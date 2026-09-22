공정무역-수공예-무포장... 이들의 이유 있는 고집

큰사진보기 ▲'협동조합 참좋은수다'가 운영하는 '지구인의 놀이터' 전경 ⓒ 최은주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲입구에 들어서자마자 만나는 수세미 제품과 '참좋은수다' 간판 ⓒ 최은주 관련사진보기

"(생협 활동할 때) 공정무역이 생산지 여성들의 핸드메이드 제품을 우리가 공정한 거래를 통해 구매하고 소비하는 거라고 배웠는데, 제 눈에는 공정무역 생산지 여성들이 우리 플리마켓 핸드메이드 작가들과 겹쳐 보이는 거예요(웃음). 공정무역을 배우지 않았더라면 저는 핸드메이드 제품을 과감하게 포기하고 잘 팔리는 과일과 일반 제품들로 매장을 채웠을지도 몰라요."

큰사진보기 ▲공정무역제품 진열대 ⓒ 최은주 관련사진보기

큰사진보기 ▲코끼리똥 종이로 만든 책과 수첩을 들고 있는 김예성 직원, 김현정 활동가, 김민정 이사장(왼쪽부터) ⓒ 최은주 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 라이프인에도 실립니다.

수원 행궁동은 조선의 정조대왕 당시 지어진 화성행궁을 품고 있는 동네다. 화성행궁에 얽힌 슬프고도 따뜻한 이야기를 들으며, 팔달산으로 이어지는 아름다운 자연 속에서 안식을 얻고자 하는 이들로 북적이는 곳이다. 주변 골목길에는 아기자기한 공방들이 모여 있어 이곳을 찾는 이들의 눈길과 발길을 붙들곤 한다.이 거리의 속도에 맞추어 느리게 걷다 보면 '지구인의 놀이터'를 만나게 된다. 소박한 기와기붕 아래 땅에 최대한 가까이 몸을 낮추고 있는 곳, 공정무역실천기업인 '협동조합 참좋은수다'가 운영하고 있는 핸드메이드 소품가게다.제로웨이스트를 지향하는 소품가게에서 공정무역제품을 판매하는 이유는 무엇일까? 지난 16일 김민정 이사장의 이야기를 들으러 '놀이터'를 찾아갔다.'참좋은수다'는 서른세 명의 수공예 작가들이 스스로 만든 작품 판매를 위해 만든 협동조합이다. 제품 판매장인 '지구인의 놀이터'는 그 이름에 걸맞게 들어서는 순간부터 온갖 재미를 선사한다. 문을 열자마자 천연수세미와 소창으로 만든 친근한 생활용품들이 손님을 반긴다.제품을 하나하나 들여다보며 발길을 옮기면 어느새 아름다운 장신구들이 가득한 다음 공간이 펼쳐진다. 나란히 이어진 방을 빼곡히 채운 서른세 가지 색깔의 작품들이 선사하는 황홀경에 빠질 때쯤 먼나라에서 온 공정무역 인형들이 나타나 반가움을 더한다. 네팔의 생산자가 만든 알록달록한 인형들이 어떻게 이곳 행궁동의 '놀이터'에 자리잡게 되었을까?김 이사장은 결혼을 하면서 수원에 새로운 삶의 공간을 만들었고, 아이를 키우면서 수원아이쿱생협의 조합원이자 직원이 되었다고 한다. 당시 아이쿱생협 조합원들은 공정무역제품을 소비하는 데서 그치지 않고 공정무역의 가치를 알리고 확산시키기 위한 교육과 캠페인 활동에 적극적으로 나섰다. 조합에서 홍보업무를 담당하던 김 이사장은 이때 처음으로 공정무역을 알고 이해하고 공감하게 되었다.여기서 멈췄다면 지금의 '참좋은수다'도 '놀이터'도 태어나지 않았을 것이다. 생협 일을 그만둔 후 새로운 길을 찾던 그는 이런저런 동네활동을 하면서 만나게 된 핸드메이드 작가들과 함께 플리마켓을 열었다. 작가들이 만든 수공예품을 시민들에게 판매하면서 그는 재미를 느꼈고 신이 났다.플리마켓에서는 처음에 핸드메이드 제품만 판매했는데 마켓이 커지면서 부스 제품 구성을 다양화하기 위해 점차 일반 제품까지 판매하기 시작했다. 그런데 물건이 잘 팔릴수록 핸드메이드 작가들의 표정은 울상이 되었다. 핸드메이드 제품은 만드는 데 시간이 오래 걸리고 판매가가 다소 비싸다 보니 일반 제품에 비해 판매량이 훨씬 적었던 것이다. 작가들의 수입과 매장의 지속가능성을 어떻게 조화시킬 수 있을까? 6개월 넘게 이어진 그의 고민에 마침표를 찍은 것은 이 사람들과 이 일을 오랫동안 계속하고 싶다는 마음이었다."경력단절 여성들이 집에서 사부작 사부작 만든 작품들이 세상에 나와 칭찬받고 인정받고 잘 쓰일 수 있게 하려고 이 일을 시작했는데, 돈을 쫓다보면 이 일을 오래 못할 것 같아서" 그는 작가들과 함께 가는 길을 선택했다. 공정무역의 가치가 국내 작가들의 노동을 바라보는 기준을 세우는 데 도움을 주었다.김 이사장과 작가들은 공정무역의 가치를 공유하고 제로웨이스트를 실천하는 매장을 운영하기 시작했고 2020년에는 협동조합을 결성하기로 의기투합했다. 그것이 지속가능한 생산과 소비를 위해 자신들이 할 수 있는 일이라는 데 동의했다. '놀이터'에서 공정무역 수공예품과 천연재료로 만든 생활용품을 판매하고 재활용·새활용을 강조하며 장바구니 사용과 무포장을 고집하는 이유다.그동안 공정무역제품 유통거점으로서 '놀이터' 내에서 공정무역 교육과 시식 행사, 팝업스토어 운영 등을 통해 시민들에게 공정무역제품을 접할 수 있는 기회를 제공해왔던 노력의 결과로 '참좋은수다'는 올해 7월 한국공정무역마을위원회로부터 '공정무역실천기업' 인증을 획득했다. 사무실 창가에 마을위원회가 제공한 현판이 반짝거리고 있었다. 이제 '참좋은수다'는 공정무역 네트워크의 일부로, 한국 공정무역마을운동의 명실상부한 주체로 우뚝 서게 되었다. 그리고 그들은 이제 한 걸음 더 전진하기 위한 길을 모색하고 있다.'참좋은수다'는 공정무역 카페를 꿈꾸고 있다. 최근 직원들과 조합원들이 공정무역 커피에 대한 학습을 하고 카페를 열기 위한 준비를 했지만, 카페를 열 수 있는 적당한 장소를 아직 찾지 못했다고 한다. 그리고 이들은 제3세계 생산자들로부터 공정무역 원사나 원단을 수입하여 핸드메이드 제품을 만들고 이런 국내 생산자들의 제품이 공정무역제품으로 인정받는 날이 오기를 소망한다. 이 꿈들을 이루기 위해 넘어야 할 산이 많다. 하지만 좌절하지는 않는다. 이 꿈을 이루는 날까지 꾸준히 노력하겠다고 다짐한다.인터뷰를 위해 김 이사장을 만나는 자리에는 김현정 활동가와 김예성 홍보담당 직원이 동행했다. 우리는 사무실에 자리를 잡자마자 각자의 MBTI를 나타내는 키캡을 찾아서 키보드 클릭커 키링을 만들며 이야기를 나눴다. 신기한 색깔의 키캡은 병뚜껑을 모아 만든 것이라고 한다. 함께 만들고 이야기 나누는 모습이 정겹다. '실컷 놀면서 지구도 지키고 싶어서 그랬다'는 슬로건처럼, 조합원들이 공정무역 카페에 모여 로컬페어트레이드 핸드메이드 작품을 함께 만들며 '참좋은수다'꽃을 피울 날이 금세 오기를 응원한다.