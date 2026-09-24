오늘 탱고 파트너 체형은... 두 아이 엄마 인생 바꾼 메모들

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연재 '책이 나왔습니다'는 저자가 된 시민기자들의 이야기입니다. 저자 혹은 편집자도 시민기자로 가입만 하면 누구나 출간 후기를 쓸 수 있습니다.

큰사진보기 ▲이호철북콘서트홀 ‘제23회 문예북흥’에서 진행한 탱고 강연과 공연 ⓒ 김미희 관련사진보기

"탱고는 아르헨티나의 이민자들이 모여 살던 도시에서 탄생한 춤이에요. 원래는 남자끼리 추기도 했다는데요, 다른 춤과 비교했을 때도 두 사람의 거리가 유난히 가깝죠? 그 이유는…."

큰사진보기 ▲작가로서 진행한 탱고 강연. 탱고 공연과 함께 책에 담긴 이야기도 나눴다. ⓒ 박용한 관련사진보기

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큰사진보기 ▲스텝이 꼬이면 그게 바로 탱고 - 좋아하는 마음이 살아갈 힘이 될 거야, 이승은(지은이),위성환 (사진) ⓒ 버터북스 관련사진보기

탱고 인생 5년. 어디에서 누굴 만나도 탱고에 관한 이야기를 하고 싶어 나도 모르게 15분짜리 '탱고 강좌'를 하고야 마는 나날이었다. 그들의 뛰어난 사회성 덕분이었는지, 정말로 내 이야기가 재미있었는지는 알 수 없지만 내 주변 사람들은 탱고 이야기에 귀를 기울여주었고, 즐겁게 들어주었다."네 이야기를 듣고 보니 탱고가 다르게 보여! 유튜브 채널을 열어 탱고에 관해 이야기해보면 어떨까?" 이 같은 다정한 권유가 쌓여 영상을 찍어보고 싶다는 용기를 냈고, 편하게 찍고 싶어 집부터 치우기 시작했다. 그렇게 한 달이 지났을 때… 우리 집은 그대로였다. 아니, 오히려 더 지저분해진 것 같았다.'아무래도 글을 써야겠어. 글은 집을 치울 필요가 없잖아.' 그렇게 단순하다면 단순한 이유로 탱고에 관해 끄적거리기 시작했다. 오늘 만난 탱고는 어땠는지, 나는 어떤 체형의 사람을 만났을 때 춤이 더 즐겁고 잘되는지, 짧은 생각이나 느낌이라도 일단 적어보기로 했다. 그때까지만 해도 책까지 내게 될 줄은 몰랐다.하고 싶은 이야기를 찾았다고 해서 글이 잘 써질 리는 없었다. 머릿속에서는 탱고에 대한 이야기가 부풀어 올라 다른 생각을 할 수 없을 지경에 이르렀지만, 여전히 탱고 수업을 들으며 실력을 쌓아야 하고 주부로서 식구들의 밥과 빨래도 해야 하는, 그야말로 '현생'을 살아야 하는 사람으로서 체력과 시간은 늘 부족하기만 했다. 책상 앞에 앉아 졸기만 반복하는 동안 어영부영 1년이 흘렀다.다짐을 안 한 건 아니지만 늘 나 자신의 상황을 이해해주고 배려해주다 보니 글이 쌓일 수가 없었다. '자신과의 싸움'을 하긴 했는데, 늘 너그러운 내가 이긴 셈이랄까. '이러다가 다짐만 하고 평생 글을 못 쓰는 거 아니야?' 하는 조바심에 더 엄격하고 칼 같은 마감을 가져보기로 했다. 궁리 끝에 에세이 공모전을 찾았다.그런데 마감일이 3주밖에 남지 않았다. 잠시 내년으로 미룰까 하다가 마음을 다잡고 분량을 계산해봤다. 지금까지 쓴 내용을 추려보니 20매, 지원 자격을 채우기 위해 앞으로 필요한 매수는 40매. 따로 취재를 해야 하는 것도 아니고 그저 마음에 그득 쌓인 이야기를 할 뿐이니 3주 동안 40매라면 쓸 수 있지 않을까.글을 쓰기 위해 가장 먼저 확보해야 하는 건 시간이었고, 시간을 내는 가장 쉬운 길은 잠을 줄이는 거였다. 집안일을 마치고 책상 앞에 앉으면 밤 11시. 그때부터 새벽 5시까지 꼬박 글을 썼다. 글을 썼다고는 해도 정확히는 의자에 앉아 한 시간에 한 문장씩 쓰며 버텼다는 말이 더 정확할 것이다.졸리지 않았냐고? 땅콩버터와 딸기잼을 듬뿍 바른 잡곡빵을 먹으며 잠을 쫓았다. 그래도 힘들 때면 교촌치킨의 허니콤보를 먹었다. 그러면 단짠단짠한 양념과 닭기름 덕분인지 글이 조금 더 술술 써지는 기분이었다. 그때 늘어난 2인치의 허리는 지금도 나를 든든히 받쳐주고 있다. 그렇게 3주 동안 어찌어찌 남은 40매를 채워 간신히 공모전에 제출했다.여러 단계의 심사 끝에 최종 합격했다. "글은 엉망이었지만, 뽑지 않기엔 너무 뜨거웠다"라는 심사위원 선생님들의 후일담은 나중에야 들었다.책 <스텝이 꼬이면 그게 바로 탱고>(2026년 9월 출간)를 쓰고 나서야 알게 되었다. 일필휘지는 그야말로 환상 속 이야기라는 것을. 글을 쓴다는 건 머릿속과 마음속에 있는 것을 쑥 꺼내어 술술 읊는 일과는 거리가 멀었다.내 경우는 아이들이 학교에 간 후 앉아 이런저런 단어와 문장을 적어보며 글의 문을 열었다. 머릿속에 있을 때는 분명 훌륭하고 멋지고 세련된 이야기였는데, 종이 위로 꺼내놓으니 왜 이렇게 초라한지. 하얀 것은 종이, 까만 것은 글자라고 하던가. 무채색의 단어들이 조각조각 더해지는 이때가 가장 괴로웠다.그래도 무대에서 실수하면 그 모습 그대로 노출되는 춤과 달리 글은 계속 고치고 다듬을 수 있다는 사실이 그나마 위로가 되었다. 어쩌면 글이야말로 서툰 사람에게도 고쳐 쓸 기회를 몇 번이고 내어주는 공평한 영역은 아닐까 생각해보기도 했다.그래도 괴로우면 잠시 펜을 놓고 탱고에 관한 책을 읽고 탱고 영상을 찾아보기도 했다. 때로는 무한도전 레전드 영상을 보며 심신의 안정을 도모했다. 그렇게 낮에는 멍한 상태로 머릿속에 떠도는 단어들을 꺼내 얼기설기 엮었고, 밤에는 그 초라함을 다독여 하나씩 하나씩 문장으로 만들었다.멋지게 보이고 싶은 마음을 내려놓고 내가 얼마나 탱고를 좋아하는지, 그래서 하고 싶은 말이 무엇인지만 남겨놓았을 때 비로소 글이 글처럼 보이기 시작했다. 아무도 도와줄 수 없는 시간이었고, 오직 나 혼자 못난 나를 대면하며 통과해야 하는 시간이었다. 지독하게 외로워서 울기도 많이 울었지만, 그 시간이 없었다면 절대로 글이 나오지 않는다는 것도 몸으로 깨닫게 되었다.책을 내고 나면 글이 좀 쉬워질 줄 알았다. 하지만 지금도 글을 쓸 때면 공모전을 준비하던 그때의 나로 되돌아가고 만다. 이제는 이 두려움의 시간을 모으고 쌓다 보면 내 마음을 표현할 수 있는 단어 하나, 문장 하나가 반드시 '퐁' 하고 튀어나올 거라는 믿음도 생겼다. 하고 싶던 이야기를 정확히 담은 글이 쓰였을 때의 쾌감과 짜릿함이란!생각해보면 탱고든 책이든 완벽해서 시작한 건 아니잖은가. 그저 좋아하는 마음을 따라 시작했고, 그 시작이 어떤 리듬이 되어 나를 이끌어갔다. 그렇게 책 <스텝이 꼬이면 그게 바로 탱고>가 나왔다. 아직은 쑥스럽지만 내 이름 앞에 '작가'를 붙여 가만히 불러본다.'이승은 작가.'