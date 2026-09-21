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정치

26.09.21 18:26최종 업데이트 26.09.21 18:26

이 대통령, 문 전 대통령과 통화... "국민통합 의견 경청"

청와대 "추석 앞두고 안부·덕담 나누는 과정에서 국정 현안 의견 교환해"

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이재명 대통령이 1일 문재인 전 대통령을 청와대에 초청해 오찬과 산책을 함께 하며 국정 현안과 국제 정세에 대해 대화를 나누었다. 2026.7.1
이재명 대통령이 1일 문재인 전 대통령을 청와대에 초청해 오찬과 산책을 함께 하며 국정 현안과 국제 정세에 대해 대화를 나누었다. 2026.7.1 ⓒ 청와대 제공

이재명 대통령이 21일 문재인 전 대통령과 통화를 하면서 국정 현안 등에 대한 의견을 나눈 것으로 확인됐다.

이날 MBC 보도에 따르면, 이 대통령은 이날 오전 문 전 대통령에게 직접 전화를 걸어 추석을 앞두고 덕담을 나눴다. 문 전 대통령은 지난 18일 이 대통령의 기자회견을 잘 봤다면서 이 대통령의 유엔총회 참석과 한미 외교 현안 등에 대한 의견을 주고 받은 것으로 전해졌다.

청와대 관계자는 이에 대해 "이 대통령은 문 전 대통령과 추석을 앞두고 안부와 덕담을 나누는 과정에서, 국정 현안에 대해서도 의견을 교환했다"면서 "국정 운영과 국민 통합을 위한 여러 의견을 경청해 나가겠다는 취지"라고 설명했다. 다만 "구체적인 통화 내용에 대해서는 밝히기 어렵다"고 덧붙였다.

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이 대통령이 유엔총회 기조연설을 통해 한반도 평화공존의 청사진에 대해 설명할 예정임을 감안할 때 문 전 대통령에게 관련 조언을 구했을 가능성도 있지만, 검찰개혁을 둘러싼 범여권 내 이견과 여권 지지층 내 멸칭·혐오 논란 등을 감안한 전화통화라는 해석에 더 무게가 실린다.

이 대통령과 문 전 대통령은 당권경쟁이 격화됐던 지난 7월 회동 당시 "민주진영의 단합과 외연 확장은 별개의 것이 아니라 동시에 추구해야 하는 가치"라고 뜻을 모은 바 있다.

참고로 이 대통령은 기자회견 당시에도 "민주주의와 진보, 개혁의 이상을 꿈꾸며 더 좋은 세상을 위해 행동하는 우리는 모두 친문이고 친노이며 친김대중이며 이재명의 동지들"이라며 민주당 출신 역대 대통령 지지자들을 모두 아우르는 이른바 '4통 통합'을 강조했다.


#이재명대통령#문재인#국민통합#검찰개혁#멸칭

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이경태 (sneercool) 내방

2007년 입사. 사회부·현안이슈팀·기획취재팀·기동팀·정치부를 거쳤습니다.

이 기자의 최신기사이 대통령 "격한 변화 원하는 심정 이해... 기다려 달라"


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