국립진주박물관, 두암 김용두 기증 30년 특별전 개최

"돈벌이라면 일본에 와서 나보다 수십 배나 더 성공한 사람도 있지, 하지만 이만큼의 문화재를 모은 사람은 없어."

"나 혼자 즐기던 일이었지만 예술을 사랑하는 많은 이들에게 작은 보탬이 될 수 있다면 분에 넘치는 보답이요, 즐거움입니다."

큰사진보기 ▲국립진주박물관 두암 김용두 기증 30년 기념 특별전 전시국립진주박물관 두암 김용두 기증 30년 기념 특별전 전시 포스터 ⓒ 국립진주박물관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국립진주박물관 내 두암관 개관식에서 김용두 선생의 모습국립진주박물관 내 두암관 개관식에서 김용두 선생의 모습 ⓒ 국립진주박물관 관련사진보기

큰사진보기 ▲두암 김용두 선생의 기증 30년 특별전이 열린다.백자 청화 구름 용무늬 항아리(조선 18세기 후반, 왼쪽) 백자 달항아리(조선 18세기 후반, 오른쪽) ⓒ국립진주박물관 ⓒ 국립진주박물관 관련사진보기

"참으로 어려운 생활을 이겨내며 수집한 물건들이라 값이나 가치에 상관없이 저에게는 모두 소중하고 애착이 가는 소장품들입니다. 비록 저는 고향으로 돌아가지 못하지만 이들은 고향으로 돌려보내야겠다고 마음먹고 결심한 것입니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 단디뉴스에도 실립니다.

재일교포 수장가 두암 김용두(1922~2003) 선생이 남긴 말이다. 일본에서 사업으로 성공한 뒤 우리 문화유산을 수집한 그는 어린 시절 떠나온 고향에 대한 그리움을 문화재에 담았다.국립진주박물관은 두암 선생의 첫 기증 30년을 기념해 오는 22일부터 2027년 2월 28일까지 특별전 '나의 인생 박물관'을 개최한다.이번 전시는 2011년 '소상팔경도의 봄나들이' 이후 15년 만에 열리는 두암 기증품 전시로 전체 기증품 164건 197점 가운데 146건 173점을 공개하며, 보물 '소상팔경도'와 '정조 어필'도 선보인다.김용두 선생은 1922년 경남 사천 장전마을에서 태어났다. 여덟 살이던 1930년 가족과 함께 일본 고베로 건너갔다. 3남 3녀 가운데 맏이였던 그는 어려운 가정 형편 때문에 소학교에 다닐 때부터 신문 배달과 막일을 하며 가족의 생계를 도왔다.인도네시아, 미얀마 등 동남아시아에서 3년을 보냈다. 전쟁이 끝난 뒤 일본으로 돌아와 사업을 시작했다. 1949년 신일본제철 히로하타 제철소의 용광로에서 나오는 고철을 처리·가공하는 사업을 시작하면서 사업 기반을 마련했으며 한국전쟁 특수와 일본 경제성장에 힘입어 사업은 성장했다.사업이 안정되면서 어린 시절 떠나온 고향에 대한 그리움도 커졌다. 그는 처음에는 일본 서화와 도자기 등을 취미로 모았지만, 1960년대 중반 일본 오카야마의 한 한국 고미술 전문점에서 고려청자와 조선백자를 마주하면서 수집의 방향이 달라졌다고 한다. 김 선생은 당시를 회고하며 "마치 오래전 헤어졌던 형제를 수십 년 만에 다시 만나는 기쁨이었고 한이 교차하는 순간이었다"고 말했다.이후 일본으로 건너간 우리 문화유산을 본격적으로 수집하기 시작했다. 고향에 대한 향수를 달래기 위한 일이기도 했다.김용두 선생의 수집품은 1986년 일본 나라시 야마토문화관에서 열린 '사천자(泗川子) 소장품 전시회'를 통해 알려졌다. '사천자'는 사천 출신이라는 의미를 담은 이름이다.이후 국내 학계와 문화계 인사들과 교류하면서 소장품이 국내에도 소개됐다. 1993년 국립중앙박물관에서 소장품 도록이 발간됐고, 1994년에는 '김용두 옹 수집문화재 귀향특별전'이 국립중앙박물관과 국립진주박물관에서 열렸다. 이를 계기로 김 선생은 일본에 남아 있던 우리 문화유산을 고국으로 돌려보내기로 했다.1997년 114건을 시작으로 2000년 49건, 2001년 1건 등 세 차례에 걸쳐 국립진주박물관에 164건 197점을 기증했다. 서화와 도자, 공예품 등이 포함됐다. 기증품에는 보물 제1632-1호 '정조 어필'과 보물 제1864호 '소상팔경도'도 있다. 김 선생은 문화재 기증 공로로 1998년 국민훈장 모란장을 받았다.김 선생은 기증 당시 "기증한 나도 기쁘지만, 수십 수백 년 동안 떠돌다가 고국으로 돌아가게 된 이 문화재들은 얼마나 감격이 크겠는가?"라고 말했다.이번 특별전은 김 선생의 문화유산 수집과 공개, 기증 과정을 중심으로 구성됐다. 전시는 선생이 문화유산 수집을 시작하는 계기가 된 '백자 청화 구름·용무늬 항아리'로 시작한다.1부 '모으니 뜻밖의 광영이고 기쁨'에서는 1986년 일본 야마토문화관 특별전에 출품됐던 회화들을 소개한다. 특히 조선 전기 산수화의 걸작으로 평가받는 보물 '소상팔경도' 진품이 진주에서 15년 만에 공개된다.2부 '망향의 정으로 한 데 모으다'에서는 1993년 도록 발간과 1994년 귀향특별전을 통해 국내에 공개됐던 불교공예품과 서화, 도자기를 선보인다. 고려시대 사경 변상도와 향완, 수반을 비롯해 조선 청화백자 등을 전시한다. 보물 '정조 어필'도 만날 수 있다.3부 '마치 내가 직접 고국에 안착한 것과 같이'에서는 1997년과 2000년, 2001년 세 차례에 걸쳐 기증된 서화와 도자, 목공예품을 소개한다. 특히 달항아리 3점을 한자리에 선보인다. 두암 선생의 달항아리와 이병창 박사가 기증한 달항아리를 함께 전시한다.김현정 국립진주박물관 실장은 "두암 선생의 첫 기증 30주년을 맞아 기증품의 역사·사회적 가치와 공공 자산으로서의 의미를 조명하고자 특별전을 마련했다"고 말했다.이번 전시를 앞두고 김용두 선생의 며느리 유혜순씨도 일본서 진주를 찾았다. 유씨는 "시아버지의 온기가 서린 오랜 시간의 유물들이 고국 땅에서 빛을 보게 되니 감회가 새롭고 가슴이 벅차다"며 "시아버지가 가장 아끼던 '소상팔경도'가 늘 그리워했던 고향 사천 인근의 국립진주박물관에 남게 된 것도 뜻깊다"고 말했다. 그러면서 "아버지에게 도움을 주신 인연에 감사드리며 이번 전시가 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 했다.고경희 전 국립진주박물관장은 '나의 인생 박물관' 관련 칼럼에서 2001년 두암관 개관 당시의 일화를 소개했다. 고 전 관장은 당시 '소상팔경도'를 인수하기 위해 일본으로 김 선생을 찾아가 큰절을 올렸던 일을 회고하며 "소상팔경도는 일본에도 없는 귀한 작품이고, 기증해 주셨다"며 "그 애틋한 모습이 지금도 생생하다"고 밝혔다.김 선생은 2001년 11월 19일 국립진주박물관 본관 앞에서 열린 두암관 개관식 당시 자신의 수집품에 대해 다음과 같이 말했다.그는 이어 해외로 흩어진 우리 문화유산을 고국으로 돌려보내는 또 다른 기증자가 나오기를 바란다는 뜻도 밝혔다.두암 선생의 기증품은 고대부터 근대에 이르는 토기와 도자기, 회화, 글씨, 공예품 등으로 구성돼 있다. 한국 미술사의 흐름을 살펴볼 수 있는 작품들도 포함돼 있다.국립진주박물관은 2001년 선생의 뜻을 기려 기증품을 모은 '두암실'을 마련했으며, 2017년 전시실을 개편해 관람객들에게 기증 문화재를 공개하고 있다. 이번 특별전에서는 국립진주박물관 어린이박물관학교 15기 어린이 큐레이터들이 직접 제작한 설명 카드와 학습지도 함께 선보인다.김용두 선생은 1997년 첫 기증 당시 언론과의 인터뷰에서 "왜 일본에 있는 내가 이 귀중한 역사적 자료를 가지고 있는지, 한일 양국 사람들이 생각해 보는 계기가 되었으면 한다"고 말했다.정미연 국립진주박물관 학예연구사는 "두암 선생이 어린 시절 떠나온 고향을 그리워하며 하나둘 모은 문화유산이 이제 한 개인의 수집품을 넘어 지역의 소중한 문화유산이 됐다"며 "이번 전시를 통해 두암 선생의 삶과 기증의 의미를 함께 살펴보길 바란다"고 당부했다.한편 2029년 국립진주박물관이 진주철도공원 내 새 박물관으로 이전하면 두암 선생의 기증품도 새로운 전시 공간에서 관람객을 맞을 예정이다.