 발을 밟는 순간 그의 가슴을 채운 생각은 이랬다."인간은 얼마나 작은 존재인가, 그러나 동시에 얼마나 큰 꿈을 품을 수 있는가."여자친구 그리고 공동 선주 쥘과는 마르티니크에서 두 달을 더 함께 지냈다. 뭍에서 지내는 데 큰 비용도 들지 않았다. 여전히 배 위에서 살고 있었으므로. 두 달에 걸쳐 세 사람은 논의를 거듭했고, 결국 앙브루아즈는 자신의 배에 대한 지분을 팔기로 했다."대서양 횡단은 하나의 모험이었고, 우리는 그 모험이 끝났다는 걸 소화할 시간이 필요했어요."앙브루아즈는 왜 보르를 떠났는지를 다시 상기했고 그가 초심으로 돌아가는데 그렇게 두 달이 필요했던 것이다. 그것은 여자친구와 헤어질 결심이었다.여자친구와 그의 꿈은 달랐다. 여자 친구는 그 섬의 '기쁨에 찬 아이들' 위에서, 한 쌍의 연인으로 정착해 살고 싶어 했다. 그러나 그는 떠나야 했다. 항해는 그에게 남은 긴 인생의 입구에 불과했다. 그는 입구에 머무는 대신 문 안으로 들어가, 그것이 도대체 무엇인지 정체를 확인하고 싶었다. 그는 자신의 배 지분을 그녀에게 팔았다."그녀는 정말 좋은 사람이에요. 이제는 연인이 아니지만 지금도 좋은 사이예요."지분을 그녀에게 넘긴 것은 어쩌면 알 수 없는 인생이라는 동굴 탐험의 복선처럼 읽히기도 했다. 아무튼 그는 '단호히' 그녀를 떠났다.두 사람의 배에 대한 지분을 인수한 그녀는 마르티니크에 남아 요트 정비 일을 하며 마사지사로도 일하고 있다. 그 섬에서 그와 새로운 삶을 시작하고 싶어 했던 그녀에게, 그 섬은 맞는 곳이었다. 그러나 그에게는 아니었다.배와 연인을 동시에 떠나보낸 그는, 또 다른 프랑스령 섬 과들루프(Guadeloupe)로 건너갔다. 기억을 지우는 시간이 필요했다.한 달을 그곳 산속에서 자원봉사자로 지냈다. 정원을 가꾸는 일이었다. 포르투갈을 떠난 이후 7주가 넘도록, 그는 단 하루도 혼자 있어본 적이 없었다. 모험과 사랑과 이별이 한꺼번에 밀려온 시간이었다. 산이었고 정글이었던 그 섬에서, 그는 비로소 숨을 골랐다."혼자만의 시간이 필요했어요. 자연 속에서, 그냥 흘려보내는 시간이요."한 달 뒤 그는 다시 배를 찾아 나섰다. 목적지는 남아메리카였지만, 만난 것은 과테말라로 가는 벨기에인 선장이었다. 그렇게 두 달 전, 그는 리빙스턴(Livingston) 항에 닿았다. 배로 과테말라에 들어올 때 거치는 관문이다. 바다를 건너온 뒤 마주한 리오 둘세(Rio Dulce) 강은 열대 식물로 뒤덮인 높은 절벽과 잔잔한 강물이 어우러진 전혀 다른 풍경이었다. 2주간의 바다 끝에 만난 강은, 정말 고요했다.항구에서 하루를 묵고, 그 뒤로 일주일을 강과 이사벨 호수(Lago de Izabal)를 오가며 보냈다. 그리고 북쪽으로 방향을 틀어 과테말라의 마야 유적지들을 찾아갔다. 숲속에서 그는 재규어의 울음소리를 들었다. 보지는 못했지만, 분명히 들었다. 그 길을 따라 코반을 거쳐, 지금 이곳 셸라에 이르렀다.리스본에서 리빙스턴까지, 그가 얻어 탄 배는 모두 다섯 척이었다. 첫 배와 마지막 배는 페이스북 그룹을 통해 구했고, 나머지는 항구에 직접 나가 사람들과 이야기를 나누며 구했다. 대가를 요구하지 않는 선장도 있었고, 하루에 20유로 정도를 요구하는 선장도 있었다.가론(Garonne) 강변의 보르도는 충분히 아름다웠다. 그러나 스스로에게 물었다."세계가 무대인데 왜 보르도에만 있어야 하지?"이 질문을 통해 그는 보르도의 품 안에 존재하는 동안 세계는 언제나 그의 '밖'에 머물러 있다는 것을 알았다. 대서양을 건너와 들은 재규어의 울음소리는 마침내 '밖'에서 '안'으로 들어온 상징으로 느껴졌다.