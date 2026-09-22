국민에게 원전 건설, 미래 전력 수급까지 묻는다

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 9월 15일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 부처별 보고를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲‘신규 핵발전소와 소형모듈원자로(SMR) 추가 중단과 영덕-기장 신규부지 선정 철회’를 요구하며 지난 1일 고리, 영광, 울진, 세종 4곳에서 출발한 신규핵발전소저지와 핵없는사회를 위한 전국행동 ‘탈핵순례단’이 지난 9월 16일 오후 세종대로를 지나 마무리 장소인 청와대를 향해 행진하고 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

정부가 미래 전력수급에서 원자력발전(원전)이 어떤 역할을 해야 할지를 놓고 국민 의견을 듣는 공론화에 들어간다. 단순히 신규 원전 건설에 대한 찬반을 묻는 방식에서 벗어나, 급증하는 전력수요에 대응하기 위한 여러 전력원 가운데 원전의 역할을 종합적으로 논의한다는 계획이다.기후에너지환경부는 22일 열린 국무회의에서 '원전 공론화 추진계획'을 보고하고, 앞으로 약 3개월간 국민 의견 수렴을 위한 원전 공론화를 추진한다고 밝혔다.이번 공론화는 반도체와 전기차 확대 등으로 전력수요가 빠르게 증가하는 상황에서 안정적인 전력공급과 탄소중립을 동시에 달성하기 위해 마련됐다. 특히 제12차 전력수급기본계획 수립을 앞두고 미래 전력수요를 어떻게 충당할지, 그 과정에서 원전이 어떤 역할을 맡아야 할지 국민의 의견을 폭넓게 수렴하겠다는 취지다.정부는 이를 위해 '전력수급기본계획을 위한 원전 공론화위원회'를 구성한다. 위원회는 위원장 1명을 포함해 11명 이내로 구성하며, 공론화 절차를 공정하게 이끌 수 있는 중립적 인사를 위원장으로 위촉할 예정이다.위원은 인문사회, 과학기술, 조사·통계, 갈등관리, 에너지 등 분야별 유관기관과 단체의 추천을 받아 선정한다. 원전 이해관계자는 배제하고 중립적인 인사들로 구성한다는 방침이다. 원전 분야 전문가는 별도의 전문위원회로 구성해 원전과 전력수급 등에 관한 전문적인 정보를 공론화 과정에 제공하도록 한다.공론화의 핵심은 대표성 있는 국민으로 구성된 시민참여단의 숙의 토론이다. 시민참여단에 충분한 학습과 토론 기회를 제공한 뒤 원전의 역할에 대한 의견을 수렴하는 방식이다. 이와 함께 전문가들이 참여하는 공개토론회와 온라인 국민 의견 수렴도 병행한다. 시민참여단에 참여하지 않는 국민과 다양한 이해관계자들의 의견까지 폭넓게 듣겠다는 것이다.이번 공론화에서는 특히 '신규 원전을 지을 것인가, 말 것인가'라는 이분법적인 논의에만 머물지 않을 예정이다. 앞으로 늘어날 전력수요를 충당하기 위한 다양한 발전원 가운데 원전의 역할과 필요성, 에너지정책의 방향 등을 종합적으로 논의한다.공론화위원회는 수렴된 국민 의견을 바탕으로 기후에너지환경부에 권고안을 제시한다. 이후 기후에너지환경부가 공론화 결과에 전력수급과 전력계통 등에 대한 전문적인 검토를 종합해 제12차 전력수급기본계획을 수립한다.기후부는 그동안 제12차 전력수급기본계획 마련을 위해 전기국가 토론회와 전력수요 토론회(8월 20일), 재생에너지 보급 전망 토론회(8월 26일), 2040년 석탄발전 조기폐지 방안 토론회(9월 18일) 등을 진행해왔다. 여기에 이번 원전 공론화 결과까지 반영해 전력수급기본계획을 확정할 계획이다.김성환 기후부 장관은 "제12차 전력수급기본계획(2026~2040)은 국민주권 정부 출범 이후 처음 수립되는 의미 있는 계획"이라며 "이번 공론화를 통해 원전의 역할에 대한 다양한 국민의 의견을 충분히 듣고, 그 결과가 향후 에너지정책에 충실히 반영될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.