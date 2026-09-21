안신일 세종시의회 의장, 국회 찾아 '지방의회법' 연내 제정 강력 촉구

큰사진보기 ▲안신일 의장이 21일 국회 행정안전위원회 국민의힘 간사인 강명구 국회의원실을 방문해 「지방의회법」의 연내 제정 촉구 및 제도적 기반 마련을 위한 공식 건의안을 전달했다. ⓒ 세종시의회 관련사진보기

큰사진보기 ▲21일 「지방의회법」 연내 제정 촉구 및 제도적 기반 마련을 위한 공식 건의안 전달 기념사진 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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대한민국시도의회의장협의회 지방의회법 제정 추진 TF 단장을 맡고 있는 세종시의회 안신일 의장이 국회를 직접 찾아 지방의회의 실질적 독립을 위한 입법에 속도를 내줄 것을 강력히 촉구했다.세종시의회는 안신일 의장이 21일 국회 행정안전위원회 국민의힘 간사인 강명구 국회의원실을 방문해 '지방의회법'의 연내 제정 촉구 및 제도적 기반 마련을 위한 공식 건의안을 전달했다고 밝혔다.이번 국회 방문은 집행부에 대한 견제와 감시라는 의회 본연의 기능을 온전히 수행하기 위해 필수적인 조직권·예산편성권·감사권 독립, 그리고 정책지원 인력 현실화 등의 현장 요구를 중앙정치 무대에 명확히 전달하기 위해 추진됐다. 이날 면담에는 안신일 의장을 비롯해 경기도의회 방성환, 최종현, 이영봉, 이오수, 김현석, 오남석 의원 등도 함께 동참해 힘을 보탰다.안 의장이 이날 전달한 건의안에는 ▲지방의회 자체 예산편성권 및 조직권 독립 ▲자율적 감사권 확보를 위한 감사기구 설치 ▲의원 1인당 정책지원관 1명 증원 등 지방의회의 역량 제고를 위한 과제들이 담겼다.안신일 의장은 면담 자리에서 "지방의회가 그간 외형적으로는 많이 성장했으나, 여전히 집행기관에 속한 예산과 조직에 묶여 있어 제대로 된 견제 역할을 하는 데 한계가 크다"며 "주민의 뜻을 올바르게 대변하고 진정한 지방자치의 품격을 높이려면 독자적인 제도적 기반이자 법률인 '지방의회법' 제정이 더 이상 미뤄져서는 안 된다"고 목소리를 높였다.이에 국회 행안위 강명구 간사는 지방의회가 처한 현실과 독립 법안 제정의 시급성에 깊이 공감한 것으로 전해졌다. 강 간사는 여야 간의 긴밀한 소통을 거쳐 해당 입법이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 상임위 차원의 적극적인 지원과 노력을 아끼지 않겠다고 화답했다.세종시의회는 이번 국회 행안위 여야 간사 연쇄 면담을 도약대 삼아, 전국 지방의회 네트워크 및 4대 지방협의체와의 공조 체계를 한층 더 강화하고 법안 통과 시까지 총력 대응을 이어갈 방침이다.