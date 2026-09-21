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26.09.21 17:09최종 업데이트 26.09.21 17:09

남양주시, 공공주택 예정지 이행강제금 부과 유예

개발제한구역 내 기존 위반사항 대상... 지구계획 승인 때까지 부과·징수 미뤄, 시정명령은 계속

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남양주시는 도심공공주택지구 예정지에 포함된 개발제한구역 내 기존 위반사항에 대해 개발제한구역 해제를 위한 지구계획 승인 때까지 이행강제금 부과와 징수를 유예하기로 했다고 21일 밝혔다.
남양주시는 도심공공주택지구 예정지에 포함된 개발제한구역 내 기존 위반사항에 대해 개발제한구역 해제를 위한 지구계획 승인 때까지 이행강제금 부과와 징수를 유예하기로 했다고 21일 밝혔다. ⓒ 남양주

경기 남양주시가 도심공공주택지구 예정지에 포함된 개발제한구역 내 건축물 등에 대한 이행강제금 부과와 징수를 유예한다.

공공주택사업이 진행되면 토지 수용과 건축물 철거가 예정돼 있는데도 원상복구 의무와 이행강제금을 계속 부담해야 했던 주민들의 경제적 부담을 줄이기 위한 조치다.

남양주시는 도심공공주택지구 예정지에 포함된 개발제한구역 내 기존 위반사항에 대해 개발제한구역 해제를 위한 지구계획 승인 때까지 이행강제금 부과와 징수를 유예하기로 했다고 21일 밝혔다.

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그동안 해당 지역 주민들은 생활 터전이 공공주택사업 예정지에 포함돼 향후 토지가 수용되고 건축물이 철거될 예정인데도 '개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법'에 따라 원상복구 의무와 이행강제금을 부담해야 했다.

이에 주민들 사이에서는 공공사업 시행으로 결국 철거될 건축물에 대해 사업 시행 전까지 계속 이행강제금을 부과하는 것은 과도한 부담이라는 의견이 제기돼 왔다.

남양주시는 주민 부담과 불필요한 행정·사회적 비용을 줄이고 공공주택사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 갈등을 완화하기 위해 부과 유예를 결정했다고 설명했다.

왕숙신도시 등 기존 공공주택지구에서 이행강제금 부과를 유예한 사례와의 형평성도 고려했다.

이번 조치에 따라 대상 지역의 기존 위반사항에 대해서는 개발제한구역 해제를 위한 지구계획 승인 때까지 이행강제금 부과와 징수가 미뤄진다.

다만 이번 조치가 개발제한구역 내 위반행위를 합법화하거나 이행강제금 자체를 면제하는 것은 아니다.

남양주시는 이행강제금 부과를 유예하더라도 위반사항에 대한 시정명령 등 기본적인 행정조치는 관련 법령에 따라 계속 진행할 방침이다.

최현덕 남양주시장은 "시민의 정당한 요구를 반영하고 시민의 삶과 권리를 보호하는 것이 시정의 핵심"이라며 "이번 유예 조치가 시민들의 경제적 부담을 덜어주는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

#남양주

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