이재준 수원시장, 뷰티산업 기업 판로 확대…'뷰티썸 수원' 키운다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 10일 시청 중회의실에서 열린 '수원대전환추진단 최종보고회'에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 뷰티썸 수원 홍보물. ⓒ 수원시 관련사진보기

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이재준 수원특례시장이 기업 유치와 판로·수출 지원을 강화하는 가운데 수원시가 뷰티산업 기업의 국내외 비즈니스를 연결하는 박람회를 확대한다. 오는 11월 5일부터 7일까지 수원컨벤션센터에서 열리는 '2026 뷰티썸 수원'이다.'산업을 잇다. 뷰티를 즐기다'를 슬로건으로 열리는 이번 박람회에는 120개 기업·기관·단체가 참여해 250여 개 부스를 운영한다. 지난해보다 참가 규모가 약 50% 늘었다.특히 수원시는 올해 뷰티썸을 단순한 제품 전시·체험 행사가 아니라 기업의 판로 개척과 수출을 지원하는 산업전으로 확대했다. 해외 바이어 수출상담회에는 지난해 3개국 5개사에서 늘어난 7개국 15개사가 참여한다.이 같은 방향은 이재준 시장이 추진해 온 기업 지원 정책과 맞닿아 있다. 수원시는 기업의 기술 개발과 판로 지원, 국외 수출 개척, 기업 네트워킹 등을 주요 지원 분야로 운영하고 있다. 이재준 시장의 민선 8기 공약사업에서도 'K-뷰티박람회 추진'과 기업 지원 확대가 완료 사업으로 제시됐다.뷰티썸의 올해 프로그램도 기업 간 거래와 해외시장 진출에 초점을 맞췄다. 해외 바이어 수출상담회를 비롯해 위탁생산(ODM) 브랜드 런칭 커넥터, 글로벌 뷰티 서밋, 화장품 소재 세미나, 태국 비즈니스존, 대형 유통사 입점 프로그램 등을 운영한다.한·중·일 뷰티산업 관계자가 참여하는 '글로벌 뷰티 서밋'과 중국 화장품 제조사·유통사와의 교류 행사도 마련한다. 화장품 원료 홍보관, 인공지능(AI) 뷰티테크관, 뷰티산업 밸류체인을 소개하는 특별관도 운영한다.스킨케어·메이크업·헤어·네일·바디·향기·이너뷰티 등 완제품 기업뿐 아니라 화장품 소재·원료, 용기·포장, 유통 분야 기업도 참여한다.수원시가 뷰티썸을 확대하는 것은 뷰티산업 자체를 키우는 데 그치기보다 기업이 수원에서 성장하고 외부 시장으로 진출할 수 있는 연결망을 만드는 데 의미가 있다. 이 시장이 기업 유치와 금융·수출 지원 등을 통해 '기업하기 좋은 도시'를 추진해 온 만큼, 뷰티썸 역시 지역 기업의 판로와 투자·수출 기회를 연결하는 산업 플랫폼으로 기능할 수 있을지가 관건이다.관람객을 위한 네일아트, 향수 만들기, 메이크업 등의 체험 프로그램과 뷰티 트렌드 세미나, 뷰티 소품 만들기, 시니어 모델 패션쇼 등도 진행된다.입장료는 1만 원이며, 공식 홈페이지에서 사전 등록하면 무료로 입장할 수 있다.