전장연 권달주·박경석 대표, 벌금 거부 '노역투쟁' 돌입

큰사진보기 ▲전국장애인차별철폐연대(전장연)의 권달주, 박경석 상임공동대표가 대법원의 벌금형 확정에 반발하여 벌금 납부를 거부하고 자발적으로 '노역투쟁'에 돌입했다고 전장연 측이 밝혔다. 이번 사태는 장애인 이동권 및 권리 예산 보장을 요구하며 벌여온 직접행동과 이에 대한 사법부의 판단을 둘러싸고 입장 차이가 이어지는 가운데 발생했다. ⓒ 전국장애인차별철폐연대 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲전장연이 공개한 자료에 따르면, 현재까지 확정되거나 진행 중인 형사재판은 45건, 대상 활동가는 47명에 달하며 누적 형사 벌금액은 5120만 원에 이른다. 또한 서울교통공사는 전장연과 활동가 15명을 상대로 총 5차례에 걸쳐 11억 6800만 원에 달하는 민사 손해배상을 청구했다고 밝혔다. ⓒ 전국장애인차별철폐연대 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲그는 "우리가 벌금으로 노역을 가는 것은 실패의 결과가 아니다. 전장연의 노역투쟁은 아직 헌법적 가치조차 실현되지 못한 부당하고 정의롭지 못한 현실을 드러내는 직접행동이라고 생각한다"라고 강조했다. 아울러 마틴 루터 킹 주니어 목사의 비폭력 시민불복종 운동을 언급하며 당시 '불법'으로 낙인찍힌 저항이 차별적인 제도를 바꾸었듯 이번 투쟁 또한 정당하다고 주장했다. ⓒ 전국장애인차별철폐연대 제공 관련사진보기

전국장애인차별철폐연대(전장연)의 권달주, 박경석 상임공동대표가 대법원의 벌금형 확정에 반발하여 벌금 납부를 거부하고 자발적으로 '노역투쟁'에 돌입했다고 전장연 측이 밝혔다. 이번 사태는 장애인 이동권 및 권리 예산 보장을 요구하며 벌여온 전장연이 그동안 벌어온 직접행동과 이에 대한 사법부의 판단을 둘러싸고 입장 차이가 이어지는 가운데 발생했다.사건은 지난 2023년 2월 13일 권달주, 박경석 대표를 비롯한 전장연 활동가들이 서울 지하철 4호선 삼각지역 승강장에서 장애인 이동권 보장과 권리예산 확보를 촉구하며 '권리스티커'를 부착한 행동에서 비롯됐다.1심 재판부는 해당 스티커가 역사의 본래 기능을 훼손하지 않았고 용이하게 제거할 수 있다는 이유로 무죄를 선고했으나, 2심과 대법원은 이를 뒤집고 활동가 3명에게 총 500만 원의 벌금형을 최종 확정했다.전장연은 이에 대해 "2심과 대법원은 장애인도 시민으로서 지역사회에서 이동하고, 교육받고, 노동하며, 감옥 같은 시설이 아닌 지역에서 함께 살아갈 권리를 외쳐 온 오랜 투쟁의 맥락과 정부·지자체의 구조적·지속적 차별에는 눈을 감은 채, 시민권을 외친 장애인 활동가들에게만 정의롭지 않은 냉정한 형벌의 잣대를 들이댔다"고 비판했다.또한 2001년 오이도역 리프트 추락참사 이후 25년, 2021년 12월 3일 출근길 지하철 행동을 시작으로 5년간 이어진 장애인 권리 보장 투쟁에 돌아온 것은 "'징역'과 '벌금 폭탄', 그리고 '전략적 봉쇄소송(SLAPP)'"이었다고 주장했다.전장연이 공개한 자료에 따르면, 현재까지 확정되거나 진행 중인 형사재판은 45건, 대상 활동가는 47명에 달하며 누적 형사 벌금액은 5120만 원에 이른다. 또한 서울교통공사는 전장연과 활동가 15명을 상대로 총 5차례에 걸쳐 11억 6800만 원에 달하는 민사 손해배상을 청구했다고 밝혔다.단체는 비장애인 중심 사회의 차별을 고발했다는 이유로 중증장애인 활동가에게 징역 2년(집행유예 4년)이 선고되고, 전동휠체어를 '위험한 물건'으로 규정해 징역 1년(집행유예 2년)이 선고되는 등 징벌적 판결이 이어지고 있다고 덧붙였다.21일 서울중앙지방검찰청 앞에서 열린 노역 투쟁 결의 기자회견에서 권달주 대표는 "무거운 마음으로 노역 투쟁을 간다. 우리는 벌금에 굴복하지 않을 것이다. 47명의 동지들이 벌금에 고통받지 않도록 우리 둘로써 끝낼 수 있기를 바란다"며 "우리가 소수자의 목소리를 냈다는 이유로 이렇게 어마어마한 벌금을 매겼다. 그럼에도 우리는 이 벌금에 결코 굴복하지 않겠다"고 밝혔다.박경석 대표 역시 30년 전인 1996년 주한 미국대사관 항의행동으로 첫 체포되었던 기억과 2001년 오이도역 참사 항의 당시의 벌금형 및 고(故) 최옥란 열사의 사연을 회상했다.그는 "우리가 벌금으로 노역을 가는 것은 실패의 결과가 아니다. 전장연의 노역투쟁은 아직 헌법적 가치조차 실현되지 못한 부당하고 정의롭지 못한 현실을 드러내는 직접행동이라고 생각한다"라고 강조했다. 아울러 마틴 루터 킹 주니어 목사의 비폭력 시민불복종 운동을 언급하며 당시 '불법'으로 낙인찍힌 저항이 차별적인 제도를 바꾸었듯 이번 투쟁 또한 정당하다고 주장했다.이번 노역투쟁으로 권달주 대표는 10일, 박경석 대표는 30일 동안 구치소에 유치될 전망이다. 전장연은 정부로부터 국비 지원을 받지 않고 회원들의 회비와 시민들의 후원으로만 활동해 왔다고 설명하며, "47명의 활동가에게 부과된 5120만 원의 벌금은 시민들의 모금·후원으로밖에 해결할 방법이 없다"며 연대와 후원을 호소했다.