국가 차원 진상조사 후 한국 개신교가 쓴 반성문

한국 개신교가 언론의 주목을 받았던 사건들을 통해 한국 개신교와 한국 사회에 어떤 영향을 끼쳤는지 살펴본다. 정치와 종교가 분리된 한국 사회에서 종교, 특히 개신교의 적절한 위치와 바람직한 역할이 무엇인지, 이를 위해 극복해야 할 과제는 무엇인지 성찰하는 기회를 제공한다.

제주도의 치안을 교란

응원 경찰대 현지 급파

조 부장 발표



6일 조(趙) 경무부장 발표에 의하면 4월 3일이래 제주도에는 일대 불상사가 야기되여 폭동으로 인한 관공서의 습격파괴 살륙방화약탈 등으로 치안이 극도로 교란되었으며 경찰은 동시에 모조리 피습되여 도민의 생명과 재산이 위기에 림하엿음으로 즉시 경무부로부터 김정호 공안국장과 수원을 특파하는 동시에 경찰 정예를 추려 응원경찰대를 현지로 급파하였다는바 금번사건에는 특히 공산게열의 지도하에 다수의 총기수류탄 그타 흉기가 사용되었으며 피해상황은 다음과 같다. - <조선일보> 1948.04.07.

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큰사진보기 ▲초토화 작전이 벌어지면서 아이들을 포함한 제주 도민들이 중산간 지역으로 피신했다. ⓒ 제주4.3평화재단 관련사진보기

"우리는 제주 4·3의 참혹한 역사 뒤에 기독교인들의 비극적인 죄업이 가려져 있음을 고백한다. 당시 북한에서 월남한 개신교 청년들을 중심으로 결성된 서북청년회는 '반공'과 '신앙'의 탈을 쓰고 제주 도민들에게 무자비한 폭력과 학살을 자행하였다. 한국 기독교는 이들의 광기 어린 폭력을 비판하고 말리기는커녕, 반공 이념에 사로잡혀 국가폭력과 민간인 학살을 방조하고 정당화하는 죄를 범하였다."

"그때 서북청년회라고 이북에서 내려온 청년들이 조직한 단체가 있었는데, 그 청년들이 주로 영락교회 청년들이었습니다. 내가 청년들에게 '너희들이 집회를 하고 청년회를 조직하라'고 했지요. 그 청년들이 제주도 4·3 사태를 평정하는 데 큰 역할을 했습니다. 말하자면 그 청년들이 없었다면 제주도가 전부 빨갱이 섬이 될 뻔했습니다."

큰사진보기 ▲2025년 4월 3일 제주시 봉개동 제주4·3평화공원 내 행방불명인 표석을 찾은 유족이 희생자의 넋을 기리고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 기독연구원 느헤미야 원장이자 백향나무교회 담임목사로 서울대학교 종교학과(B.A.), 서울신학대학교 신학대학원(M.Div.), 미국 예일대학교(S.T.M.), 드루대학교(Ph.D.)에서 공부했다. <전광훈 현상의 역사적 기원> 등을 썼고 <월터스토프 하나님의 정의> 등을 번역했다.

1947년 3월 1일 관덕정 앞 3·1절 기념집회에서 기마경찰의 말에 어린아이가 치이는 사고가 발생했다. 이에 항의하는 군중을 향해 경찰이 발포하여 민간인 6명이 사망하면서 도민들의 분노가 폭발했다. 발포 사건에 항의하여 제주도 전체 민관 총파업이 일어났으나, 미군정과 경찰은 이를 단속 대상으로 규정했다. 이후 서북청년회 등 극우 단체가 제주에 파견되어 검거와 폭력이 이어졌다.1948년 4월 3일 새벽 2시경, 남조선로동당 제주도당 군사부(부당 김달삼)를 중심으로 무장대(350여 명)가 '탄압 중지,' '단독선거·단독정부 수립 반대,' '통합 정부 수립' 등을 슬로건으로 내걸고, 제주도 내 12개 경찰지서와 서북청년회 등 우익 단체 단원의 집을 동시다발로 습격했다. 이 봉기로 경찰관과 우익 인사, 무장대 측에서 인명 피해가 발생하자, 미군정과 제1공화국 정부는 제주도를 전면 봉쇄하고 강경 진압에 나섰다.4·3 봉기 직후 제주도 주둔 국방경비대 제9연대장으로 부임한 김익렬 중령은 유혈 사태를 막기 위해 유격대와의 평화 협상을 추진했다. 4월 28일, 김익렬 연대장은 목숨을 걸고 무장대 수장 김달삼과 모슬포에서 대면 협상을 벌였다. 그는 "72시간 내 전투 중지, 무장 해제, 순순히 귀순하는 자에 대한 신분 보장"을 조건으로 평화적 타결을 이끌어냈다. 하지만 협상 직후인 5월 1일, 우익 청년단(서북청년회 등)과 경찰이 오라리 마을에 불을 지르고 이를 무장대의 짓으로 위장했다.김익렬 연대장은 현장 조사를 통해 경찰의 조작임을 밝혀내고 미군정에 보고했으나, 조병옥 경무부장과 미군정은 이를 무시하고 강경 진압을 강요했다. 경찰 및 미군정과 극렬히 대립하던 김익렬 연대장은 부임 한 달 만인 5월 13일 전격 해임되었고, 후임으로 부임한 박진경 연대장의 지휘하에 초토화 작전이 시작되었다.1948년 11월 계엄령이 선포된 후, 토벌대는 해안선 5km 안팎의 중산간 마을을 태우고 주민들을 집단 학살하는 초토화 작전을 펼쳤다. 무장대 역시 이에 맞서 민가를 습격하거나 민간인에게 해를 입혔다. 공식 확인된 희생자만 1만 4000여 명에 달하며, 미확인 사망자까지 포함해 약 2만 5000~3만 명(당시 제주 인구의 10% 이상)이 사망 또는 실종된 것으로 추산된다. 사망자의 약 87%는 토벌대에 의해, 12%는 무장대에 의해 희생된 것으로 확인되었다.오랜 기간 연좌제와 '공산 폭동'이라는 프레임 속에 금기시되었지만, 현기영의 소설 <순이 삼촌>(1979) 등을 거쳐 민주화 이후 진상규명 운동이 활발해졌다. 2000년, 김대중 정부 시기 '제주 4·3 특별법'이 제정되면서 국무총리 소속 '제주4·3사건 진상규명 및 희생자 명예회복위원회'가 출범하여 정부 차원의 조사가 시작되었다. 정부는 2년여의 조사 끝에 2003년 '제주4·3사건 진상조사보고서'를 확정·채택했다. 이 보고서는 국가 공권력에 의해 대규모 민간인 학살이 자행되었음을 정부 차원에서 최초로 공식 인정했다.2018년 3월 20일, 한국기독교교회협의회(NCCK) 정의평화위원회와 인권센터는 '제주 4·3은 평화와 상생의 역사이다'라는 제목의 성명서를 통해 개신교계 차원의 과오를 인정하고 참회했다. 이 성명서는 제주 4.3과 한국 개신교의 관계를 다음과 같이 정리했다.이처럼, 제주 4.3과 개신교의 관계 중심에는 서북청년회(서청)가 존재했다. 서북청년회는 서북 지역, 즉 평안도와 황해도 일대에 지역적·종교적 뿌리를 두고 있다. 이 지역은 일제강점기 시절 한국 개신교의 중심지이자 '동방의 예루살렘'이라 불릴 만큼 교세가 강했다.1945년 해방 후 38선 이북에 소련군이 진주하고 김일성 정권이 들어서면서 대대적인 토지개혁과 개신교 탄압이 시작되자, 지주, 지식인, 개신교인이 주요 대상이 되었다. 결국, 성경과 재산, 고향을 빼앗긴 개신교 청년들이 신앙의 자유와 생존을 위해 대거 월남했다. 이들 중 평안청년회, 함북청년회 등 각 지역별 월남 청년 단체들이 1946년 11월 하나로 통합되어 탄생한 것이 '서북청년회'다.이런 경험에 근거해서, 서북청년회원들은 공산주의를 '사탄이자 적그리스도'로, 자신들을 '공산주의 악마와 싸우는 하나님의 전사(십자군)'로 인식하면서, 죄책감 없이 좌익 인사나 동조자에게 백색 테러, 고문, 수탈, 학살을 자행했다.제주 4·3 당시 서북청년회는 미군정과 우익 정권의 묵인·지원 아래 제주에 진주하면서, 민간인을 대상으로 한 수탈과 고문, 집단 학살에 가장 앞장섰다. 1947년 3·1절 발포 사건 이후 제주 전역에서 민관 총파업이 일어나자, 미군정과 조병옥 경무부장은 제주도를 '레드 아일랜드(적색 섬)'로 규정하고 서북청년회원들을 대거 제주로 보냈다. 서청 단원들은 초기에는 청년 단체 민간인 신분으로 내려왔으나, 1948년 이후에는 경찰 징집, 국방경비대(제9연대 등) 하사관 임용, 동경단(동네 경비대) 편입 등을 통해 공권력의 옷을 입고 합법적인 무력을 행사했다.예를 들어, 김익렬 중령의 후임으로 부임한 연대장 박진경이 초토화 강경책을 펼치다 부하들에게 암살당하자, 서청 출신 군경들은 제주 도민 전체를 대상으로 무차별 보복 학살과 고문을 자행했다. 표선초등학교, 함덕 백사장 등지에서 서청 단원과 토벌대는 중산간 마을에서 끌고 온 주민들을 어린이, 노약자 구분 없이 총살하거나 몽둥이와 창으로 잔혹하게 살해했다.사상 검증 과정에서 임신한 여성의 배를 가르거나 가족끼리 서로 뺨을 때리게 한 뒤 죽이는 등 인간의 존엄성을 짓밟는 잔혹 행위가 잇따랐다. 서북청년회의 이러한 폭력과 수탈은 오히려 중산간 주민들이 토벌대를 피해 산으로 올라가 무장대에 협조하게 만드는 결정적 계기가 되었다.1945년 해방 후 북한에서 토지개혁과 개신교 탄압을 피해 월남한 한경직 목사는 서울에 베다니 전도교회(현 영락교회)를 설립했다. 영락교회는 갈 곳 없는 월남 교인과 청년들의 거점이 되었으며, 교회의 청년회원 다수가 서북청년회에 가입하여 핵심 대원으로 활동했다. 영락교회는 신앙적 동질성과 반공 이념을 바탕으로 서북청년회 단원들에게 숙식을 제공하고 활동 자금을 모금해 주는 등 조직의 든든한 후원자 역할을 했다.한경직 목사는 북한에서의 참혹한 종교 탄압 경험을 바탕으로 "공산주의는 교회를 파괴하는 사탄이자 적그리스도"라는 강렬한 기독교적 반공주의를 주창했고, 한 목사의 이러한 설교와 사상은 서북청년회원들에게 일종의 '종교적 십자군 의식'을 심어주었다. 서북청년회와 영락교회의 관계를 한경직 목사가 직접 명확하게 밝혔다.1948년 4·3 봉기 당시 남한의 군사와 치안에 대한 최고 통제권은 미군정(하지 중장, 브라운 대령 등)에 있었다. 미군정은 1948년 5월 미군 대령을 제주지구 군정관으로 직접 파견하여 유혈 진압 작전을 총지휘했다.1948년 4월 28일 김익렬 제9연대장과 무장대의 평화협상이 타결되었으나, 우익 단체와 경찰의 오라리 방화 사건 공작이 발생했다. 미군정은 이를 무장대의 짓으로 규정하며 평화 타결안을 파기하고 강경 진압을 지시했다. 1948년 11월 계엄령 선포 이후 자행된 중산간 마을 초토화 작전과 민간인 학살 과정에서 미군 고문단은 토벌대에 무기와 정찰기, 군수 물자를 지속적으로 제공했으며, 작전 보고를 실시간으로 받고 이를 승인·격려했다.한편, 미군정청의 주요 한국인 고문들과 이승만 정권의 핵심 인사들(조병옥, 장택상 등)은 독실한 개신교인이거나 친미·친개신교 성향이 강했다. 특히, 미군정과 이승만 정권하에서 진압을 총지휘했던 경무부장 조병옥은 독실한 개신교인이자 미군정과의 연결고리였다.이런 정치와 종교의 긴밀한 관계 속에서 미군정과 우익 정권은 '개신교 신앙으로 무장하여 배후가 확실한' 서북청년회를 극도로 신뢰했다. 이로 인해 서청 단원들은 경찰, 국방경비대(군), 특무대 등에 대거 스카우트되어 공권력의 이름으로 제주 4·3 사건, 여순 사건 등에서 무자비한 강경 진압을 전개할 수 있었다.제주 4.3 당시 개신교인 중에서도 희생자가 발생했고, 제주도민들의 부당한 희생을 막기 위해 수고한 개신교인들도 있었다. 제주도에서 개신교가 악역만 수행한 것이 아니었다는 뜻이다.제주 4·3 당시 교인과 목회자 등 공식 확인된 개신교 측 희생자는 17명 안팎이다. 제주 출신 1호 목사인 이도종 목사가 1948년 지서 및 마을 심방 중 남로당 무장대에 목숨을 잃었으며, 교인 다수가 무장대에 의해, 또는 토벌대의 오인·과잉 진압에 의해 희생되었고. 서귀포교회, 삼양교회 등 일부 예배당이 파손되기도 했다.동시에, 극단적 상황에서 도민을 구하기 위해 앞장선 목회자도 있었다. 1948년 계엄령하에서 군경 토벌대에 의해 주민들이 무차별 처형될 위기에 처하자, 모슬포교회 조남수 목사는 문형순 모슬포 경찰서장을 찾아가 "밤에는 공비에게, 낮에는 군경에게 억울하게 죽어 도민이 다 죽겠다"며 자수 선무 공작을 제안했다. 그는 군경의 보증인이 되어 중산간 마을을 돌며 주민들의 자수를 이끌어내어 3000여 명의 도민이 '빨갱이' 누명을 벗고 목숨을 건질 수 있었다.80년의 세월이 흘렀지만, 한국 개신교 안에서 제주 4.3은 여전히 진행 중인 갈등과 분열의 치명적 요인으로 남아 있다. 이념적 지형에 따라, 제주 4.3에 대한 해석과 평가가 극단적으로 양분된 상황에서, 개신교는 참회와 변명, 회복과 외면 사이에서 고통스러운 줄타기를 하고 있기 때문이다.하지만 분명한 것은 국가적 차원의 진상조사를 통해, 특히 피해자들의 증언을 통해 제주 4.3과 한국 개신교의 불행한 관계가 적나라하게 드러났다. 결국, 이 끔찍한 죄악과 상처에서 민족과 교회가 치유되는 과정은 가해자들의 정직한 고백과 용기 있는 참회에서 시작될 수밖에 없다. 비록 시간이 많이 흘렀지만, 한국 개신교가 더 늦기 전에 이 문제를 직시해야 하는 역사적·신학적 이유다.