집 비운 사이에 이걸 다... '우렁 남편'의 등장

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큰사진보기 ▲남편이 준비해 놓은 재료들아내가 집을 비운 사이 우렁각시가 되어 몰래 김칫거리를 씻어 놓은 남편의 선행. ⓒ 윤태정 관련사진보기

"세상에! 당신 혼자서 이 많은 걸 어떻게 다 씻어 놨어?"

"이렇게 하는 게 맞는지 모르겠어. 그냥 깨끗이 세 번 씻어 놓기만 했는데."

'아유, 열무를 자르지도 않고 통째로 씻었네.'

큰사진보기 ▲열무김치열무와 얼갈이, 알배기 배추가 어우러진 여름김치의 대표 주자, 열무김치 완성 ⓒ 윤태정 관련사진보기

"짜파게티는 물을 얼마나 잡아야 해?"

"엄마, 김치를 왜 또 담그세요? 오늘도 밤새우시겠어요."

"엄마가 모임에서 늦게 왔더니 글쎄, 아빠가 몰래 다 해 놓으셨지 뭐냐. 우렁각시도 아니고."

"그럼 오늘은 제가 아빠의 우렁 아들이 되어드려야겠네요."

큰사진보기 ▲식탁에 올린 열무김치충청도 김치는 주로 양념을 진하지 않게 하여 국물이 맑고 시원한 게 특징이다. ⓒ 윤태정 관련사진보기

여고 동창들을 만나고 집으로 오는 길, 머릿속은 온통 먹구름이었다. 애타게 나를 기다리고 있을 김칫거리들. 열무와 얼갈이, 무, 알배기배추 등 단으로는 성에 안 차 박스로 주문한 내가 원망스러웠다. 시각은 벌써 오후 8시를 넘기고 있었으니. 언제 다듬고 언제 절여 김치를 담근단 말인가.그나마 쪽파는 재빨리 다듬어 놓고 나와서 다행이었다. 요즘 쪽파가 금값인데 남편 손에 맡겨놨다가는 버리는 게 반일 게 뻔했다. 언젠가 쪽파 좀 다듬어 달라고 했다가 버린 게 더 많았던 전적이 떠올라 피식 웃음이 나왔다.식사 준비야 후다닥 끝낼 수 있어도 김치는 속도전이 아니다. 김치야말로 느림의 미학을 보여주는 대표 음식이다. 소금에 절이는 시간을 건너뛸 수는 없다. 아무리 급해도 바늘허리에 실 매어 쓸 수 없듯 김치도 기다림의 과정을 거쳐야 한다. 지금부터 철야 작업에 들어간다 해도 자정은 넘겨야 할 것 같았다.현관을 들어서기 무섭게 겉옷부터 벗어 던졌다. 팔을 걷어붙인 채 부엌으로 향하는 순간, 나는 내 눈을 의심했다. 도저히 믿을 수 없는 광경이 눈앞에 펼쳐졌다. 동공이 커지면서 입꼬리가 마냥 올라갔다.커다란 대야 세 개에 산더미처럼 높이 쌓아 올린 채소들. 누구의 소행인지 머리를 굴리지 않아도 단박에 알아챌 수 있었다. 함께 사는 '우렁 남편'의 선행이었다. 생각지도 못한 감동과 마주하니 갑자기 기운이 차오르기 시작했다. 조금 후, 운동을 마치고 들어온 남편이 개선장군처럼 씩씩하게 내 앞으로 다가섰다.남편은 쑥스러운 듯 멋쩍은 표정을 지으며 말했다.나는 늘 주장해 왔다. 사람은 감탄과 칭찬을 먹고 자란다고. 잘한 일에는 마땅히 칭찬이 따라야 하고, 그 칭찬을 건네는 건 나의 사명이었다. 한껏 칭찬으로 기분 좋아진 남편의 얼굴이 추석 하늘에 뜬 보름달처럼 환해 보였다.얼마나 정성 들여 씻었는지 열무와 배추의 때깔이 뽀얗다 못해 빛이 났다. 가지런히 채 썬 무까지 감탄사가 연발 나왔다. 뿌리를 그대로 달고 있는 열무를 보며 한 가지 아쉬움이 남았다.툭 밖으로 터져 나오려는 말을 목구멍 너머로 꽁꽁 가두었다. 칭찬으로 부풀어 오른 남편의 자존심에 초를 치기는 싫었다.있는 모양 그대로 씻느라 얼마나 힘들었을까. 얼른 세 등분해서 소금을 뿌려 놓았다. 옆에서 도와줄 게 없느냐는 남편에게 지금부터는 전문가의 영역이라며 돌려 세웠다. 나는 그때부터 신바람이 나서 김치 담그기에 돌입했다.'우렁 남편'이 재료를 미리 씻어둔 덕에 시간이 많이 절약되었다. 소금에 절이는 동안 밀가루로 풀을 쑤고 마늘, 양파, 매실청, 사과, 배, 액젓, 새우젓을 믹서기에 갈았다. 특별히 색감과 감칠맛을 더해주는 토마토까지 갈아서 고춧가루와 섞었다. 살짝 풀이 죽은 채소에 청양고추와 홍고추, 쪽파를 넣고 양념으로 버무렸다. 붉은 양념이 배어들자 알싸한 김치 향이 퍼지면서 입안으로 군침이 돌았다.원래 나는 자랑을 못 하는 사람이다. 자랑할 거리도 없을뿐더러 스스로 자랑하는 건 민망함이 앞선다. 하지만 이번만큼은 예외다. 살림살이에 전혀 관심 없는 남편에게 찾아온 변화는 천지가 개벽할 정도로 크다 할 수 있다. 아내가 없는 사이 배달 온 김칫거리에 손을 댈 줄 누가 짐작이라도 했을까. 꿈속에서도 이루어질 수 없는 일을 벌였으니 자랑을 안 하고 지나치기가 어렵다.사실 변화의 조짐을 보인 건 며칠 전부터였다.남편이 점심 무렵 뜬금없이 내게 물었다. 매일 삼시세끼 따뜻한 밥상을 받는 게 내심 미안했을까. 나는 끓이는 방법을 친절하게 설명해 주었다. 오롯이 남편의 손으로 완성된 짜파게티가 식탁 위에 올랐을 때 나는 감탄했다. 그날의 감격을 길이길이 보전하려고 사진으로 남겨두었다. 짜파게티에서 시작된 작은 손길이, 오늘 김칫거리를 씻어 놓는 기적으로 이어진 셈이다.늦게 퇴근한 아들이 부엌으로 들어서면서 소리쳤다.낮에 있었던 일을 아들에게 신나게 전하며 또 한 번 남편 칭찬에 열을 올렸다.그 말을 듣던 아들이 한바탕 웃더니 재빨리 재활용 통을 들고 나왔다.시곗바늘이 자정을 향해 닿을 무렵, 야간작업이 모두 끝났다. 즐거운 마음으로 버무렸으니 맛은 보나 마나 좋을 터였다. 우리 집 김치가 맛있다고 좋아하는 동생들이 먹을 거라 정성이 더 많이 들어갔다. 여러 통에 나눠 담으면서 생각했다. 언제나 그렇듯 이번에도 맛있게 먹어준다면 오늘의 수고로움이 보람으로 기억될 거라고.김치를 담그다가 식구의 짐을 기꺼이 덜어주려는 가족의 마음을 본 날이다. '우렁 남편' 덕분에 내가 안심했고, 그에 화답하듯 '우렁 아들' 덕분에 남편도 편한 하루였다. 다음 작전은 무엇이 될지, 우리 집 우렁이들의 활약이 기대되는 밤이다.