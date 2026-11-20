기자말 2026년 11월 18일 오늘 고 서영철 회장이 떠난 지 100일, 탈상을 하는 날이다. 가습기살균제 대참사로 사망한 아이와 엄마와 남편과 아내의 영정을 들고 유가족과 피해자들이 광화문 빈소에서 청와대 분수대 앞으로 줄지어 걷는 영정 시위에 나섰다.



결국 이재명 대통령은 오지 않았다. 가습기살균제 대참사 피해자연대 20개 단체를 이끌던 서영철 회장은 지난 7월 폭염 속에 청와대 분수대 앞을 세 차례 찾아 8천여 피해자의 요구를 대통령에게 전해 달라고 호소했고, 그 직후 얻은 기흉으로 8월 11일 세상을 떠났다. 유족과 피해자들은 "장례를 치르지 말고 광화문에서 싸워 이기라"는 유언에 따라 광화문 광장에 빈소를 차리고 100일을 지켰지만, 대통령은 조문도 응답도 끝내 없었다. 고인은 지난 9월 17일 화장한 뒤 광화문 노제를 거쳐 대구에서 가족장을 3일 치렀다. 그는 9월 20일 대구시립공원묘지에 봉안됐다.



그러나 그의 장례는 아직 끝나지 않았다. 장례위원회는 고인의 유언을 받들기로 했다. 그이 한 사람의 장례가 아니라 가습기살균제 참사로 숨진 모든 피해자를 기리는 사회적 장례를 치르기 위해 우리가 다시 시작해야 한다고 다짐했다.



"우리의 권리를 되찾을 때까지 광화문 광장에서 끝까지 싸워달라." 고인이 남긴 유언이다. 두 개의 초고도 피해 판정을 받은 몸으로 그는 왜 그토록 치열하게, 죽음을 불사하고 싸웠는가. 피해자들이 알아야 하고, 국민이 알아야 하고, 무엇보다 대통령이 알아야 할 물음이다.



고인 곁에서 5년 4개월을 기록해 온 나는 그 답을 '소신공양(燒身供養)'이라는 말에 담아 추도사를 쓴다.

큰사진보기 ▲고 서영철 피해자연대 회장 100일 탈상 추모 청와대 영정시위2026년 11월 18일, 고 서영철 회장 추모 청와대 영정 시위 장면. 제일 앞에 고 정여원 양의 영정을 들고 엄마 김미정 씨가 청와대를 향해 걸어가고 있다. 고 정여원 양은 1999년 11월 29일 생으로 가습기살균제를 써서 2000년 3월 17일에 사망했다. 세상에 나와서 살아있던 기간은 110일밖에 안된다. ⓒ 류이 관련사진보기

큰사진보기 ▲고 서영철 피해자연대 회장 100일 탈상 추모 광화문 기자회견2026년 11월 18일, 고 서영철 회장 추모 기자회견에서 유가족과 피해자들이 각자 아이와 아내와 남편의 영정을 들고 시민들에게 추모의 뜻을 전하고 있다. 왼쪽부터 고 김종제, 고 서영철, 고 이승희, 고 정여원씨의 영정을 유가족들이 들고 있다. ⓒ 류이 관련사진보기

AD

감독님께 감히 요청해 봅니다. 가장 세다는 언론의 힘으로, 펜의 힘으로 저희를 구조해 주십시오. 모르스 부호로 말씀드리겠습니다. 돈돈돈 스스스 돈돈돈, 돈돈돈 스스스 돈돈돈, 돈돈돈 스스스 돈돈돈. 메이데이 메이데이 메이데이. 류이 감독님, 우리를 구조해 주십시오.

돈돈돈 스스스 돈돈돈 메이데이 메이데이 메이데이.

큰사진보기 ▲고 서영철 피해자연대 회장의 웃음고 서영철 피해자연대 회장이 웃고 있는 모습. 고인은 피해자들의 항의행동 밴드에 프로필로 이 사진을 올렸다. ⓒ 서영철 관련사진보기

큰사진보기 ▲청와대가 죽였다고 서영철 가습기살균제대참사피해자연대 회장의 청와대 앞 노제에서 김현수 사무처장이 "청와대가 죽였다"는 제목의 기자회견문을 읽고 있다. 2026. 9. 17. ⓒ 류이 관련사진보기

형님, 너무 억울해요. 참을 수 없을 만큼….

광화문에서 차도에 뛰어들까 동작대교에서 뛰어내릴까, 분신을 해볼까 오만 망상을 다 해 봅니다.

한 번만 더, 마지막으로 청와대 경청통합수석실로 피해자 요구를 전달해 보고….

큰사진보기 ▲"대통령님, 제발 제 말좀 들어주세요."고 서영철 가습기살균제대참사피해자연대 회장이 청와대 앞 분수대에서 손 마이크를 들고 "대통령님, 제발 제 말좀 들어주세요"라고 호소하고 있다. 2026. 4. 20. ⓒ 류이 관련사진보기

대통령님 만나거나 대통령님 만나는 것에 준하는 어떤 그런 게 없으면 제가 이 자리에서 다음에 죽겠습니다.

이제 죽고 사는 것에 흔들리지 않는 사람입니다. 또 답이 없으면 다음에는 구차하게 살기 싫어서 제 목숨 여기서 끝낼 겁니다. 숨 쉬기 힘들어서 지긋지긋한 세상 끝내겠습니다.

큰사진보기 ▲고 서영철 회장의 아들 서한결 씨의 눈물고 서영철 회장의 아들 서한결씨가 화장장으로 가는 길에 영정을 들고 눈물을 흘리고 있다. 서울대병원 영안실 앞. 2026. 9. 17. ⓒ 아나야 관련사진보기

모든 피해자들의 승리를 위해 목숨을 걸었다.

내가 죽으면 내 장례를 치르지 말라. 광화문 광장에서 싸워달라.

억울해서 이대로 죽기 싫다. 차라리 싸우다 죽겠다.

너희들 또래의 방을 따로 만들어라. 다음엔 너희들이 끌고 가야 한다. 우리 선에서 끝내야 하지만, 우리가 끝났다 해도 너희들은 계속 아프니까 계속 가야 한다.

큰사진보기 ▲고 서영철 피해자연대 회장의 광화문 광장 노제고 서영철 가습기살균제대참사피해자연대 회장의 광화문 광장 노제. "청와대가 죽였다"는 펼침막이 바닥에 깔려 있다. 2026. 9. 17. ⓒ 아나야 관련사진보기

국가범죄의 진상을 규명하고, 책임자를 처벌하고, 온전한 배상을 쟁취하라. 그 모든 것을 국민과 함께, 하나 된 피해자의 힘으로 이루어내라.

큰사진보기 ▲숨; X 프로젝트 - 텀블벅 후원책 판매 수익금은 모두 고 서영철 추모 다큐 <조사관> 제작비로 쓰입니다. ⓒ 류이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 고 서영철 추모 다큐 <조사관>을 제작하기 위해서



광화문 광장에서 비를 맞고 있는 고 서영철 회장의 영정을 바라보며 나는 그가 남긴 무기가 무엇일까 생각했습니다. 그는 피해자들의 처지와 요구를 국민에게 있는 그대로 알리는 일이야말로 이 싸움을 이기는 길이라고 믿었습니다. 진상규명도 온전한 배상도 국민의 지지 없이는 이루어낼 수 없고, 35년째 안방에서 은밀히 진행되어 온, 은폐된 이 ‘어둠의 대참사’, ‘보이지 않는 참사’를 보이게 만드는 일이 먼저라고 생각했습니다. 그래서 그는 내게 SOS를 쳤던 것입니다.



돈돈돈 스스스 돈돈돈 메이데이 메이데이 메이데이.



그는 국가범죄를 밝혀낸 《숨; X》 시민백서를 보급하는 데 열정을 기울였습니다. 책을 무기로 삼아 참사의 진실을 시민의 손에 쥐여줘야 한다고 생각했습니다.



그는 자신이 주인공의 한 사람으로 출연하는 다큐멘터리 《조사관 — [숨; X] 특별조사위원회 비밀보고서 X파일》의 촬영에도 열심이었습니다. 카메라 앞에 자신의 병든 몸과 투쟁을 기록으로 남기는 것 자체가 증언이자 고발이었습니다. 산소통을 낀 채 카메라를 정면으로 바라보던 그 눈을, 이제 영상 속에서만 만나게 되었습니다. 영상은 사람을 붙들어 두지만 돌려주지는 않습니다.



그는 〈숨; X 제작상영위원회〉의 명예위원장입니다. 그는 공동위원장을 맡아 다큐멘터리를 찍겠다고 약속했습니다. 그 약속은 영정 속에 남았습니다.



책과 영화와 광장의 마이크 — 그에게 이 모든 것은 하나의 무기였습니다. 문화와 예술이 투쟁의 무기가 될 때 비로소 국민이 움직이고, 국민이 움직여야 국가가 응답한다는 것. 이것이 그가 몸으로 보여준 미디어무브의 사상이고, 이제 우리가 그를 대신해 함께 들어야 할 무기입니다. 그가 내게 ‘펜’을 부탁했으니, 나는 그 ‘펜’을 놓을 수 없습니다. 그가 우리와 함께 다큐를 만들다 갔으니, 남은 우리는 그를 추모하는 다큐를 잘 만들겠습니다.

나는 지금 고인의 시신을 바로 코앞에 두고, 광화문광장에서 이 글을 쓰고 있습니다. 며칠째 비가 내립니다. 관 위로, 영정 위로, 비가 내립니다. 살아서는 19퍼센트의 폐로 숨을 쉬던 사람이, 죽어서는 천막 한 장 없이 비를 맞고 있습니다.고 서영철 회장은 나의 의동생이었습니다. 그는 행동파였지요. 그는 나를 투쟁 현장으로 불러낸 주인공입니다. 처음 본 것은 그가 조순미 피해자와 함께 SK 서린빌딩 뒤에서 천막을 치고 단식농성을 할 때였습니다. 천막 안쪽에 이불을 둘둘 말고 누워있던 깡마른 사내 하나가 고개를 내밀고 나를 잠깐 올려다 보았을 뿐입니다.그가 내게 강렬한 인상을 남긴 것은 <숨; X> 단편 다큐영화 시사회에서였습니다. SK 재판을 앞두고 영상탄원서를 내려고 'SK 항의발언대'를 촬영하고 있을 때였지요. 세 번째 만난 내게 그가 말했습니다.내심 깜짝 놀랐습니다. 나를 콕 찍어서 구해 달라니, 나는 카메라 한 대를 든 사람이었을 뿐인데요. 어처구니없기도 했지만 가슴이 뭉클하기도 했습니다. 침몰하는 배가 보내는 신호를, 어느 다큐영화 감독이 외면할 수 있겠습니까. 나도 그 부름에 응답하지 않을 수 없었습니다.그날부터 그는 시시때때로 전화를 걸어 물었고, 나는 답을 내놓을 수밖에 없었습니다. 어느새 나는 내가 만들어야 할 다큐멘터리를 젖혀두고 그가 필요로 하는 글을 쓰는 일에 빠져들고 말았습니다. 그는 그것을 들고 국회로, 환경부로, 청와대 앞으로 달려갔습니다.우리는 그런 단짝이었습니다. 일이 막힐 때마다 그는 SOS를 쳤고, 나는 밤을 새워 글을 썼고, 그는 다음 날 아침 현장에 서 있었습니다. 내가 쓴 글은 밤사이 그의 손에서 무기가 되었습니다. 그 손이 없었다면 내 글은 그저 종이 쪼가리로 흩어졌을 것입니다.나를 투쟁의 현장으로 불러들였던 그 기계음이 지금도 귓가에 울립니다.그러나 그 SOS가 이제 다시는 오지 않습니다. 늦은 밤에 전화기가 울리면 나는 아직도 그인 줄 압니다. 받고 보면 그가 아닙니다. 앞으로도 영영 그가 아닐 것입니다. 구조 신호를 보내던 배는 가라앉았고, 신호를 받던 나는 물가에 서서 빈 바다를 보고 있습니다.＊ ＊ ＊그의 몸부터 먼저 이야기하겠습니다. 그래야 그가 걸은 걸음이 어떤 발자국을 남겼는지 알 수 있기 때문입니다.고인은 두 개의 초고도 판정을 받은 피해자였습니다. 폐의 대부분이 굳어 19퍼센트의 폐만 남아 산소통을 매달고 숨을 쉬었습니다. 남들이 한 번 쉬는 숨을 그는 예닐곱 번을 나누어 겹으로 쉬어야 했습니다. 중증 천식과 만성폐쇄성폐질환(COPD)으로 초고도 판정을 받았지요.또한 그는 가정파탄과 더불어 인생이 망가진 모든 피해자들이 그렇듯이 자살 충동을 견뎌내야 했습니다. 1기 특조위의 자문위원회의를 하다가 피해자들 사이에서 갈등이 극도로 커지자, 그는 19층 창문 밖으로 뛰어내리려고 했답니다. 수십 년 동안 묵은 그의 분노와 좌절이 번갈아가며 그의 몸을 잠식해 왔습니다. 죽음의 문턱 앞에서 공포가 그의 몸과 정신을 갉아먹고 있었습니다. 그래서 우울증과 공황장애로도 초고도 판정을 받은 몸이었습니다.2025년에 그가 폐이식 대기중이었던 세브란스 병원에서 연락을 받았습니다. 폐이식을 위해 머리 끝에서 발끝까지 다 사전 검사를 받았는데, 양쪽 폐를 다 이식하는 것은 나이가 많아서 위험하다고 한쪽 폐를 이식하는 것으로 결정이 났습니다. 그런데 그는 몇 달을 고민하다가 폐이식을 포기하고 말았습니다. 왜인지 아십니까? 환경부가 폐이식을 받고 난 피해자에게는 초고도 등급을 해지하고 고도 등급으로 낮춰버리기 때문이었습니다. 이미 사업을 접고 가정도 파탄난 사람이 고도 등급의 구제 급여로는 도저히 살아갈 수가 없었기 때문이었습니다. 이때 이미 서영철 피해자는 살 기회를 한 번 잃어버렸습니다. 사실상 두 번 죽임을 당한 것과 다름 없는 것이지요.결국 2026년에 다시 폐이식을 받으러 서울대병원에 입원했을 때는 이미 몸이 더 망가져서 췌장암 10%, 폐암 20%, 심장암 100%라 폐이식은 더 이상 할 수 없다고 했습니다. 심장의 종양을 떼내는 수술도 폐가 나빠서 마취에서 깨어나지 못하기 때문에 불가능하다고 했습니다.초고도 피해자는 늘 죽음이 곁에서 서성이는 바람 앞의 촛불입니다. 그 촛불은 자기가 얼마나 남았는지 알면서도 심지를 아끼지 않았습니다. 이제부터 내가 하는 모든 이야기는, 그 촛불이 제 몸을 태우며 걸은 걸음입니다.그 몸으로 그가 1년을 서 있었던 곳이 경찰청 국가수사본부 앞이었습니다. 2011년 8월 31일에 정부가 독가스를 확인하고도 그것을 숨겨 198명이 더 죽고 342명이 더 다친 '8.31 참사'의 고위 공직자들을 고발해 놓았던 것이지요. 산소통을 발치에 세워두고 휠체어를 타고 콧줄을 낀 채 피켓을 들고 있던 모습을 우리는 기억하고 있습니다. 숨이 차면 잠시 멈춰서 숨을 몰아쉬며 헐떡이다가 산소 농도를 높여 깊게 들이쉬고 내쉬기를 대여섯 번 해야 붉게 물들었던 그 얼굴색이 돌아오곤 했지요. 흰색 산소통은 그의 그림자처럼 어디든 따라다녔습니다.그는 늘 말했습니다. "진상규명 없는 온전한 배상은 없다." 이 참사는 기업의 범죄를 넘어서는 국가의 범죄라고, 그러니 제2기 특조위를 세워 그 죄를 밝혀야 한다고. 지난해 9월 3일 청와대 경청통합수석에게 10여 개 단체의 이름으로 그 요구 서한을 두 손으로 건네던 날, 그는 장한 일을 해낸 아이처럼 들떠 있었습니다. 그러나 답은 오지 않았습니다. 그 뒤로도 답은 한 번도 오지 않았습니다. 그는 답 없는 편지를 쓰는 데 남은 숨을 다 썼습니다.그리고 크리스마스 이브가 왔습니다. 대통령과 국무총리가 마치 선물처럼 '온전한 배상'을 선언한 그날 밤, 그의 목소리를 나는 잊지 못합니다. 형님, 이제 되는 거지요. 아이처럼 되묻던 그 목소리. 그는 자신이 대통령과 같은 민주당원이라는 것을 자랑스레 말하곤 했고, "특별한 희생에는 특별한 보상과 예우가 뒤따라야 한다"는 대통령의 말을 늘 인용했습니다.그러나 선물의 포장을 뜯어보니 속이 비어 있었습니다. 법에는 피해자를 다시 배제하는 5대 독소조항이 낙인처럼 박혀 있었고, 그는 그것을 바꾸겠다고 엄동설한에 산소통을 끌며 의원회관 복도를 돌았습니다. 하루에 40통, 50통씩 걸려 오는 피해자들의 전화를 받아, 저마다 다른 사연을 하나의 문서로 정리하느라 밥도 거르고 밤도 새웠습니다.19퍼센트의 폐로 산소통을 매단 사람이, 피해자들의 절규를 받아 적는 서기 노릇까지 도맡은 것입니다. 남의 절규를 받아 적느라 제 절규는 적을 겨를이 없었습니다. 청와대에 전달된 청원 서류는 그렇게 그의 피와 땀이 서리고 그의 폐를 갈아 만든 종이였습니다.법이 국회를 통과하자 그는 그 법을 바꿔내기 위해 전동 휠체어를 타고 달리기 시작했습니다. 대구 집에서 출발하여 동대구역에 가서 KTX를 타고 서울역에 와서 다시 전철을 타고 1호선 5호선을 갈아타며 광화문 1인시위로, 그리고 청와대 분수대 앞으로 갔습니다. 세 번을 갔습니다.대통령은 답하지 않았습니다. 경청통합수석실은 대통령에게 직접 전해 달라는 그의 청을 묵살하고, 그 피와 땀이 서린 서류를 환경부로 이첩해버렸습니다. 어공도 늘공과 똑같았습니다. 이미 수많은 피해자들의 요구를 묵살해온 그 환경부가, 답이랍시고 종이 한 장을 보내왔습니다. 그 답변을 받아본 그는 온몸을 떨었습니다. 억울해서 살 수가 없었던 것입니다.그가 내게 전화를 걸었습니다.정부의 반응이 그럴 것이라는 것을 우리 모두 알고 있지 않았습니까. 나는 이미 그럴 줄 알고 있지 않았느냐고 말했습니다. 그는 믿고 있었던 이재명 대통령에게 크게 실망했습니다. 그는 절박했습니다.그가 죽음을 입에 올리기 시작했습니다. 나는 '말도 안 되는 소리'라고 그의 말을 막아버리며 울렁거리는 마음을 숨겼지요. 그러고는 한탄하며 지나가는 말처럼 취급하고는 말을 돌렸습니다. 나는 우리 활동이 언론에 단 한 줄도 나지 않으니 언론 문제부터 풀어야 하지 않겠느냐고, 한겨레와 경향과 오마이뉴스라도 찾아가 보자고 말했습니다. 그것이 그의 억울한 마음을 풀어줄 답이 아니라는 것을 알면서도. 지금 생각하면 후회가 밀려오는 대목입니다. 영철아, 그날 밤 나는 네 억울함을 안아주었어야 했어.그가 다시 청와대 앞으로 가겠다고 했을 때, 불볕 더위가 기승을 부리던 때라 가까이 지내던 홍연정 누님이 말렸습니다. "너, 그러다가 죽는다. 가지 마라. 니 몸부터 돌봐라." 나도 어느 누구도 귀를 기울이지 않으니 언론 전략을 다시 짜자고 말렸습니다. 그러나 만류하는 내게 그는 말했습니다.그 말이 지금도 생생합니다. 그는 특별한 희생에는 특별한 보상을 해야 한다는 이재명 대통령의 말을 끝까지 붙잡고 싶었던 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 포기할 수 없었던 마지막 희망의 끈이라고나 할까요. '마지막으로'라는 말을, 나는 그때 흘려들었습니다. 사람은 제 마지막을 미리 말하고 가는 법이 없다고 믿었기 때문입니다.그는 가마솥 더위 속을 다시 청와대 앞으로 걸어 들어갔습니다.하늘도 땅도 타는 날이었습니다. 분수대 곁에서 뛰어놀던 아이들도 사라지고 웃으며 사진을 찍던 관광객들도 사라지고 없었습니다. 아스팔트가 숨을 뿜고, 분수대의 물줄기마저 더운 김처럼 흩어지던 날, 그는 마이크를 잡았습니다.바깥의 불은 그렇게 하늘에서 내리쬐고 있었습니다. 그런데 그의 안에는 더 오래된 불이 있었습니다. 15년 동안 꺼지지 않는 불, 억울함이라는 이름의 불이었습니다. 그날 그 불에 환경부가 기름을 부었고, 대통령의 침묵이 바람이 되어 불었습니다.소리를 지르면 가슴이 뜨거워집니다. 성한 사람도 그렇습니다. 하물며 19퍼센트만 남은 폐로 소리를 지르면, 그 폐는 분노로 지펴진 불덩어리가 됩니다. 한 마디를 외칠 때마다 폐가 한 줌씩 타들어갑니다. 그는 그것을 알았습니다. 그 자리의 누구보다 잘 알았습니다. 알면서 소리쳤습니다. 그러면 또 폐가 타들어갔고, 타들어가는 폐로 다시 소리쳤습니다. 물 한 잔 마시지 않고, 쉬지 않고, 래퍼처럼 뜨겁게 피해자들의 요구를 쏘아댔습니다. 곁에서 물병을 건네는 손을 뿌리치면서.그는 청와대 경청통합수석실의 담당자에게 못 박았습니다.죽는 날 곁에 있었던 이연수 피해자에게 그는 그날부터 가슴이 아프기 시작했다고 말했습니다. 거기서 생긴 세 번째 기흉이 그를 죽음으로 몰고 갔습니다. 결국 폐가 터져나간 것입니다. 피해자들의 요구를 모아 대통령에게 전하려고 싸우다가, 세 번째 청와대로 가는 길목에서 쓰러진 것입니다.8월의 폭염이 그를 데려갔고, 8월의 비가 지금 그를 씻기고 있습니다.＊ ＊ ＊그렇습니다. 그는 전사요 투사였습니다. 피해자들을 위해 뜨거운 불볕 아래 자기 몸을 내어놓고, 격정적인 연설로 폐를 태워 소신공양을 한 것입니다. 소신공양은 바깥의 불로 제 몸을 태우는 의식입니다.스님은 기름을 붓고 불을 당겨, 밖에서 안으로 타들어갑니다. 그러나 서영철은 안의 불로 자신을 태웠습니다. 안에서 밖으로, 폐에서 가슴으로, 가슴에서 목소리로 타올랐습니다. 15년 동안 그 안에서 불을 지피던 억울함이 마침내 그의 폐를 다 태웠을 때, 하늘에는 8월의 불볕이 있었고 땅에는 대답 없는 청와대가 있었습니다.향은 제 몸을 태워야 향기를 냅니다. 스님이 제 몸을 태워 부처께 바치듯, 그는 19퍼센트의 폐를 태워 피해자들의 요구를 세상에 바쳤습니다. 그리고 자신의 영혼까지 광화문 광장에 내어놓았습니다.활동을 중단하고 요양해야 목숨을 보전한다는 충고에, 그는 웃으며 답하곤 했습니다.그 말 그대로 그는 싸우다 죽었습니다. 유족과 피해자들은 그 유언을 받들어 장례를 미루고 광화문광장에 빈소를 차렸습니다. 그래서 그는 살아서 마이크를 잡던 그 자리에 누워 차가운 비를 맞고 있습니다.그가 남긴 가장 큰 유산은 어쩌면 하나 된 피해자 운동 그 자체입니다. 지난 14년, 피해자 운동의 가장 큰 적은 밖이 아니라 안에 있었습니다. 정부가 세운 제도의 문턱이 피해자들을 갈라놓았고, 흩어진 목소리는 국회에도 정부에도 닿지 못했습니다. 그는 이 분열이야말로 참사 해결을 14년이나 지연시킨 원인임을 꿰뚫어 보았고, 갈등과 은원(恩怨)으로 얼룩진 단체들을 하나하나 만나 설득하고 묶어, 20여 개 피해자단체가 함께하는 피해자연대를 세우고 그 무거운 짐을 짊어졌습니다. 아픈 사람들을 하나로 묶는 데에는 성한 사람들을 묶는 것보다 몇 곱절의 힘이 듭니다. 그 힘을 그는 19퍼센트의 폐에서 꺼내 썼습니다.그의 연대는 조직을 묶는 일에 그치지 않았습니다. 그것은 사람을 돌보는 연대였습니다. 폭염 시위에는 중증 환자들에게 나오지 말라 이르고, 젊은 피해자가 혼자 있다가 위험해질까 봐 서로를 붙여주고, 시위 현장에서도 물과 얼음을 챙기며 아픈 동지들의 몸부터 살폈습니다. 자기 몸은 뒷전이면서 남의 몸부터 살피던 사람이었습니다. 남에게는 물을 건네고 자기는 물병을 뿌리치던 사람이었습니다.그리고 그의 시선은 다음 세대에 닿아 있었습니다. 20~40대 젊은 피해자들에게 그는 당부했습니다.배상을 받는 날이 끝이 될 수는 없습니다. 마지막 피해자가 나을 때까지가 이 운동의 시간이라는 것, 그것이 그가 남긴 연대의 지평입니다. 자기는 그 끝을 보지 못할 것을 알면서, 끝까지 가라고 한 것입니다.이제 그 통합의 구심이 우리 곁을 떠났습니다. 고인의 죽음 앞에서 피해자운동이 다시 분열한다면, 그것이야말로 고인을 두 번 죽이는 일입니다. 우리가 고인의 영전에 맹세하는 이유가 여기에 있습니다. 기존의 모든 갈등과 은원을 잊고 하나가 될 것. 서로의 인격을 존중할 것. 분파를 만들지 않을 것. 모든 활동을 민주적으로 할 것. 이 맹세는 그가 세운 대동단결을 지켜내겠다는 우리들의 투쟁의 약속입니다.＊ ＊ ＊피해자 여러분, 그리고 시민 여러분.우리의 목표는 하나입니다. 이재명 대통령이 광화문광장 빈소 앞에 와서 고 서영철 회장에게 조문하고, 고인과 모든 피해자들에게 사과하고, 2기 특조위 설치와 온전한 배상을 위해 특별법을 재개정하겠다는 그 약속을 직접 받아내는 것입니다. 고인이 세 번을 두드리고도 끝내 열지 못한 그 문을, 이제 그의 빈소 앞에서 열어내야 합니다.그가 걸어간 길은 결국 하나로 모입니다.영철아. 카메라를 들고 피해자들의 사건 현장을 찍으러 온 나를 네가 투쟁으로 불러냈지. 너는 어느 날 농담처럼 나에게 "내가 죽으면 광화문 광장에 내 빈소를 차려달라"고 말했지. '말도 안 되는 소리'라고 그 말을 잘라버리자 너는 소년처럼 맑은 웃음으로 넘어갔지. 그게 끝이 아니었어. 잊어버릴 만하면 또 말했지. 그러다가 올해 6월에 피해자연대 모임에서 다른 피해자들 앞에서 불쑥 말해버렸지. 피해자들이 뜨악해 하자 아들에게도 이미 말해뒀다고, 이거 진정이라고 힘주어 말했지. 그래도 믿는 사람이 없었어. 이렇게 날벼락을 맞을 줄은 형도 몰랐어. 너는 "가장 세다는 언론의 힘으로 구조해줘요"라고 했지만, 형이 무능해서 너를 구하지 못했구나. 네가 보낸 SOS를 형은 끝내 다 받아 적지 못했구나. 그렇지만 네 뜻대로 이재명 대통령이 여기 모인 피해자들에게 사과하고, 피해자들의 손을 잡고 직접 그 절규를 듣도록 혼신의 힘을 다해 불러내 보도록 하마. 네 빈소가 차려진 이 광화문광장에서, 네 유언대로, 싸워서 이기마. 이제 산소통은 내려놓아라. 거기서는 숨이 모자라지 않을 테니.이순신 장군상이 고개를 살짝 숙여 지긋이 바라만 보고 있습니다. 비는 곧 그칠 것입니다.영철아, 잘 가라.2026년 11월 18일류이 다큐멘터리 감독, 가습기살균제 대참사 피해자연대 상임고문※ [숨; X 프로젝트] 고 서영철 전국가습기살균제피해자연대 회장의 유언 (편집 고영준 제작 류이 감독)※ [숨; X 프로젝트] 세 번의 방문, 청와대 이재명 대통령 (편집 고영준 제작 류이 감독)※ [숨; X 프로젝트] 고 서영철 피해자연대 회장 추모 다큐 <조사관> 기금 마련 텀블벅