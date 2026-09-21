GH, 산업입지 공공 역할 강화…김용진 "경기 산업 경쟁력 높이겠다"

큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 21일 수원컨벤션센터에서 경기도 및 31개 시군, 관계기관과 함께 '경기 인더스트리 31 파트너스 워크숍'을 열었다. ⓒ GH 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 21일 수원컨벤션센터에서 경기도 및 31개 시군, 관계기관과 함께 '경기 인더스트리 31 파트너스 워크숍'을 열었다. ⓒ 최경준 관련사진보기

김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 경기도 산업 경쟁력을 높이기 위한 공공사업 시행자의 역할 강화에 나섰다. 경기도와 31개 시군의 산업입지 현안을 한자리에 모아 지역별 수요를 확인하고, 이를 GH의 산업입지 마스터플랜에 반영하는 협력체계를 본격화했다.GH는 21일 수원컨벤션센터에서 경기도와 31개 시군, 경기연구원, 경기도경제과학진흥원 등 관계자 100여 명이 참석한 가운데 '경기 인더스트리 31 파트너스 워크숍'을 열었다.이번 워크숍은 경기도 산업입지 정책과 GH의 권역별 산업입지 마스터플랜 전략을 공유하고, 시군별 산업단지 현안을 논의하기 위해 마련됐다.최근 제조업 경쟁력 약화와 지역 간 산업 불균형이 이어지는 가운데 민간의 사업성에 의존한 산업단지 개발은 사업 지연과 적기 공급의 한계가 지적돼 왔다. GH가 올해 초 '경기 인더스트리 31 파트너스'를 구성하고 산업입지 분야에서 공공의 역할을 강화하기로 한 배경이다.GH는 그동안 시군을 직접 찾아 산업입지 현안을 수렴하고 입지 타당성 검토와 컨설팅 등을 지원해 왔다. 이번 워크숍 역시 개별 지역의 산업 수요를 파악해 향후 산업단지 공급 전략에 반영하기 위한 자리다.1부에서는 경기도의 산업입지 정책 방향을 시작으로 GH와 경기연구원이 산업입지 마스터플랜 추진 방향과 권역별 산업입지 전략을 제시했다. 경기도경제과학진흥원은 지역 미래산업 생태계 구축 통합전략 연구를, 지방행정발전연구원은 노후산업단지 실태조사 및 경쟁력 강화 계획을 발표했다.2부에서는 시군 산업단지 담당 과장급과 GH 실무진이 지역별 핵심 현안과 정책 건의 사항을 공유하고 신규 산업단지 추진 과정에서의 애로사항과 해결 방안을 논의했다.GH는 이날 나온 현장 의견을 산업입지 마스터플랜에 적극 반영할 방침이다. 지역별 산업 수요와 여건을 사전에 파악해 산업단지를 공급하는 공공주도 전략을 구체화하겠다는 것이다. 이는 단순한 산단 조성을 넘어 지역별 미래산업 수요와 기업 유치 여건까지 고려해 GH의 사업 역할을 확대하려는 움직임이기도 하다.김용진 GH 사장은 "'경기 인더스트리 31 파트너스'는 경기도와 GH, 31개 시군이 함께 지역 현안을 고민하고 해법을 찾는 현장 중심 상생협력 플랫폼"이라며 "공고한 파트너십을 바탕으로 경기도 산업 경쟁력을 높이기 위한 공공사업 시행자의 역할을 더욱 체계적으로 수행해 나가겠다"고 강조했다.