진달래꽃 100년, 여전히 제자리 못 찾은 시인

큰사진보기 ▲소월시비1968년 한국신시60주년기념으로 <한국일보> 사가 남산에 세운 소월시비. 소월의 시 '산유화'가 새겨져있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

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"'해에게서 소년에게'가 발표되고 나서 불과 십수 년 만에 '님의 침묵', '진달래꽃', '빼앗긴 들에도 봄은 오는가', '향수' 같은 모국어 걸작들이 태어난 것은 생각할수록 기적 같은 사건이다." (염무웅, 문학평론가)

"중앙 문단에 지기가 적은 소월이외다. 비록 작품은 있을망정 지기로의 기억이나 사람으로의 소월의 자취는 그야말로 찾아볼 길이 드물 것이외다."

큰사진보기 ▲시인 김소월의 옛집<진달내 꽃>을 펴낸 매문사의 옛 터. 김소월이 적을 두고 문필활동을 하던 명작의 산실이라는 설명이 있다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲배재학당역사박물관1916년 건립된 배재학당 동관 건물을 활용 2008년 개관했다. ⓒ 서광식 관련사진보기

큰사진보기 ▲진달래꽃 초판본(복원본)1925년 매문사에서 펴낸 김소월 시집 <진달래꽃> 초판본 표지. ⓒ 서광식 관련사진보기

김소월은 우리 겨레의 한과 정서를 우리 가락으로 노래한 민족 시인으로 기억된다. 그러나 부끄럽게도 우리는 시인을 기리는 제대로 된 문학관 하나 갖고 있지 못하다. 그동안 많은 이들이 소월의 삶과 문학 세계를 돌아볼 공간의 필요성을 역설해 왔다.만시지탄이지만, 2019년 충북 증평에 소월문학관-문화예술기념관이라는 다소 장황한 이름의 공간이 문을 열었다. 그러나 개관 소식이 전해졌음에도 이런저런 이유로 소월의 본래 면모를 만나기는 쉽지 않다.이전에도 몇 차례 소월 문학관 건립 계획이 세워졌다가 흩어지기를 반복했다. 최근까지도 소월과 인연을 맺은 배재학당과 이북5도청 평안북도청 등이 관심을 가지고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 구체적인 움직임으로 이어지고 있는지는 알 수 없다.이런 가운데 2034년이면 시인 서거 100주년을 맞는다. 이를 계기로 김소월 문학관 건립을 바라는 많은 사람의 마음이 한데 모인다면 어떨까. 아직 시간이 있으니 시인의 문학관 건립을 위한 운동이라도 일어난다면 얼마나 좋을까.서울 남산도서관 옆, 남산공원 주차장으로 올라가는 도로를 지나 얼마 전 새로 개설된 남산하늘숲길 푯말을 바라보며 나아가다 고개를 왼쪽으로 돌리면 몇 계단 위에 소월 시비가 보인다. '한국 신시 60년 기념'. 불후의 명작 '산유화'가 새겨져 있다.우리가 흔히 한국 신시, 즉 현대시의 시작을 말할 때 1908년 최남선의 '해에게서 소년에게'를 꼽는다. 그해 11월, 우리 근대 잡지의 효시인 <소년> 창간호에 실렸다. 그로부터 60년이 지난 1968년, 한국 현대시 60주년을 기념해 한국일보사가 세운 시비의 주인공은 소월 김정식이다.김소월이 누구인가. 한국인이라면 누구나 그 이름을 알고 있다. 김소월을 모르면 한국인이 아니라고 할 만큼 그 물음 자체가 부질없이 느껴지는 시인. 한국 근현대 시단의 최고봉에 서 있는 사람이다. 그러나 김소월은 우리 문단에서 외톨이 같은 존재였다.<벙어리 삼룡이>, <물레방아> 등을 남긴 소설가 나도향은 소월과 배재고등보통학교 동문이었다. 나이는 같았지만 나도향은 2회, 김소월은 7회 졸업생이었다. 나도향을 제외하면 친하게 지낸 시인이나 작가도 없었고, 제대로 된 사진이나 유품도 남아 있지 않다.오죽하면 소월의 스승 안서 김억은 '김소월의 추억'이라는 글에서 이렇게 썼다.소월은 그렇게 홀로 떨어져 홀로 시를 썼다. 그런데 그 시가 한국 현대시 60년을 대표할 만한 작품으로 우뚝 선 것이다. 시비에 새겨진 '산유화'는 물론 '진달래꽃', '초혼', '엄마야 누나야', '예전엔 미처 몰랐어요'를 비롯해 150여 편의 명편을 남겼다.자동차로 지나는 서울 남산순환도로 변의 나뭇잎들에 짙은 물이 들었다. 역사상 가장 더운 10월이었다는 2026년 10월도 다해 가는 26일, 드디어 가을이 오는가. 남녘에 때늦은 태풍 소식으로 어수선한 가운데 도로에는 낙엽이 가득하다.순환도로의 이름은 소월로다. 소월로는 서울 중구 남대문로4가에서 용산구 한남동에 이르는 3.8킬로미터의 도로다. 1966년 11월 26일 처음 소월로로 지정됐고, 2010년 4월 22일 도로명 주소로 고시돼 지금에 이른다.그 소월길 한 모퉁이, 남산 자락에 앉아 그의 시집 <진달래꽃>을 읽는다. 소월은 오산학교에서 스승 김억을 만났다. 스승이라고 하지만 김억은 1896년생으로, 1902년생인 소월과 여섯 살 차이밖에 나지 않았다. 어쨌든 학생 소월은 김억의 격려 아래 1920년 동인지 <창조> 제5호에 '낭인의 봄' 등을 발표하며 본격적인 창작 활동에 나섰다.1925년에는 시집 <진달래꽃>을 매문사에서 펴냈다. 이는 소월의 첫 시집이자 생전에 남긴 유일한 시집으로, 한국 현대시의 문을 활짝 연 작품으로 평가된다. 매문사의 주소는 경성부 연건동 121번지. 지금의 도로명 주소로는 대학로5길 13이다. 3층 다가구주택 벽면에는 '시인 김소월의 옛집'이라는 제목의 초록색 표지가 붙어 있다. 지난해인 2025년은 <진달래꽃> 출간 100주년이 되는 해였지만, 이렇다 할 행사나 특기할 만한 일 하나 없이 쓸쓸하게 지나갔다.소월 김정식은 1902년 8월 6일(음력) 평안북도 구성군 서산면 왕인리 외가에서 태어나 본가인 정주군 관산면 남단동에서 자랐다. 남산보통학교를 거쳐 오산고등보통학교 중학부에 진학했다. 오산학교 재학 중이던 1916년, 할아버지 친구의 손녀인 홍단실과 결혼했다. 두 사람은 2녀 4남을 두었다.1919년 3·1운동의 여파로 오산학교가 문을 닫자, 소월은 1922년 배재고등보통학교로 편입해 졸업했다. 서울 중구 배재학당역사박물관에서는 김소월의 시집 <진달래꽃> 초판본(문화재청 등록문화재 제470-2호)을 만날 수 있다.1923년 도쿄상과대학으로 유학을 떠났으나 관동대지진으로 귀국했다. 경성에서 일자리를 구하려 했지만 실패했고, 고향으로 돌아와 신문 지국을 열었으나 이마저도 얼마 지나지 않아 문을 닫고 말았다.1934년 12월 24일 타계했다. 이듬해 1월 28일에는 관철동의 식당 '백합원'에서 김소월 추도회가 열렸다. 발기인은 김기림, 김동인, 김동환, 김억, 이광수, 이은상, 유도순, 박종화, 박팔양, 정지용이었다. 중앙 문단에 지기가 적었던 소월에게는 죽어서나마 성대한 예식이었던 셈이다. 1981년 금관문화훈장이 추서됐다.