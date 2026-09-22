'모두의 연결'... 기업의 전문성, 복지 현장과 잇는다

큰사진보기 ▲정은경 복지부 장관이 지난 8월 11일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 범정부 자살예방 대책을 보고하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기업의 사회공헌과 정부·지역·복지 현장의 사회문제를 한 곳에서 연결하는 범정부 민관협력 프로젝트 '모두의 연결' 추진 ⓒ 보건복지부 관련사진보기

큰사진보기 ▲보건복지부는 공공 빅데이터를 활용해 위기가구를 사전 발굴에 나선다. ⓒ 보건복지부 관련사진보기

기업이 가진 기술과 인력, 전문성, 재원을 사회 문제 해결에 더욱 쉽게 활용할 수 있도록 정부가 민관협력 연결망 구축에 나선다. 기업의 사회공헌 의지는 높아지고 있지만 정작 적절한 정부 부처나 복지 현장을 찾는 데 수개월이 걸리는 문제를 해소하겠다는 것이다.아울러 불법사금융 피해자나 채무 조정이 중단된 신용 위기자 등 금융 취약 계층을 복지 사각지대 발굴 시스템에 직접 연계해 선제적인 지원도 이뤄진다.보건복지부는 22일 오전 열린 국무회의에서 정부와 기업·민간이 함께 사회문제를 해결하는 범정부 민관협력 프로젝트 '모두의 연결' 추진 방안을 보고하고, 복지 위기가구 발굴 강화를 골자로 한 '사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률(사회보장급여법)' 시행령 일부개정령안을 의결했다고 밝혔다.최근 사회적 고립·은둔 청년 등 복잡한 사회 문제가 늘면서 기업들의 사회공헌 참여도 확대되고 있지만, 공공 부문과의 연계 체계가 충분하지 않아 기업이 적절한 협력 대상을 찾는 데 어려움을 겪어왔다.이에 복지부는 정부와 복지 현장에서 민간의 참여가 필요한 사회 문제를 발굴하고, 기업의 자원과 전문성을 필요한 곳에 연결하는 방식으로 '모두의 연결'을 추진한다. 이 사업은 ▲협력과제 발굴 ▲연결 기반 구축 ▲맞춤형 연결 ▲성과 확산 등 4단계로 진행된다.먼저 자립준비청년과 고립·은둔청년 등 민간의 전문성과 경험이 더해지면 문제 해결 효과를 높일 수 있는 분야를 협력과제로 선정한다. 선정된 과제와 필요한 지원 내용은 온라인 사회공헌 플랫폼 '바로잇'에 통합해 제공한다.기업이 기술·인력·전문성·재원 등 자신이 제공할 수 있는 자원을 등록하면 인공지능(AI) 추천 서비스 등을 통해 적합한 협력과제를 찾아 연결하는 방식이다. 이후 지역사회공헌인정제와 '시슐랭스타' 등 사회공헌 포상·인정제도와 연계해 민간의 지속적인 참여도 뒷받침할 계획이다.첫 번째 사업은 사회진입에 어려움을 겪는 취약청년을 지원하는 '청년 스텝(STEP)'이다. 이는 자립준비청년과 고립·은둔청년 등을 대상으로 정서지원과 유급 일경험을 연계해 복지와 고용을 함께 지원하는 사업이다. Screening(발굴·진단), Training(준비), Experience(경험), Partnership(정착)의 앞글자를 따 이름을 붙였다.복지부와 우리금융그룹, 사회복지공동모금회는 이날 업무협약을 체결한다. 우리금융그룹은 앞으로 3년간 30억 원을 지원하고, 정부는 대상자를 발굴·연계한다. 현장에서는 기업의 전문성과 자원을 활용해 청년들의 사회 진입을 지원한다.정은경 보건복지부 장관은 "복합적인 사회문제를 해결하기 위해서는 정부의 정책 역량과 민간의 자원·전문성을 연결하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "'모두의 연결'을 통해 정부와 기업, 민간이 각자의 강점을 발휘하는 새로운 민관협력 모델을 만들어 가겠다"고 강조했다.한편 정부는 빚 때문에 생계가 위협 받는 가구를 복지 사각지대에서 먼저 찾아 지원하기 위한 제도 개선에도 나선다.이날 국무회의에서 불법사금융 피해자와 취약채무자, 채무조정 중지자 등의 금융 위기정보를 복지 사각지대 발굴시스템에 연계하는 내용의 '사회보장급여법 시행령' 개정안이 의결됐다.현재 복지 사각지대 발굴시스템은 단전·단수 등 47종의 위기정보를 활용해 경제적 위기가구를 찾아내고 있다. 앞으로는 금융 관련 정보를 추가해 경제적 어려움이 심화되기 전에 위기가구를 찾아 복지서비스와 연결한다.우선 금융감독원 불법사금융피해신고센터에 신고한 피해자 정보를 위기정보로 추가한다. 정책서민금융을 이용한 사람 가운데 소득과 신용 수준이 낮은 취약채무자도 발굴 대상에 포함한다.채무조정 계획을 제대로 이행하지 못해 채무조정 효력이 상실된 개인채무자의 경우도 기존의 장기 연체자뿐 아니라 연체 우려가 있거나 90일 미만 단기 연체 중인 경우까지 발굴 대상이 확대된다.수도 사용량에 특이한 변화가 나타나는 가구 정보도 새 위기정보로 활용한다. 기존에는 단수 가구를 중심으로 파악했지만, 수도 사용량 변화 등 이상 징후를 통해 생활이 어려운 가구를 보다 일찍 찾아내겠다는 것이다.현수엽 복지부 차관은 "빚 독촉은 경제적 타격을 넘어 한 사람의 삶과 마음을 무너뜨리는 극심한 고통"이라며 "이번 시행령 개정은 이러한 금융 위기가구를 사각지대 없이 포착하고 돕는 법적 체계를 다진 데 의의가 있다"고 밝혔다. 이어 "'국민의 목숨을 살리는 정부'로서, 절박한 위기에 놓인 이웃을 놓치지 않도록 발굴과 지원에 만전을 기하겠다"고 말했다.