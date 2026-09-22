부끄러움을 모르는 세상, 조선 선비의 100자 경고

큰사진보기 ▲학문을 강론하던 근암서원 강당과 동·서재 전경중앙에 학문을 강론하는 강당이 자리하고, 양옆으로 유생들이 기거하며 학업에 정진하던 동재와 서재가 마주 보고 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

큰사진보기 ▲징사 식산 이선생 徵士 息山 李先生근암서원 사당에 모셔진 식산 이만부 선생의 위패 ⓒ 엄원식 관련사진보기

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큰사진보기 ▲근암서원의 누문인 지원루(知遠樓) 전경이곳 근암서원에는 식산 이만부 선생을 비롯한 6현이 배향되어 있다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

덧붙이는 글 | 뻔뻔함이 능력이 된 혼탁한 세상 속에서, 마땅히 져야 할 책임과 부끄러움을 잃어버린 우리 사회의 리더들에게 문경 근암서원에 깃든 식산 선생의 맑고 서늘한 일갈이 닿기를 바라는 마음으로 이 글을 썼습니다. (기사에 첨부된 근암서원 및 위패 사진은 글쓴이가 현장을 답사하며 직접 촬영한 것입니다.)

요즘 세상 돌아가는 꼴을 보면 참으로 점입가경이다. 진실이 무엇인지, 도대체 누구의 말이 맞는지 혼란스럽기 짝이 없다. 소위 위정자와 국민을 대표한다는 사람들, 세상을 호령하는 기업의 리더들, 그리고 수많은 대중을 흔드는 유튜브 방송자들까지. 잘못이 드러나도 사과하기는커녕 변명과 남 탓으로 일관하는 모습을 우리는 매일같이 목도하고 있다.이 혼탁한 세상에서 가장 뼈아프게 다가오는 상실은 바로 '부끄러움'의 부재다. 언제부터인가 우리 사회는 부끄러움을 모르는 것을 일종의 '능력'이나 '강단'으로 착각하고 있는 듯하다. 뻔뻔해야 살아남고, 목소리 큰 자가 이긴다는 얄팍한 처세술이 세상을 덮고 있다. 이런 답답한 현실 속에서, 문경 산북면 근암서원(近巖書院)에 배향된 한 선비의 서늘한 일갈이 뇌리를 스친다. 바로 조선 후기의 대학자 식산(息山) 이만부(李萬敷, 1664~1732) 선생이다.식산 이만부는 한양 명문가의 자제로 태어났으나 벼슬길을 마다하고 영남으로 내려와 평생을 학문과 후학 양성에만 몰두한 지성이다. 그의 학문적 깊이와 꼿꼿한 삶을 기려 문경 유림은 1786년 근암서원에 그를 배향했고, 그의 족적이 담긴 '식산이만부전적(경상북도 유형문화유산)'이 소중히 전해오고 있다.그가 남긴 수많은 글 중에, 지금 이 시대의 모든 리더들이 반드시 소리 내어 읽어보았으면 하는 짧은 명문이 있다. 학문하는 이들에게 부끄러움을 닦는 법을 경계한 수치증학자(脩恥贈學者)다. 원문은 이렇다.恥有恥, 恥無恥. (치유치, 치무치)有恥者, 必無恥; 無恥者, 必有恥. (유치자, 필무치; 무치자, 필유치)故恥而不恥, 則能有恥; 恥而恥, 則能無恥. (고치이불치, 즉능유치; 치이치, 즉능무치)有恥之人, 有恥其恥; 無恥之人, 有恥其無恥. (유치지인, 유치기치; 무치지인, 유치기무치)有恥其恥, 故思欲無恥; 有恥其無恥, 故思欲有恥. (유치기치, 고사욕무치; 유치기무치, 고사욕유치)不知恥而恥, 則能有恥; 知恥而恥, 則能無恥. (불지치이치, 즉능유치; 지치이치, 즉능무치)是謂脩恥. 要之, 脩而力行之而已. (시위수치. 요지, 수이력행지이이)치(恥)라는 글자가 반복되어 자칫 말장난처럼 보일 수 있으나, 그 안에 담긴 논리는 서늘하리만치 날카롭다. 뜻을 풀자면 이렇다."부끄러움이 있으면 그 부끄러움을 부끄러워해야 하며, 부끄러움이 없으면 부끄러움이 없는 것을 부끄러워해야 한다. 부끄러움을 아는 사람은 마침내 부끄러운 일이 없어질 것이요, 부끄러움을 모르는 사람은 끝내 부끄러운 일을 쌓게 될 것이다. 자기 허물을 부끄러워하는 사람은 허물을 고치려 할 것이며, 부끄러워할 줄 모르는 자신을 부끄러워하는 사람은 비로소 부끄러움을 회복하려 할 것이다. 이것이 바로 부끄러움을 닦는 일(脩恥)이다. 요컨대 이를 잘 닦아 힘써 실천할 뿐이다."오랜 시간 지역의 역사와 문헌을 들여다보며 이 글을 수없이 읽어왔다. 수많은 학자와 문장가들이 이 글의 뜻을 풀이하고 에세이를 남겼지만, 이번에 원문을 가만히 짚어보다가 무릎을 탁 쳤다.원문의 글자 수를 헤아려 보았는가? 구절별로 6자, 12자, 16자, 17자, 19자, 17자, 13자. 총합이 정확히 '100자'다. 지금껏 이 명문에 대해 왈가왈부한 글은 많았어도, 이 글이 정확히 100자로 이루어져 있다는 사실에 주목한 이는 보지 못했다.이것이 과연 우연의 일치일까? 천자문(千字文)처럼 글자 수를 딱 떨어지게 맞추려면 수백 번의 퇴고가 필요하다. 불필요한 조사와 어조사를 빼고 넣으며 한 치의 군더더기 없이 100자로 다듬어 낸 것은, 식산 선생의 고도로 계산된 의도이자 깐깐한 학자적 집념의 산물이다.숫자 100(百)은 동양에서 '가득 참'과 '완성'을 뜻한다. 부끄러움을 성찰하는 이 철학이 어느 한구석 모자람 없이 온전하게 전달되기를 바랐을 것이다. 또한 독서백편의자현(讀書百遍義自流)이라 했듯, 백 번을 거듭해 소리 내어 읽어 온전히 내 것으로 만들라는 뜻이 아니었을까. 부끄러움을 닦는 일은 한두 번 반성하고 끝날 일이 아니라, 백방(百方)으로 살피고 백 번 꺾여도 굴하지 않는 마음으로 끊임없이 실천(力行之而已)하라는 준엄한 명령인 것이다.식산 선생의 가르침은 명쾌하다. 잘못을 저지르는 것 자체보다 더 무서운 것은, 잘못을 하고도 아무런 도덕적 가책을 느끼지 못하는 '무감각'이다. 부끄러움을 안다는 것은 내 허물을 직시하고 반성하며 고쳐나가겠다는 치열한 자기 성찰의 출발점이다. 반대로 자기는 늘 옳다고 우기며 타인에게 손가락질만 해대는 자들은, 식산의 표현대로라면 "부끄러움이 없음을 부끄러워해야 할" 가장 몽매한 자들이다.오늘날 국민을 대표한다는 정치인들, 기업을 이끄는 리더들 그리고 수많은 대중에게 영향을 미치는 유튜버와 오피니언 리더들에게 묻고 싶다. 당신들에게는 백 번을 닦아낸 수치심이 남아있는가? 내뱉은 말과 행동이 어긋났을 때, 누군가에게 상처를 주었을 때, 공적인 책임을 다하지 못했을 때 얼굴이 화끈거리는 도덕적 감각이 살아있는가?부끄러움은 사람을 약하게 만드는 감정이 아니다. 인간을 짐승과 구분 짓고, 사회를 지탱하게 만드는 가장 고귀하고 강인한 감각이다. 자신의 허물을 덮기 위해 거짓과 선동을 일삼는 이들이 득세하는 세상은 결코 오래갈 수 없다.근암서원 마당에 서서 식산 선생의 얼을 기려본다. 벼슬의 영달을 버리고 꼿꼿한 선비의 길을 걸었던 그의 서늘한 눈빛이 지금의 혼탁한 세상을 굽어보는 듯하다. 세상의 모든 리더들이 남의 허물을 캐내어 조롱하기 전에, 부디 식산 선생이 정확히 100자의 한자로 벼려낸 이 짧은 글을 거울삼아 자신의 내면부터 들여다보기를 바란다. 잃어버린 부끄러움을 회복하는 것, 그것이 곧 우리 사회를 다시 세우는 첫걸음이다.