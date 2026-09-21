'서산시 쪼개기 수의계약' 의혹, 반쪽짜리 감사한 행안부

▲행정안전부 감찰 결과 공개본. 서산시 ‘새해 시민과의 대화’ 행사 계약의 견적 검토 소홀과 총괄 부서의 관리 소홀을 지적하고 ‘주의·통보’ 처분을 요구했다. ⓒ 행정안전부 관련사진보기