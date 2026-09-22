"결혼이 안정의 틀 규정, 다양한 형태의 안정 고민할 수 있어야"

큰사진보기 ▲안희제 작가가 9월 10일 목요일 서울 북티크에서 열린 〈사랑과 안정〉 북토크에서 이야기하고 있다. ⓒ 신혜리 관련사진보기

- 이번 책은 어떤 질문에서 출발했나요?

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"거기서 나온 질문은 단순했어요. '결혼이 도대체 뭔데?'라는 거였죠. 사랑과 안정이란 말은 그 질문을 안고 인터뷰를 이어가면서 발견한 키워드였어요."

'사랑과 안정을 위해 결혼이 만들어진 게 아니라, 결혼이라는 제도가 특정한 모양의 사랑과 안정을 만들어내고, 그것만이 유일하게 적절한 사랑과 안정이라고 규정하고 있는 것은 아닐까?'(9쪽)

- 결혼이 사랑과 안정을 '만들어낸다'는 건 무슨 뜻인가요?

- 가치화 장치는 개인에게 어떻게 작동하나요?

- 결혼 제도 안팎에서 '불안정'도 달라지나요?

- 이유가 뭔가요?

큰사진보기 ▲책 표지 ⓒ 한겨례출판 관련사진보기

- 돌아올 수 있는 안정은 무엇을 가능하게 하나요?

- 최저선은 어디에서 출발해야 하나요?

"'인간이라면 당연히 이 정도는 살아야지'라고 할 때 바로 그 인간이 누구인가를 물어야 해요. 보편적인 인간을 먼저 정해두기보다 지금 경시되거나 가려진 사람들의 구체적인 조건에서 출발해 최저선을 고민해야 한다고 생각해요."

- 기준은 언제 문제가 되나요?

안희제 작가는 〈증명과 변명〉에 이어 〈사랑과 안정〉을 펴냈다. 전작에서는 친구인 청년 남성의 생애를 통해 '남자'와 '아버지 되기'를 들여다봤고, 이번 책에서는 여러 사람을 인터뷰하며 결혼이 사랑과 안정의 기준을 어떻게 만들어내는지 살폈다."사실 〈증명과 변명〉에서 풀지 못한 질문이 있었어요. '결혼하지 못해서 아버지가 되지 못한다'라는 일이 왜 이 친구 인생에서 결정적인 좌절이 됐는지 풀리지 않았죠. 결혼과 가부장제 사이의 복잡한 관계를 들여다보고 싶었어요."그는 〈증명과 변명〉을 쓰고 난 뒤 아버지가 된다는 것이 특정한 사람과 관계를 맺는 일이라기보다 '아버지라는 자리'에 가는 일처럼 보였다고 했다. 결혼은 그 자리로 가기 위한 자격 요건처럼 놓여 있었다고 설명했다.그는 작가이자 인류학 연구자다. 개인의 삶과 감정을 둘러싼 사회적 조건을 함께 살피며 글로 풀어왔다. 결혼은 왜 한 사람의 삶에서 그토록 결정적인 조건이 되는가.〈사랑과 안정〉에서 그는 이렇게 묻는다."'만들어낸다'는 건 사랑이나 안정이 허구라는 뜻은 아니에요. 결혼이 '이런 관계가 사랑이고, 이런 상태가 안정이다'라는 틀을 만든다는 뜻에 가까워요. 지금 한국에서는 결혼이라는 관계만을 사회적으로 인정하고 지지하잖아요. 반면 그 틀 밖의 관계에는 같은 정도의 인정과 안정이 주어지지 않는 거죠."안 작가는 이전 연구에서도 이런 '가치화'의 과정을 살펴왔다. 석사논문에서는 출판 현장에서 어떤 원고가 '책이 될 만한 원고'로, 어떤 사람이 '작가가 될 만한 사람'으로 판단되는지를 추적했다. 〈사랑과 안정〉에서도 중요한 것은 삶을 둘러싼 기준이다. 그는 결혼으로 어떤 관계가 사랑으로 인정되고 어떤 삶이 안정된 삶으로 받아들여지는지를 묻는다."어느 국면에서 어떻게 배치되어 있느냐에 따라 가치화 장치는 다르게 작동합니다. 결혼이라는 제도가 지금처럼 강하게 작동하는 것도 선후관계는 분명하지 않지만, 금융과 주거, 일자리의 불안정과 자산 불평등 같은 조건들이 모두 연결되어 지금과 같은 효과를 발휘하고 있는 것이고요. 다만 출판과 결혼이라는 두 주제를 탐구할 때는 거부하고 싶은 기준을 결국 내면화하여 자기 자신을 평가하게 만든다는 공통점이 있었어요. 기준에 대한 개개인의 믿음이 그 자체로 그렇게 중요해지지 않는 장면들이 이런 순간에 생기고요."그가 결혼을 통해 본 것은 관계를 판단하는 기준만은 아니었다. 결혼 여부에 따라 주거와 금융처럼 생활을 꾸려가는 데 필요한 조건에도 차이가 생긴다는 것이다."결혼이라는 제도 안으로 들어온 사람에게는 금융이나 주거에서 얻을 수 있는 혜택이 있고, 바깥에 있는 사람은 같은 정도의 혜택을 얻기 어렵다는 거죠. 한국에서는 안정에 필요한 자원의 분배가 가족을 중심으로 이루어지고 있고, 사회적으로 익숙한 방식으로 가족 안에 들어가는 경로도 사실상 결혼에 집중돼 있으니까요.그 차이는 이자율이나 빌릴 수 있는 돈의 규모, 주거를 얼마나 지속할 수 있는지 같은 구체적인 조건으로 나타난다고 생각해요. 모두가 불안정할 수 있지만, 누가 더 불안정한가의 문제는 분명히 있는 거죠."그가 말하는 '불안정'은 단순한 감정 상태라기보다 이자율과 대출 규모, 주거의 지속성처럼 삶을 유지하는 물질적인 조건에 가깝다. '분배'라는 표현을 쓴 것도 안정에 필요한 자원이 누구에게, 어떤 방식으로 돌아가는지를 보기 위해서다.〈사랑과 안정〉은 결혼을 대신할 하나의 관계 모델을 제시하지 않는다."'이렇게 하는 게 좋은 것이다'라고 하나의 관계 모델을 규정하는 게 결혼의 문제라고 생각해요. 그렇게 반복하고 싶지는 않았어요. 사람마다 다르고, 저마다 다른 관계를 맺으며 살아가니까요. 중요한 건 모델을 제시하는 것보다, 더 나은 관계를 만들어가고 싶을 때 참고할 수 있는 다양한 장면들을 보여주는 거라고 생각했어요. 관계 모델은 각자가 자신의 일상 안에서 만들어갈 영역이고요."책은 결혼 밖에서 살아가는 사람들이 실제로 만들어온 여러 장면을 따라간다. 그가 주목한 것 중 하나가 '집'이다. 부동산이나 재산이 아니라 "삶의 장소로서의 집", 즉 함께 살아갈 수 있는 토대다.안 작가는 결혼이 계속 함께 머무는 삶만을 안정의 모습으로 제시해 왔다고 본다. 책에서 '집'을 통해 그가 말하고자 한 안정은 조금 다르다. 그곳에 늘 머물지 않아도 되고 밖에서 다른 삶을 살아보다가도 다시 돌아올 수 있는, 그런 안정이다."내가 다른 무언가를 해볼 수 있도록 지지해 주는 데서 오는 안정도 있다고 생각해요. 결혼이 주는 안정이 잘 맞는 사람도 있겠죠. 그렇지 않은 사람도 있다는 거죠. 더 많은 사람이 안정적으로 살아가려면 안정의 형태도 다양해야 한다고 생각해요. 결혼하지 않아도 안정적으로 살 수 있고, 결혼하더라도 필요한 돌봄과 지원을 가족 안에서만 해결하지 않아도 되고요."안정의 모습이 사람마다 다를 수 있다는 데서 그는 한 걸음 더 나아간다. 어떤 형태의 삶과 관계를 택하더라도 그것을 지탱할 최소한의 조건이 필요하다고 보는 것이다. 주거와 소득, 의료와 돌봄 같은 물질적 조건과 관계 안에서 필요한 조건들을 그는 '최저선'이라는 말로 풀었다.안 작가는 최저선을 두 층위에서 설명했다. 하나는 관계를 이어가는 과정에서 서로에게 필요한 '실존적 최저선', 다른 하나는 주거·의료·소득·돌봄처럼 생활을 지속하기 위한 '물질적 최저선'이다. 어느 한쪽만 갖춰져서는 충분하지 않다고 봤다."관계 안에서는 누가 더 많은 부담을 지고 있고, 누가 더 힘들고 불편한지를 봐야 한다고 생각해요. 더 힘든 사람을 기준으로 그 사람이 덜 힘들어져야 관계도 나아질 수 있고요. 사회적으로도 주거나 의료, 소득, 돌봄 같은 것들이 충족되지 않아서 누가 어떻게 고통받고 있는지, 그로 인해 누가 불이익을 받고 삶을 지속하기 어려워지는지를 봐야 해요. 삶을 지속하기 더 어려운 사람의 관점에서 출발해서 최저선이 무엇인지 계속 고민해야 하는 거죠."안 작가는 최저선을 고정된 기준으로 두지 않았다. 누구에게 부담이 더 많이 쏠리고 있는지를 살피고 그 사람의 자리에서 기준을 다시 세우는 것이다. 안 작가는 이를 '아래로부터의 관점'이라고 표현했다.이 관점은 책에서 돌봄을 이야기하며 제시하는 '응답 능력으로서의 책임'과 연결된다. 지금 중요하게 다뤄지지 않는 것은 무엇인지, 눈앞에 있으면서도 보이지 않는 것은 무엇인지 살피고 그 자리에서 다시 전체를 바라보려는 태도다. 그 과정에서는 당연하다고 여겨왔던 기준 자체도 질문의 대상이 된다.책에서도 최저선은 생계를 유지하는 조건만을 뜻하지 않는다. 사람이 사람으로 살아갈 수 있게 만드는 것이 무엇인지까지 질문하는 개념이다."모든 제도나 장치에는 기준이 필요할 수밖에 없다고 생각해요. 제도나 장치를 실행하려면 기준은 있어야죠. 문제는 그 기준이 누구를 어떻게 밀어내느냐는 거예요. 하나의 강력한 기준만 있을 때 거기서 밀려난 사람이 머물 수 있는 자리가 너무 좁거나 아예 없을 수 있잖아요. 그래서 저는 그 자리를 다양하게 만들어야 한다고 생각해요. 자리 자체를 다양하게 하고 그것을 통해 안정의 형태도 다양하게 만드는 거죠. 관계의 윤리를 이야기하는 데서 끝나는 게 아니라 사회적으로 보장할 수 있는 다양한 형태의 안정을 함께 고민할 수 있어야 한다고 생각해요. 그렇게 안정의 조건을 돌아볼 때, 비로소 바로 곁에 있는 소중한 이들과의 관계 또한 오래 지속될 수 있으니까요."