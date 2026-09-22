"좋은 고수는 소리꾼의 미세한 숨까지 읽을 줄 알아야"

큰사진보기 ▲김기홍 고수는 충남도립국악단 단원으로 활동하며, 고향 서산에서 고수관·방만춘 기념사업회를 이끌고 있다. ⓒ 김기홍 관련사진보기

"좋은 고수는 소리꾼이 편하게 소리하도록 북을 쳐주는 사람입니다. 호흡이 짧으면 늘여주고 너무 길어지면 거두어주면서 정확한 한배를 지켜야 하지요. 많은 것은 덜고 부족한 것은 채우는 관계입니다."

큰사진보기 ▲김기홍 고수가 무대에서 장구장단을 연주하고 있다. ⓒ 김기홍 관련사진보기

큰사진보기 ▲김기홍 고수가 무대에서 판소리 북장단을 연주하고 있다. ? ⓒ 김기홍 관련사진보기

"소리꾼은 소리로 말하고 고수는 추임새와 북소리로 답합니다. 고수가 다리를 놓고 소리를 끌어내기도 하며 때로는 따라갑니다. 대화하듯 소통할 때 최고의 무대가 나옵니다."

큰사진보기 ▲고수관·방만춘 추모공연에서 김기홍 고수가 소리꾼의 판소리에 북장단을 맞추고 있다. ⓒ 김기홍 관련사진보기

"불완전한 자료로 옛 모습을 서둘러 재현하기보다 전통의 원리를 지키면서 오늘의 지역에서 살아가는 소리를 만드는 일이 더 의미 있다고 생각합니다."

큰사진보기 ▲창작창극 서산의 명창 고수관·방만춘 공연 포스터. 공연은 12월 16일 오후 7시 서산문화회관에서 열린다. ⓒ 김기홍 관련사진보기

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"판소리는 다른 지방만의 전유물이 아닙니다. 우리 동네에 이런 대단한 분들이 계셨고, 지금의 서산에도 전통을 이어가는 소리꾼과 고수가 있다는 사실을 보여드리고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

9월 20일, 서산의 아담한 카페에서 김기홍 고수를 만났다. 지역 주민들이 차를 마시며 예술을 이야기하곤 하는 곳이다.김 고수의 첫인상은 이웃집 아저씨처럼 수더분했다. 그러나 고법을 설명하기 시작하자 양손이 먼저 움직였다. 허공에 북과 장단을 그리듯 손을 번갈아 내밀며 말의 박자를 맞췄다. 빠르게 몰아붙이기보다 묵직하게 한배를 지키며 진득하게 버티는 그의 북처럼, 말에도 서두름이 없었다.고수는 소리꾼의 숨을 읽고 장단의 빠르기와 리듬의 시간적 길이를 뜻하는 '한배'를 지키며, 소리꾼과 관객 사이에 다리를 놓는 사람이라고 했다.김 고수는 충남도립국악단에서 15년째 활동하고 있다. 대전시 무형유산 판소리고법 이수자인 그는 전북대학교 한국음악학과 박사과정에서 판소리고법을 연구했으며 논문 심사만 남겨두고 있다. 고향에서는 고수관·방만춘 기념사업회 대표를 맡아 서산 출신 두 명창을 알리고 있다.김 고수가 국악을 만난 것은 고등학생 때였다. 서산YMCA 앞을 지나다 들은 장구 소리에 이끌려 안으로 들어간 일이 시작이었다. 목원대학교 한국음악과에서 학부와 석사과정을 마친 뒤 풍물 연주자와 학교 국악 강사로 활동했다.(사)대전전통예술단 단원 시절에는 대전시 무형유산 판소리고법 보유자 박근영 선생을 만났다. 그는 이 만남을 계기로 판소리고법을 본격적으로 공부했다고 말했다.김 고수에게 북과 장단은 '끝이 보이지 않는 큰 산'이다. 판소리고법과 장구장단은 음악적으로 연결돼 있지만 소리북과 장구의 특성이 달라 각각 공부해야 한다. 30년 가까이 연주했어도 여전히 배울 것이 많다고 했다. 북은 때로 위로가 되고 때로 힘들게도 하지만, 어느덧 희로애락을 함께하는 오랜 친구가 됐다.'일고수 이명창'이라는 말에 대해 그는 고수가 한 사람의 반주에 머물지 않고 여러 유파와 소리꾼의 음악을 이해해야 한다는 뜻으로 풀이했다. 판소리는 유파마다 장단과 선율이 다르기 때문에 좋은 고수가 되려면 그 차이를 두루 익혀야 한다는 것이다.무엇보다 중요한 것은 소리꾼의 호흡이다. 고수는 소리꾼의 숨을 살피며, 감정에 빠져 흔들릴 수 있는 박자를 잡아주며, 정확한 박자로 유도하여야 한다. 김 고수는 소리꾼과 고수의 호흡에서 가장 중요한 것으로 소통과 신뢰를 꼽았다.그는 고수가 소리꾼과 관객을 잇는 사람이자 연희자와 관객의 역할을 함께 맡는 존재라고 했다. 두 사람을 일방적인 관계나 갑을관계처럼 여겨서는 좋은 판이 나오기 어렵다고 덧붙였다.김 고수는 퇴직 뒤 고향 서산에서 본격적으로 활동할 계획이다. 객지에서 공부하고 쌓은 것을 고향을 위해 펼치고, 제자를 키우고 싶다고 했다. 다만 자신이 배운 것을 지역 주민과 어떻게 어우러지게 풀어낼지는 앞으로의 과제라고 말했다.지역 문화예술의 현실에 대해서는 전문성이 제대로 평가받아야 한다고 강조했다. 국악 지원사업은 국악의 특성과 현장을 아는 전문가가 중심이 돼야 하며, 생활예술과 전문예술의 목적과 역할에 맞는 지원 기준이 필요하다는 것이다. 지역사회에는 공연장을 찾는 관람문화가, 예술인에게는 좋은 콘텐츠와 적극적인 홍보가 필요하다고 했다.고수관과 방만춘 이야기가 나오자 차분하던 김 고수의 목소리가 한층 높아졌다. 당대 최고의 명창들이 서산 출신이라는 사실을 자신도 뒤늦게 알았고, 정작 지역에서는 두 사람을 잘 모른다는 점이 안타까워 공연과 선양사업에 적극적으로 나섰다고 했다. 한때 판소리가 성행했던 서산은 전승이 끊기며 판소리 소외지역이 됐다. 그는 선양사업을 교육으로 연결하고 애호가층을 넓혀, 장기적으로 해미에 두 명창의 기념관을 세우겠다는 목표를 갖고 있다.충청지역 중고제가 동편제나 서편제보다 덜 알려진 가장 큰 이유로는 전승 단절을 들었다. 1764년생 고수관과 1825년생 방만춘은 19세기 중후반기에 전성기를 누렸지만, 지역 안에 전승체계를 만들지 못했다. 충청 소리꾼들이 다른 지역에서 공연하며 생계를 이어간 사정도 영향을 미쳤다고 봤다.그는 자료가 부족한 전통을 억지로 복원하면 복원자의 개인적 성향이 들어가 변질될 수 있다고 우려했다. 남은 자료는 철저히 보존하고 연구하되, 모르는 부분까지 채워 넣기보다는 지역 예술인이 제대로 배운 예술을 충청에서 계승해 자연스럽게 지역화해야 한다고 말했다.그가 말하는 복원은 과거의 소리를 그대로 흉내 내는 작업이 아니다. 끊어진 기록은 기록대로 정직하게 남기고, 오늘의 소리꾼이 전통의 원리를 바탕으로 관객과 만나는 과정까지 전승으로 보자는 제안이다. 그래야 중고제가 연구실의 자료에 머물지 않고 무대에서 살아 움직이는 지역의 소리가 될 수 있다고 봤다.김 고수는 2018년부터 올해까지 고수관·방만춘 추모음악회를 네 차례 열었다. 하지만 연 1회 음악회만으로는 두 명창의 삶과 예술을 충분히 알리기 어렵다고 느껴 창극 제작에 나섰다.창작창극 <서산의 명창 고수관·방만춘>은 12월 16일 오후 7시 서산문화회관 무대에 오른다. 고수관·방만춘 기념사업회가 주최하고 충청남도와 서산시가 후원한다. 그는 판소리 몇 대목을 들려주는 데서 나아가 관객이 두 명창의 삶을 입체적으로 볼 수 있도록 하고 싶었다고 말했다.그는 관객의 취향에만 맞추면 전통성과 예술성이 약해지고, 예술성만 앞세우면 대중과 멀어질 수 있다고 봤다. 전통을 바탕에 두고 현대적인 대본과 무대, 연출을 결합하는 것이 두 가치를 잇는 방법이라는 설명이다. 초연(처음 무대에 올리는 공연)의 부족한 점은 공연을 거듭하며 보완하고 작품을 확장할 계획이다.10년, 20년 뒤에도 그는 무대에서 추임새를 넣으며 북을 치고 싶다고 했다. 고향에서 제자를 키우고, 두 명창을 기리는 기념관 건립에 힘을 보탠 해미 출신 고수로 기억되는 것이 꿈이다.인터뷰 내내 그는 양손으로 보이지 않는 북의 장단을 맞췄다. 수더분한 표정으로 천천히 말을 이어가다가도 두 명창의 이름 앞에서는 목소리에 힘이 실린 김기홍 고수. 무엇이든 받아들이는 스펀지처럼, 고여 있지 않고 흐르는 물처럼 공부하겠다는 다짐이었다. 그의 묵직하고 진득한 북소리가 서산의 옛 소리와 오늘의 관객 사이에 어떤 다리를 놓을지 지켜볼 일이다.