이태원에서 자식 잃은, 다르면서도 같은 두 아빠의 만남

큰사진보기 ▲이정민 10·29 이태원 참사 유가족협의회 운영위원장(왼쪽)과 이태원 참사 희생자로 인정된 백형준씨 부친인 백가인씨(오른쪽)가 21일 오전 서울 종로구에 위치한 '별들의 집'에서 만났다. ⓒ 이진민 관련사진보기

"싸우지 않고 얻을 수 있는 건 없더라고요. 이 '별들의 집'도 유가족들이 싸워서 얻어낸 소중한 공간입니다."

"고생 많으셨어요."

큰사진보기 ▲이정민 10·29 이태원 참사 유가족협의회 운영위원장(오른쪽)과 이태원 참사 희생자로 인정된 백형준씨 부친인 백가인씨(왼쪽)가 21일 오전 서울 종로구에 위치한 '별들의 집'에서 만났다. ⓒ 이진민 관련사진보기

"제가 (형준씨 아버지에게) 이곳(별들의 집)으로 와달라고 부탁했어요. 아드님을 잃은 우리와 똑같은 유가족이니까 함께 마음을 나누고 싶어서요. 여기저기 함께 둘러보고도 싶고요."

AD

큰사진보기 ▲이정민 10·29 이태원 참사 유가족협의회 운영위원장이 21일 오전 서울 종로구에 위치한 '별들의 집'에서 이야기를 하고 있다. ⓒ 이진민 관련사진보기

"그동안 아픔이 크셨을 거 같습니다. 지금 제가 느끼는 감정을 똑같이 느끼고 계시겠군요. 정말 존경스럽습니다."

큰사진보기 ▲이태원 참사 희생자로 인정된 백형준씨 부친인 백가인씨가 21일 오전 서울 종로구에 위치한 '별들의 집'에서 이야기를 하고 있다. ⓒ 이진민 관련사진보기

먼저 싸워온 주영 아빠에게 형준 아빠가 고개를 숙였다. 두 사람 모두 남매를 둔 아빠다. 이들은 삶의 목표였던 자식들만 바라보며 힘든 직장 생활을 버텼다. 자식들이 성인이 되어 자기 삶에서 헤맬 때면 가까이 다가가기보다 그저 뒤에서 묵묵히 응원했다. 이젠 그 '거리'가 마음에 걸린다. 더 가까이 다가가지 못했던 자신의 모습이 오래 가슴 속에 남아 있다. "나도 뭔지 안다"고 말할 수 있는 사람은 또 다른 아빠이자 참사 유족들뿐이었다.두 아빠, 이정민 이태원 참사 유가족협의회 운영위원장(고 이주영씨 아버지)과 백가인(고 백형준씨 아버지)씨가 21일 오전 10.29 이태원 참사 기억소통공간 '별들의 집'에서 만났다. 주영씨는 참사 당시 목숨을 잃은 20대 청년이었고, 형준씨는 참사 3년 6개월 후 세상을 떠난 이태원 상인이었다. 형준씨의 빈소에서 만났던 두 아빠는 그날 이후 처음이자 지난 6월 행정안전부와 특별조사위원회가 형준씨를 참사 희생자(160번째)로 인정한 뒤 처음으로 이날 마주했다.두 아빠가 서로를 알게 된 건 지난 4월 형준씨의 장례식에서였다. 이 위원장은 그 자리에서 형준씨의 사연을 처음 들었다. 그는 "일찍 만나지 못해 마음이 안타까웠다"며 "만일 형준씨를 알았더라면 함께 경험을 나누고, 힘든 시간을 버텨낼 수 있도록 조언해 줬을 것"이라고 돌아봤다. 그러면서 "국가가 (참사 피해자 간) 연결고리를 만들어줘야 했다"고 말했다.백씨를 별들의 집으로 초대한 이 위원장은 이날 현장에 먼저 도착해 백씨를 맞았다. 공간 곳곳을 설명하던 이 위원장에게 백씨는 "고생 많았다"며 고개를 숙였다. 이 위원장은 "당연히 해야 했을 일"이었다며 손을 내저었다.마주 앉은 두 사람은 대화를 나누면서 "나랑 똑같으시네!"라는 말을 주고받았다. 이들은 이태원 거리의 문화를 사랑하는 자식을 뒀고, 그들을 먼발치에서 응원하던 아빠였다. 백씨는 "아들이 (참사 이후) 힘들어했을 때 더 많이 개입하지 못했던 것이 마음에 걸린다"고 털어놨다. 이 위원장 역시 "딸이 직장을 그만두고 사업을 시작했을 때의 힘듦을 더 알아주지 못한 게 마음 아프다"고 속내를 꺼냈다.곁에서 이들의 이야기를 듣던 자캐오 대한성공회 신부는 "두 분 다 최선을 다했다"고 말했다. 하지만 아빠들은 쉽사리 입을 떼지 못했다. 잠시 말을 고르던 이 위원장은 "이 사회에 우리 아이들이 어떻게 기억될 것인지 고민하는 것이 부모의 역할"이라며 "짧은 생을 살고 떠난 아이들의 남은 삶을 우리가 채워야 한다"고 다짐했다.참사 4주기를 앞둔 두 아빠는 이태원 거리가 더욱 활성화되길 바랐다. 이 위원장은 "이태원 거리에 부정적인 프레임을 씌우는 것을 경계해야 한다"며 "그럴수록 실제 피해를 본 당사자나 상인들은 자신들의 상황을 말하기 어려워진다"고 염려했다. 백씨도 "이태원 거리는 누군가에게 애도의 공간이자 생업 현장"이라며 "서로 다른 공간의 의미가 공존할 수 있도록 더 많은 대화와 만남이 필요하다"고 덧붙였다.이태원 거리 상인들을 지원해 온 자캐오 신부는 "참사 이후 상인들이 어떠한 힘듦을 겪고 있는지에 대한 실태조사도 부족한 상황"이라며 "이들이 겪은 실질적인 피해를 확인하고 상인의 특수성에 맞는 지원이 필요하다"고 강조했다.이날 별들의 집을 처음 찾은 백씨는 "그간 유가족들이 많은 고생과 노력을 하셨다는 것이 느껴진다"며 "이 공간에 함께 있을 내 아들이 외롭지 않겠다는 생각이 든다"고 전했다. 그러면서 이 위원장에게 아빠 대 아빠로서 마지막 말을 건넸다.