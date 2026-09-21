'서산시 쪼개기 수의계약' 의혹, 반쪽짜리 감사한 행안부

행정안전부 복무감찰담당관실이 최근 논란이 된 충남 서산시의 특정 업체 수의계약 독식 및 예산 '쪼개기' 의혹과 관련해 단순 '주의' 처분을 내린 데 대해 '봐주기 감사'라는 비판이 일고 있다.
특히 서산시가 공개 경쟁입찰을 피하기 위해 동일한 행사를 15개 읍·면·동별로 잘게 쪼개어 특정 업체에 몰아준 정황과 이 과정에서 수천만 원의 예산이 낭비된 명백한 사실이 드러났음에도 상급기관이 면죄부를 주었다는 지적이다. 행안부는 "감사를 요청받거나 확인한 해당 부분에 대해서만 조사가 가능하다"는 입장이다.
경쟁입찰 피하려 15개 읍·면·동 분할 발주
앞서 서산시는 지난 4년간 추진한 '새해 시민과의 대화' 등 대규모 순방 행사를 진행하면서, 시청 자치행정과가 일괄적으로 통합 발주(공개 경쟁입찰)를 하지 않고 15개 읍·면·동별로 계약을 각각 분할하는 일명 '쪼개기' 수법을 사용했다.
전체 금액을 한 번에 통합 발주할 경우 금액이 커져 추정가격 기준에 따라 필수적으로 '공개 경쟁입찰'을 거쳐야 한다. 하지만 이를 15개 읍·면·동으로 나누어 개별 계약을 맺음으로써 수의계약이 가능한 금액대로 낮추어 경쟁을 회피한 것이다.
게다가 각 읍·면·동이 자율적으로 업체를 선정한 것도 아니었다. 시청 자치행정과에서 특정 업체를 지정해 도장을 찍도록 일괄 서류를 내려보냈고, 읍·면·동 실무자들은 거부권 없이 그대로 도장을 찍어 계약을 체결해왔다.
행정안전부 감사 결과에 따르더라도, 15개 읍·면·동이 4년간 체결한 관련 계약액은 총 3억 9251만 원에 달했다. 행안부는 감사결과를 통해 해당 용역을 통합 발주했을 경우 단가 절감 및 예산 절감 효과(약 4000만 원 상당)를 거둘 수 있었으나, 쪼개기 계약을 강행하며 시민의 혈세를 낭비했다고 지적했다.
행안부 "15개 읍·면·동 건만 조사… 본청 개입·타 의혹은 대상 제외"
하지만 행정안전부의 처분은 15개 읍·면·동에 '주의'를 통보하는 데 그쳤다. ▲시청 자치행정과의 상명하달식 지시 배경, ▲특정 업체와 단체장 간의 특수관계나 직권남용, 그리고 ▲10억 원이 넘는 대형 공사 관련 수의계약 몰아주기 의혹 등 본질적인 비리 구조는 전혀 건드리지 않은 채 하위 실무진의 행정 절차상 미비로만 사안을 축소한 셈이다.
행정안전부 복무감찰담당관실 관계자는 기자와 한 통화에서 "15개 읍·면·동 담당자들의 경위와 계약 실태를 확인해 결과를 낸 것"이라며 "조사 기관 입장에서는 감사를 요청받거나 확인한 해당 부분에 대해서만 조사가 가능하다"고 해명했다. 본청 자치행정과의 개입이나 타 대형 공사 수의계약 의혹에 대해서는 감찰 대상이 아니었다는 취지다.
남현우 변호사 "정부가 탈법·불법 조장하는 반쪽짜리 감사"
이 같은 감찰 결과에 대해 법조계와 시민사회는 강하게 반발하고 있다.
남현우 변호사는 기자와 한 통화에서 "명백한 예산 낭비와 쪼개기 수의계약 정황이 드러났음에도 단순 '주의' 처분에 그친 것은 정부기관이 지방자치단체의 탈법·불법 행위를 바로잡기는커녕 오히려 이를 묵인하고 조장하는 수준의 반쪽짜리 감사"라고 강도 높게 비판했다.
이어 "특정 업체에 수년간 수억 원대 일감을 몰아준 배경에 단체장과의 특수 관계나 직권남용이 있었는지, 공직자윤리법 및 이해충돌방지법 위반 여부는 물론 사후뇌물 혐의 소지까지 철저히 규명했어야 마땅한 사안"이라며 "이런 꼬리 자르기식 처분은 향후 자치단체의 비리를 제도적으로 방조하는 결과를 낳을 것"이라고 경고했다.
'정의로운 서산시 행정을 위한 모임' 관계자 역시 "행정안전부가 '읍·면·동 순방 행사'라는 특정 사안으로 감찰 대상을 한정해 꼬리 자르기식 마무리를 시도했다고밖에 볼 수 없다"라며 "수의계약 이면에 숨겨진 시청의 개입 의혹과 수억 원대에 달하는 공사 관련 수의계약 몰아주기 의혹에 대해 지역 시민사회와 함께 끝까지 대응해 나가겠다"고 밝혔다.
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