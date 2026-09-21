정명근 화성시장, 추석 연휴 '불편 제로화' 총력…12개 분야 510명 비상근무

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 21일 시청 상황실에서 열린 2026년 추석 명절 종합대책 회의에서 시민 불편 최소화를 위한 분야별 대책을 점검하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 21일 시청 상황실에서 열린 2026년 추석 명절 종합대책 회의를 주재하며 연휴 기간 시민 안전과 생활 편의를 위한 철저한 대응을 당부하고 있다 ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 21일 시청 상황실에서 실국소장 등이 참석한 가운데 2026년 추석 명절 종합대책 회의를 주재하고 있다. ⓒ 최경준 관련사진보기

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정명근 화성특례시장이 추석 연휴 4일간 12개 분야 510명 규모의 종합상황반을 가동해 안전·의료·교통·생활환경 등 시민 생활과 직결된 분야의 비상 대응에 나선다. 시민뿐 아니라 고향을 찾는 귀성객까지 안심하고 명절을 보낼 수 있도록 연휴 기간 24시간 대응체계를 유지하겠다는 구상이다.화성특례시는 추석 연휴를 앞두고 재해·응급진료·교통·청소·물가·복지 등 12개 분야별 대책반을 구성하고 오는 24일부터 27일까지 4일간 비상근무에 들어간다고 21일 밝혔다.정명근 시장은 이날 오전 시청 상황실에서 실·국·소장 등이 참석한 가운데 추석 연휴 종합대책 회의를 주재하고 분야별 대응체계를 점검했다. 시는 총괄반을 비롯해 재해대책반, 응급진료상황반, 산불대책반, 상하수도반, 교통대책반, 청소대책반, 가축질병재해대책반, 연료에너지대책반, 물가대책반, 복지대책반, 공원관리반 등 12개 반에 510명을 투입한다.핵심은 연휴 기간 발생할 수 있는 각종 민원과 비상상황에 즉각 대응할 수 있는 종합상황체계를 유지하는 것이다. 24시간 상황실과 비상연락체계를 가동하고, 재난 발생에 대비해 24시간 재난안전대책본부도 운영한다.시민 안전을 위해 앞서 대형판매시설 12곳과 문화집회시설 8곳 등 다중이용시설 20곳에 대한 건축·전기·소방·가스 분야 합동 안전점검도 마쳤다.의료공백에도 대비한다. 만세구보건소에 응급진료상황반을 설치하고 24시간 응급실 5곳, 소아 야간·휴일 진료기관 6곳, 공공심야약국 8곳을 운영한다. 도서지역 등 취약지역에서 중증환자가 발생할 경우 육로와 항공을 활용한 이송체계도 가동한다.추석 물가 관리에도 나선다. 물가대책반을 통해 성수품과 생필품 등 18개 품목의 가격 동향을 점검하고 가격표시제와 원산지 표시 이행 여부를 확인한다.귀성·귀경객의 이동 편의를 위해서는 24일부터 27일까지 비봉~매송 도시고속도로 통행료를 면제하고 유료 공영주차장 80곳을 무료 개방한다. 기존 무료 주차장을 포함하면 모두 130곳을 무료로 이용할 수 있다.생활폐기물은 24일과 26일 오전 정상 수거하고, 수거가 없는 25일과 27일에는 공원관리반과 권역별 청소용역반을 별도로 운영한다. 노숙인과 저소득 독거노인, 결식아동 등 취약계층에 대한 맞춤형 지원도 이어간다.정명근 시장은 22일 화성소방서와 발안 전통시장을 찾아 안전관리와 물가 상황을 직접 점검하고, 23일에는 동탄노인복지관을 방문해 어르신들의 애로사항을 들을 예정이다.정 시장은 "명절에는 평소보다 이동과 시설 이용이 늘어나는 만큼 안전, 의료, 교통, 생활환경 등 시민 생활과 밀접한 분야에서 빈틈이 생기지 않도록 세심하게 살펴야 한다"며 "시민은 물론 고향을 찾는 귀성객 모두가 안심하고 편안한 한가위를 보낼 수 있도록 연휴 기간 종합상황체계를 차질 없이 운영하겠다"고 말했다.