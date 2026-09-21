이천시, 추석 연휴 응급의료체계 가동

큰사진보기 ▲경기 이천시가 추석 연휴 기간 의료공백과 응급상황에 대비해 소방서와 지역 의료기관을 연결하는 응급의료 협력체계를 가동한다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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경기 이천시가 추석 연휴 기간 의료공백과 응급상황에 대비해 소방서와 지역 의료기관을 연결하는 응급의료 협력체계를 가동한다.이천시보건소는 지난 18일 이천소방서와 경기도의료원 이천병원, 바른병원, 이천엘리야병원, 이천파티마병원 등이 참여한 가운데 지역응급의료협의체 간담회를 열었다고 21일 밝혔다.이들 기관은 추석 연휴 응급환자가 발생할 경우 신속하게 대응할 수 있도록 기관 간 직통 연락망을 유지하고 환자 이송과 병원 수용 과정에서 협력하기로 했다.주요 협력사항은 ▲추석 연휴 응급진료체계 유지 ▲중증응급환자 신속 이송 및 의료기관 수용 ▲재난·다수사상자 발생 시 초기 대응 등이다.특히 중증응급환자의 치료가 지연되지 않도록 소방과 의료기관 간 환자 이송·수용 협조체계를 가동한다.연휴 기간 진료를 받을 수 있는 '문 여는 의료기관'에 대한 안내도 강화한다. 일반 환자가 진료 가능한 병·의원을 쉽게 찾을 수 있도록 해 응급실로 환자가 집중되는 것을 줄이겠다는 취지다.이천시는 연휴 기간 재난이나 다수사상자 사고가 발생할 경우에도 보건소와 소방서, 의료기관 간 연락망을 활용해 초기 대응에 나설 방침이다.성수석 이천시장은 "명절 연휴는 응급실 이용 수요가 증가하는 시기인 만큼 유관기관 간 소통과 협력이 중요하다"며 "시민들이 안전하게 추석 연휴를 보낼 수 있도록 연휴가 끝날 때까지 비상진료체계 유지에 만전을 기하겠다"고 말했다.