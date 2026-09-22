대충 청소하고 덮어둔 시집... 내 삶의 주소는 어디쯤일까

큰사진보기 ▲시집 <우리는 모두 이불에서 태어난걸요> ⓒ 문학과지성사 관련사진보기

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"사고 싶은 책을 눈에 띄지 않는 구석에 꽂아 놓고 다음 날 다시 찾으러 오는 마음, 그리고도 사지 못하고 다시 더 깊은 구석에 꽂아 놓는 것, 그림자는 내 옆으로도 앞으로도 생겨날 수 있는데 항상 뒤로 생겨나는 것이라고 믿습니다. 우리는 서로를 곡해하며 자라났습니다."

"그렇게 나갔다가는 추울 거야. 아침저녁으로 후회하기 위해 봄날이 있는 것 같아. ... 우리는 모두 이불에서 태어난 걸요. 천에서, 유연함 속에서. 조그만 사람에게선 갖은 애를 쓴 냄새가 난다. 하교 시간에 쏟아져 나오는 아이들이 지나가면 햇볕 냄새가 났다."

"내가 울어서 천둥이 치는 거라고 가로등 아래가 환해지려면 빛들은 빗방울에 부딪혀야 한다."

— <청진> 중

아침저녁으로는 제법 선선한 바람이 불어오지만, 한낮의 햇볕은 여전히 무섭도록 뜨겁다. 계절의 경계에서 문밖을 나서는 일조차 저어해지는 날, 집안에서 한바탕 게으름을 피워본다. 청소도 대충, 설거지도 대충, 빨래도 대충 던져두고 잠시 숨을 고르는 시간. 나른한 휴식이 시작될 때 즈음, 도서관에서 빌려온 시집을 펼쳐 본다. 가을은 역시, 시를 읽기에 참 좋은 계절이다.봉주연 시인의 두 번째 시집, <우리는 모두 이불에서 태어난 걸요>(2025)다. 따스하고 유연한 이불의 감촉을 떠올리게 하는 제목에 끌려 책장을 넘기자, 계절과 장소, 그리고 사람이 얽혀 만들어내는 아득한 언어의 풍경들이 눈앞에 아른거렸다.시집의 문을 열면 가장 먼저 마주하는 것은 장소에 대한 깊은 감각이다. 시인은 <내일은 말고 어둠만 오라>에서 "당신은 어떤 등으로 울고 있었습니까"라고 물으며 독자를 순식간에 아늑한 상상 속으로 끌어당긴다. 뒤이어 나오는 <장소력>에서는 "새로운 집의 첫 번째 손님이 되는 것과 떠날 집의 마지막 손님이 되는 일 중에서 하나를 골라보세요"라는 담담한 질문을 던진다. 이사라는 행위, 거처를 옮기는 일 속에서 "내일 현관문을 열었을 때도 오늘과 같이 이 집을 사랑하기 위하여" 애쓰는 시인의 마음이 애틋하게 다가온다.그런가 하면 <계단참>에 이르면 마음 한구석이 서늘해지는 기분을 느낀다.누구나 한 번쯤 서점에서 마음에 드는 책을 바로 사지 못하고 구석에 숨겨두었던 경험이 있을 것이다. 시인은 그 사소한 망설임과 곡해의 시간을 통해 인간관계의 서툴고 쓸쓸한 단면을 포착해 낸다.이외에도 수화기 너머로 물소리와 풀벌레 소리를 구별하던 <식물 식별 능력>, "나보다 먼저 내 집의 문을 열어 줄 사람이 있었으면 좋겠어요"라며 비 오는 날엔 의젓하지 않은 사람이 좋다고 말하는 <물고기는 알아서 한다>를 지나면, 작은 화분과 담벼락의 능수화가 떠오르는 <우리가 가까이 산다면 수박을 반 덩이씩 나눠 가질 수 있을 텐데>에 도달한다. "베란다에 내놓은 식물은 베란다만큼 자란다. 작은 화분 속 식물은 화분만큼 자라다 죽는다"라는 구절은 삶의 테두리가 주는 서글픔을 조용히 일깨운다.여름의 끝자락을 어루만지는 <번성>과 "둥그런 식사는 너의 배려와 무심함의 형상이었다"고 고백하는 <내밀의 빛>, 아파트 현관 유리문이 열릴 때마다 구석으로 밀려나는 꽃잎을 관찰한 <적응>까지, 전반부의 시들은 세심한 눈길로 일상의 미세한 균열과 장소의 온도를 담아내고 있다.책장이 넘어갈수록 시인의 시선은 조금 더 깊고 단단해진다. <독도법>에서 "친밀함은 지도가 된다"고 말한 시인은 이 시집의 백미라 할 수 있는 <주소력>으로 우리를 이끈다.타향이 고향이 되어가는 과정, 이삿짐이 펼쳐진 거실 마루에 앉아 자라온 곳과 부모님이 계신 곳 사이에서 헤매는 마음. 시인은 "한 사람의 생일을 요약하면 장소들이 남는다"며 "잘 자라다 가요"라는 묵직하고도 다정한 인사를 건넨다.깊은 잠을 청하는 <정전 설계 도면>을 지나 만나는 <미술관 관람 속력>은 시적 상상력이 돋보이는 작품이다. "여름은 주머니가 없고 벽은 경관을 끌어들인다"거나 "우리가 가장 오래 지켜본 건 서로의 관람 속력이었다"는 구절은 미술관이라는 정적인 공간 안에서 유영하는 두 사람의 어긋남과 동행을 절묘하게 포착한다.또한, 포장되지 않는 큰 나무 앞에서 땀을 흘리며 약도를 꺼내 들던 <결계>, "우리의 건망증 때문에 내년에도 봄이 올 거예요"라며 삶을 긍정하는 <신앙>, 이름마저 다정한 <평택 안정리 양장점>을 거쳐 도달하는 <[1보][9보][12보]>는 섬뜩하면서도 애절한 사회적 기억을 환기한다. 다섯 개의 포도알을 입에 넣고 터뜨리며 전광판의 숫자가 서른여덟까지 차오르는 비극의 순간을 반추하는 시인의 목소리엔 나지막한 추모와 서글픔이 서려 있다.책의 후반부에서도 시인의 미학은 멈추지 않는다. <인터로킹>에서는 "생활의 70퍼센트는 대기하고 참는 일이야"라며 삶의 지루하고 견뎌내야 하는 속성을 무덤덤하게 일러준다. <거리 감각>에 이르러서는 "초록은 한여름보다 채도가 낮습니다. 햇빛보다 눈을 부시게 만드는 건 바람이고요"라며 자연의 미세한 변화를 감지해 낸다.커튼을 걷으면 쏟아질 햇빛을 기다리며 "누군가 나를 두드리면 덜 익은 소리가 날 것 같아. 아주 떫은 소리"라고 중얼거리는 <풍경을 흘겨보기>, 바닷모래가 며칠 내내 발에 밟히는 여름의 잔상을 그려낸 <객토>, 그리고 연인들이 강가에서 산책하며 몸을 낮추는 풍경을 담은 후반부의 <물수제비뜨기 좋은 돌>까지. 봉주연의 시는 잊고 지냈던 감각의 세포들을 하나하나 깨워 일으킨다.문학평론가 하혁진은 해설에서 "한 사람의 생애를 요약하면 장소들이 남는다"라는 구절을 "한 사람의 생애를 요약하면 당신들이 남는다"로 바꾸어 읽어낸다. 그는 시인이 단순한 정보 나열에 불과한 주소록을 관계의 역사가 담긴 '주소력(力)'으로 바꿔내고 있다고 평한다.떠난 곳과 떠나온 곳 어디에도 마음 편히 머물 수 없는 곤경, 이사와 이별이라는 딜레마 속에서 시인은 끊임없이 '나선형 계단'을 오르고 있다. 나선형 계단은 제자리를 맴도는 듯하지만, 한 칸씩 오를 때마다 미세하게 위치가 달라진다. 반복되는 현재 속에서 새로운 감각을 스며들게 하는 이 계단처럼, 시인의 수행은 결국 나를 나의 반대편으로 이끌어 내 뒷모습을 마주하게 한다.시집을 덮고 나니 창밖의 볕이 조금은 부드러워진 듯하다. "잘 자라다 가요"라는 시인의 말처럼, 우리는 저마다의 장소에 멈추어 서서 '갖은 애를 쓴 냄새'를 풍기며 살아가고 있는지도 모른다.아무것도 직접 연결해주지 않지만 길 한가운데 서서 사람들을 모이게 하는 계단처럼, 시는 언제나 옅게, 그러나 항상 우리 곁에 머물며 삶을 견디게 해준다. 대충 해놓은 집안일과 뒹굴거리는 이불 속에서 만난 봉주연의 시집은, 어지러운 타향의 마루에 앉아 있는 우리 모두에게 나지막하게 건네는 가장 유연하고 따뜻한 위로였다.