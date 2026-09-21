징역 18년... 여인형만 유리한 사정 안 봐줬다

큰사진보기 ▲여인형 전 국군방첩사령관이 2025년 2월 4일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석해 발언하고 있다. ⓒ 헌법재판소 관련사진보기

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"비상계엄이 선포되어 실행한 행위 역시, 국회의원·정치인 등 주요인사를 영장 없이 체포 구금하고, 선관위 서버 탈취 등을 지시하였으며, (국회의) 비상계엄 해제요구 결의안 의결이 임박한 시점에 주요 정치인 3명을 우선 체포하라는 지시를 내리고, 내란 실행 행위에 주도적 역할을 했고, 군인·경찰관에게 의무 없는 일을 하게 하는 등 범죄 내용에 비춰보아도 엄중한 처벌이 불가피하다. 부하에게 선관위 서버 확보를 지시하였음에도 이를 부인하고 위증까지 하는 등 부하에게 책임을 전가하는 모습을 보이고 있기도 하다. 이러한 점들을 불리한 정상으로 고려한다."

큰사진보기 ▲곽종근 전 육군특수전사령관이 6일 오후 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 6차 변론기일에 증인으로 출석했다. ⓒ 헌법재판소 제공 관련사진보기

"피고인은 수사 초기에 양심선언을 하고 (2024년) 12월 9일 자수서 제출하는 등 윤석열 헌법재판소 탄핵사건, 내란 사건, 중앙지역군사법원, 이 법정에 이르기까지 같은 취지로 일관되게 진술을 해왔다. 내란 사건에서 진상규명을 위해서는 관련자의 진술이 매우 중요한 점을 고려하여 관련 법에서도 형의 필요적 감면사유로 규정하고 있다. 이러한 사정을 피고인에게 유리한 정상으로 고려한다."

2024년 12·3 내란 당시 여인형 국군방첩사령관의 죗값은 징역 18년이었다. 내란 기획·준비 단계에서 주도적인 역할을 맡았고, 윤석열의 비상계엄 선포 이후 주요 인사 체포와 선관위 서버 탈취 등을 지시했다는 공소사실이 모두 유죄로 인정됐다.21일 오후 서울중앙지방법원 형사합의26부(재판장 이현경 부장판사)는 12·3 내란 계엄군 사령관 5명의 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 사건 1심 판결에서 유죄 판결을 선고했다. 박안수 전 계엄사령관(육군참모총장)의 직권남용권리행사방해 일부 혐의만 무죄였다. 이 사건과 함께 묶인 여 전 사령관 위증 혐의는 유죄였다.여 전 사령관 형량(징역 18년)은 내란특검(특별검사 조은석) 구형(징역 30년)을 밑돌았지만, 피고인들 가운데 가장 높은 형량이었다.▲ 이진우 전 수도방위사령관 징역 15년 ▲ 곽종근 전 육군특수전사령관 징역 9년 ▲ 박안수 전 계엄사령관 징역 10년 ▲ 문상호 전 정보사령관 징역 12년 판결이 나왔다.이현경 재판장은 판결 선고 말미 피고인별 양형사유를 설명하면서 유일하게 여인형 전 사령관에 대해서만 유리한 사정을 언급하지 않았다.이 재판장은 "피고인은 윤석열·김용현과 여러 차례 식사모임을 하면서 비상계엄의 이유와 목적을 듣고 위법성을 인식했고, 장기간 계엄선포 실행행위에 대해 구체적으로 메모하고 주도적으로 준비한 것으로 보이므로, 계엄의 사전 가담 경위, 사전준비기간 정도에 비춰 비난 가능성이 매우 크다고 판단한다"라고 말했다.이 재판장은 여 전 사령관의 지시가 실제로 이뤄지지 않은 점을 언급하면서도, 이는 그에게 유리한 정상이 아니라고 강조했다. "피고인 지시가 실제 이행되지 않는 것은 부대원들의 소극적 임무 수행에 의한 것이거나 시민들의 저항에 막혀 이뤄지지 않은 것으로 피고인의 의지와는 무관한 것으로 보이기 때문에 유리한 정상으로 고려하지 않겠다"라고 말했다.여 전 사령관은 앞서 일반이적 사건 1심 판결에서 징역 15년을 선고받았다. 그는 또한 종합특검(특별검사 권창영)에 의해 방첩사 블랙리스트 의혹, 수방사 대테러부대 수호신TF와 관련해 직권남용권리해사방해 혐의 재판에 넘겨졌다.이현경 재판장은 다른 피고인들에 대해서는 엄중한 처벌이 불가피하다고 하면서도 유리한 사정을 꼭 언급했다.이진우 전 수방사령관에 대해서는 "계엄선포 전 대테러부대를 소집하고 선포되자 곧바로 대테러 부대를 국회에 투입시켜 국회를 봉쇄하는 내란행위에 가담하였고 그 과정에서 '국회의원을 끌어내라'고 부하에게 지시하였으므로 국회의 권능행사를 불가능하게 하는 등 내란의 중요한 역할을 분담해 엄중한 처벌이 불가피하다"라고 지적했다."다만 피고인이 수방사 병력을 국회에 투입시키면서도 비무장을 지시하거나 수방사 병력의 물리력 행사는 없었던 점을 제한적으로 유리한 정상으로 고려했다"라고 덧붙였다.박안수 전 계엄사령관을 두고 위헌·위법한 포고령을 발령했고, 이를 근거로 경찰청장에게 국회 차단을 요청한 일의 죄책이 가볍지 않다고 했다. 비상계엄을 사전에 모의하거나 준비하지 않았고 계엄사령관 지위에서 내란을 적극적으로 주도하거나 계획하지 않았고 특전사의 테이저 건과 공포탄 사용을 거부하여 더 큰 피해 발생 가능성을 막은 점을 유리한 정상으로 반영했다.이 재판장은 국회에 특전사 병력 투입을 지시하고 국회의 비상계엄 해제요구 결의안 의결을 막는 데 주도적인 역할을 한 곽종근 전 특전사령관에 대해 엄중한 처벌이 필요하다고 했다. 그러면서도 그의 양심 선언과 혐의 인정을 높게 평가했다.이 재판장은 마지막으로 문상호 전 정보사령관이 선관위 침투와 선관위 직원 체포 계획 등으로 내란에 가담한 점에 대해서도 엄중한 처벌이 불가피하다고 했다. 다만 그가 내란행위를 적극적으로 주도하거나 계획하지 않았고, 선관위 직원에 대한 체포나 물리력 행사가 이뤄지지 않은 점을 유리한 정상으로 고려했다.재판부는 이진우·박안수·곽종근 전 사령관 보석 취소 결정을 내리고 재구속하면서 이날 선고기일을 마무리했다.한편, 내란특검(특별검사 조은석)은 1심 판결을 두고 "군 지휘부에 있던 피고인들이, 윤석열·김용현 등과 장기간 비상계엄을 수단으로 한 내란을 모의한 사실을 인정한 점에 의미를 부여한다"라고 평가했다.또한 "국민을 지키고 헌법을 수호해야 할 군의 핵심 지휘관들이 그 책무를 저버린 데 따른 책임을 확인한 판결로서, 군의 정치적 중립성과 국민의 군에 대한 신뢰가 훼손된 점도 이번 판결에서 중요하게 평가된 것으로 보인다"라고 했다."다만, 피고인 별 형량이 예상과 달리 기대에 미치지 못한 점에 대하여 아쉬움을 표한다"면서 "판결문의 구체적 내용을 면밀히 검토한 뒤 항소여부와 그 범위를 결정할 예정"이라고 덧붙였다.