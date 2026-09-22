천년의 불교문화 따라 8.5km, 내포문화숲길서 만난 역사와 자연

큰사진보기 ▲보원사지에서 출발을 앞둔 참가자들이 준비운동을 이어가는 가운데 스님도 함께 준비운동을 이어갔다. 무엇보다 통일신라부터 고려시대까지 이어진 불교문화의 흔적이 남아 있는 보원사지를 출발점으로 삼아 참가자들은 옛 사찰의 역사와 내포지역의 불교문화가 깃든 길을 따라 걸음을 옮겼다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲내포불교순례길을 따라 502명이 참가해 보원사지를 시작으로 용현자연휴양림과 퉁퉁고개를 지나 내포문화숲길 예산센터까지 약 8.5km를 걸었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲두번째 미션 구간에 도착한 참가자들이 안내판을 살펴보며 활동에 참여 했다. 이어 가족과 일행이 함께 답을 맞춰보며 미션에 도전하는 모습이 이어졌고, 정답을 찾지 못해 아쉬워하는 참가자도 있었다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 내포문화숲길 기획사업국 김화연 팀장과 경영지원국 지은하 팀장이 참가자 접수부터 현장 안내까지 살피며 행사 진행을 맡았다.무엇보다 접수처로 참가자들의 발길이 이어지자 두 팀장은 명단을 확인하고 , 참가자들이 본격적인 걷기에 나서기 전, 현장 운영진의 세심한 안내가 이어졌다. ⓒ 김정아 관련사진보기

지난 19일 충남 서산시 보원사지 일원에서 충청남도가 개최하고 사단법인 내포문화숲길이 주관한 '2026 내포문화숲길 걷기 행사-걸어서 내포불교순례길 속으로'가 열렸다. 이날 행사에는 사전 신청한 502명이 참가해 보원사지를 출발해 용현자연휴양림과 퉁퉁고개를 지나 내포문화숲길 예산센터까지 약 8.5km를 걸었다.이번 행사는 초가을 숲길을 걸으며 내포불교순례길의 역사와 문화, 자연을 함께 체험할 수 있도록 마련됐다. 행사 코스는 내포불교순례길 5코스와 백제의 미소길 일부 구간을 포함한다. 행사장에서는 참가자 접수와 함께 제2회 내포문화숲길 사진공모전 수상작 전시가 진행됐다. 내포문화숲길과 한국걷는길연합을 소개하는 홍보부스와 플링스틱 게임, '시간줄잡아라' 이벤트, 환경캠페인 등 다양한 프로그램도 운영됐다. 현장 이벤트 경품으로 서산시 특산품이 제공됐으며, 코스를 완주한 참가자에게는 완주 배지와 소정의 기념품이 전달됐다.아울러 걷기 시작 전에는 법고 공연이 펼쳐졌다. 이어 오후 1시 30분 개회식과 사진공모전 시상식, 준비운동, 기념촬영이 진행된 뒤 참가자들이 보원사지에서 출발했다.출발지인 보원사지는 가야산 자락에 자리한 옛 사찰 터로 통일신라시대부터 고려시대까지 이어진 불교문화의 흔적을 간직하고 있다. 현재 사찰 건물은 남아 있지 않지만 보원사지 오층석탑과 법인국사탑비, 당간지주 등 옛 사찰의 흔적이 남아 있다.참가자들은 보원사지를 지나 용현자연휴양림 방향으로 이동하며 본격적인 숲길 걷기에 들어섰다. 행사 구간에는 평탄한 길과 오르막, 내리막이 이어졌으며 퉁퉁고개를 넘은 뒤에는 내리막길을 따라 예산센터 방향으로 이동했다. 아울러 이번 걷기 행사는 코스를 따라 세 가지 테마 미션도 진행됐다. 2.1km 지점에서는 '완주배지를 찾아서', 3.2km 지점에서는 '극락 IN 번뇌 OUT', 4.9km 지점에서는 '깨달음 알을 찾아라' 미션이 운영됐다. 참가자들은 각 지점에서 미션에 참여하고 스탬프를 모으며 코스를 이어갔다.미션 구간에서는 가족과 일행이 함께 참여하거나 주변을 살피며 미션 장소를 찾는 참가자들의 모습이 이어졌다. 걷기와 함께 체험 요소를 더해 참가자들이 코스 곳곳에 마련된 프로그램에 참여할 수 있도록 했다. 무엇보다 내포문화숲길은 서산시·당진시·홍성군·예산군 등 충남 4개 시군을 연결하는 320km 규모의 국가숲길이다. 충남의 역사·문화·생태 자원을 연계한 장거리 걷기길로, 지역의 문화유산과 산림, 마을, 옛길을 걸으며 다양한 자원을 만날 수 있도록 운영되고 있다.참가자들은 보원사지에서 출발해 옛 절터와 숲길을 지나며 내포지역의 역사문화유산과 자연환경을 차례로 살펴봤다. 특히 보원사지의 불교문화유산에서 출발해 산림으로 이어지는 길을 직접 걸으며 역사와 자연이 이어지는 내포불교순례길의 특징을 경험할 수 있었다.이어 오후 4시 30분부터 참가자들이 내포문화숲길 예산센터에 하나둘 도착했다. 완주한 참가자들에게는 완주 배지와 기념품이 전달됐다.내포문화숲길 경영지원국 지은하팀장은 "이번 걷기 행사를 통해 참가자들이 내포불교순례길을 직접 걸으며 길에 담긴 역사와 문화, 자연의 가치를 함께 살펴보는 시간이 됐다"며 "앞으로도 내포문화숲길을 다양한 방식으로 체험할 수 있는 프로그램을 마련해 더 많은 사람들이 지역의 역사문화와 숲길을 가까이에서 만날 수 있도록 하겠다"고 말했다.한편, 이날 행사에 함께한 도신 스님은 참가자들과 내포불교순례길을 걸으며 보원사지와 주변 숲길이 지닌 불교문화의 역사적 의미를 소개했다. 도신 스님은 "내포불교순례길은 단순히 걷는 길이 아니라 오랜 시간 이어져 온 불교문화와 지역의 역사를 만나는 길"이라며 "많은 사람들이 직접 이 길을 걸으며 내포지역에 남아 있는 문화유산의 의미를 알아가는 계기가 되길 바란다"고 말했다.