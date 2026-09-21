용인 반도체 산단 상생 요구 광주서 확산... 시민 5만명 서명 추진

큰사진보기 ▲'용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대'는 광주시민 5만명의 서명을 받아 정부와 경기도에 전달하기 위한 온·오프라인 서명운동을 진행하고 있다고 21일 밝혔다. ⓒ 광주시 범시민연대 관련사진보기

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용인 반도체 산업단지 조성에 따른 광주시 상생대책을 요구하는 시민사회 움직임이 서명운동으로 확대되고 있다.'용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대'는 광주시민 5만명의 서명을 받아 정부와 경기도에 전달하기 위한 온·오프라인 서명운동을 진행하고 있다고 21일 밝혔다.범시민연대는 지난 3일 출범했다. 안형근·박호연·신원영·박광성 공동대표를 중심으로 용인 반도체 산업단지 조성 자체에는 찬성하면서도 국가사업 추진에 따른 부담이 광주지역의 일방적인 희생으로 이어져서는 안 된다는 입장이다.특히 용인 반도체 산업단지에 필요한 용수 공급시설 등이 광주지역을 통과하는 만큼 광주시에도 이에 상응하는 정부 차원의 지원책이 필요하다고 주장하고 있다.범시민연대가 요구하는 주요 상생대책은 ▲반도체 배후도시 육성 ▲중첩규제 개선 ▲교통·생활 기반시설 확충 ▲정부·경기도·광주시 등이 참여하는 상생협력체계 구축 등이다.범시민연대는 이를 시민 요구안으로 구체화하기 위해 5만명 서명운동에 들어갔다. 시민들은 QR코드를 이용한 온라인 방식과 현장 서명을 통해 참여할 수 있다. 범시민연대 추진위원들은 경강선 주요 역사 주변과 지역 행사장 등에서도 서명을 받고 있다.오는 29일에는 '지역사회 연대회의'를 열어 참여 단체와 시민들의 범위를 확대할 계획이다. 범시민연대는 목표인 5만명 서명을 확보한 뒤 이를 정부와 경기도에 전달해 광주시 상생대책 마련을 공식적으로 요구할 예정이다.광주시에서도 용인 반도체 산업단지 조성과 연계한 지원을 정부에 요구하는 움직임이 이어지고 있다. 광주시는 반도체 배후기능을 담당할 주거·산업 기반과 교통망 확충, 중첩규제 개선 등을 주요 상생과제로 제시하고 있다.이에 따라 용인 반도체 산업단지를 둘러싼 광주의 요구가 지방정부 차원을 넘어 시민사회 운동으로 확대되는 양상이다.범시민연대 관계자는 "용인 반도체 산업단지를 반대하는 것이 아니라 국가의 반도체 산업 발전과 함께 광주도 발전할 수 있는 상생대책을 요구하는 것"이라며 "5만 시민의 뜻을 모아 광주의 목소리를 정부와 경기도에 전달하겠다"고 밝혔다.