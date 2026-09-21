추미애, 수원·고양 등 14개 시 공업지역 물량 묶는다…"필요한 곳에 제때 활용"

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회'에서 과밀억제권역 14개 시에 공업지역 물량의 공동 활용을 제안했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회'에서 과밀억제권역 14개 시에 공업지역 물량의 공동 활용을 제안했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회'에서 과밀억제권역 14개 시에 공업지역 물량의 공동 활용을 제안했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회' 회의에 참석한 뒤 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 경기도 관련사진보기

추미애 경기도지사가 수원·고양 등 과밀억제권역 14개 시가 보유한 공업지역 물량 가운데 실제 활용되지 않거나 자체 활용계획이 없는 물량을 경기도가 공동 관리하는 방안을 추진한다. 기업 투자 수요가 있는 지역이 필요한 공업지역 물량을 제때 확보할 수 있도록 시군 간 칸막이를 낮추겠다는 구상이다.추미애 지사는 21일 수원컨벤션센터에서 열린 '과밀억제권역 자치단체 공동대응협의회'에 참석해 수원·고양·성남·부천·남양주·안양·시흥·의정부·하남·광명·군포·구리·의왕·과천 등 14개 시에 '공업지역 경기도 총량계정' 구축을 위한 협력을 요청했다.추 지사는 이날 "지금은 초연결 광역시대다"라며 "글로벌 경쟁력 확보를 위해 평화경제특구, 자유경제구역 같은 것들을 통해 해결해 보려고 하지만 40여 년 전 토건시대, 개발시대에 묶어놓은 규제 때문에 잘 안된다"고 말했다.이어 "경기도 차원에서 거시적 산업 비전을 가지고 공업지역 물량을 지도해야 하는데, 규제에 묶여 그럴 수가 없다"며 "우선 공업지역 경기도 총량계정부터 해보고 성과가 있다면 정부에 총량을 관리할 수 있는 권한을 달라고 목소리를 낼 계획"이라고 밝혔다.현재 과밀억제권역은 수도권 인구와 산업의 과도한 집중을 막기 위해 공업지역을 새로 늘리는 데 제한을 받고 있다. 문제는 같은 과밀억제권역 안에서도 시군별 공업지역 물량과 산업 수요가 크게 다르다는 점이다.1994년 공업지역 규제가 본격적으로 적용될 당시 공장이 많았던 지역은 상대적으로 많은 물량을 보유하고 있지만, 기업 유치나 산업기반 확충을 추진하는 지역은 물량 부족으로 사업에 제약을 받을 수밖에 없는 구조다.경기도는 이 같은 불균형을 해소하기 위해 각 시에 배정된 공업지역 물량 가운데 하천·공원 등 다른 용도로 사용되고 있거나 현재 활용되지 않는 물량, 향후에도 자체 활용계획이 없는 물량을 파악할 계획이다. 이를 각 시와 협의해 경기도 총량계정에 모은 뒤 기업 투자나 산업입지 수요가 있는 지역에서 활용한다는 구상이다.핵심은 공업지역 전체 물량을 새로 늘리는 것이 아니라 이미 허용된 총량 안에서 '쓰이지 않는 물량'을 실제 수요가 있는 곳으로 옮겨 활용하는 것이다.경기도는 올해 말까지 14개 시와 협의를 거쳐 도가 관리할 공업지역 물량을 확정하고 객관적인 배분 기준도 마련할 계획이다. 확보한 물량은 미군 반환공여구역 개발이나 3기 신도시의 산업·일자리 기반 확충 등 정책적 필요성이 높은 사업에 우선 활용하는 방안을 검토하고 있다.이번 구상은 단순한 물량 조정에 그치지 않는다. 경기도는 공업지역 물량을 더욱 유연하게 활용할 수 있는 제도적 기반을 이미 마련했다.경기도는 국토교통부와 14개 시의 협의를 거쳐 지난 4월 13일 '수도권정비위원회 운영규정' 개정을 이끌었다. 이에 따라 각 시가 개별적으로 관리하던 미활용 공업지역 물량을 경기도가 모아 관리할 수 있는 길이 열렸다. 과거에는 한 지역의 공업지역을 해제하려면 동시에 다른 지역에 새로 지정해야 했지만, 앞으로는 우선 해제해 물량을 확보한 뒤 실제 기업 투자 수요가 발생했을 때 필요한 지역에 활용할 수 있다.경기도는 다만 총량계정이 특정 시의 물량을 일방적으로 가져가는 방식은 아니라고 강조했다. 각 시의 발전계획과 장래 수요를 우선 고려하고, 자체 활용계획이 없거나 실제 공업용도로 활용하기 어려운 물량을 대상으로 해당 시와 협의해 총량계정에 포함한다는 방침이다.물량을 제공하는 시의 기여를 평가하고 기업 투자와 일자리 창출에 따른 성과를 함께 나누는 상생 방안도 마련할 예정이다.추미애 지사는 이날 공업지역 문제와 함께 수도권 규제 개선을 위한 14개 시의 공동 대응도 제안했다. 도-시군 정책협력위원회 등 기존 회의체를 활용해 '과밀억제권역 공동협력 선언'이나 업무협약을 추진하고, 공업지역 활용 개선과 규제 개선 과제를 발굴해 정부와 국회에 공동 건의하겠다는 구상이다.결국 추 지사의 이번 제안은 개별 시가 각자 보유한 공업지역 물량을 그대로 묶어두기보다 경기도 전체의 산업 수요를 기준으로 필요한 곳에 활용할 수 있도록 관리체계를 바꾸려는 시도다. 특히 올해 말까지 14개 시와 물량과 배분 기준을 구체화하겠다는 일정까지 제시하면서, 수도권 규제 개선을 장기적인 요구에 머물게 하지 않고 우선 경기도가 할 수 있는 제도부터 실행하겠다는 방향을 분명히 했다.