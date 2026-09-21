시간의 지문, 그리고 마주 보는 다정함

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큰사진보기 ▲송길영의 <시대예보: 수고인류의 시간>미래의 변화를 읽으려 펼쳤다가, 오늘 우리가 들이는 시간의 의미를 돌아보게 된 책입니다. ⓒ 문현호 관련사진보기

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"수고하셨습니다."

큰사진보기 ▲광화문글판 가을편“가지 않은 곳은 모두 미래다.” 아직 읽지 않은 책이 있고, 미처 알아보지 못한 수고가 곁에 있습니다. 앞으로의 시간을 조금 더 배우고, 조금 더 헤아리며 채워가고 싶습니다. ⓒ 문현호 관련사진보기

송길영 작가의 날카로운 혜안과 시대 탐색을 좋아합니다. 조직에서 독립한 개인을 포착한 <핵개인의 시대>, 직무 대신 고유한 이름으로 인정받는 사회를 그린 <호명사회>, 조직의 몸집이 가벼워지는 변화를 짚은 <경량문명의 탄생>까지. 매년 그의 신간을 손꼽아 기다렸다가 서점에서 집어 들었습니다. 무심한 듯 폐부를 찌르는 이야기가 좋아 작가가 출연한 유튜브도 꼬박꼬박 챙겨봅니다.'수고인류, 수고인류라….' 예약 판매 화면에 뜬 네 번째 책의 제목을 가만히 읊조렸습니다. 더 빠르고 가벼운 미래를 이야기할 줄 알았는데, 저자는 '수고'라는 오래된 단어를 꺼내 들었습니다. 온 세상이 인공지능의 속도와 효율에 열광하는 마당에 말입니다.곱씹을수록 기막힌 작명이었습니다. 지적 생산의 비용이 낮아질수록, 오히려 한 땀 한 땀 시간을 들인 흔적이 귀해질 수 있다는 역설. 거대한 미래를 기대하며 책장을 넘기다가 뜻밖에도 제 민망한 자화상을 만났습니다. 일터에서 늘 건네던 "수고하셨습니다"라는 인사 앞에 머뭇거리는 제 모습이었습니다.후배나 동료가 가져온 빈틈없는 보고서를 받으면, 마음 한구석에서 은근한 의문이 고개를 듭니다. 이 문장과 차트는 며칠을 고민한 결과일까, AI가 순식간에 내놓은 요약본일까? 반대의 경우도 난처합니다. AI를 쓰면 금세 끝낼 일을 며칠씩 야근하며 해낸 사람의 피로까지 성과로 칭찬해도 될까요?빨리 끝내면 노력을 의심하고, 오래 걸리면 비효율을 탓합니다. 생각해보니 난처한 것은 그들의 수고가 아니라, 수고를 헤아리는 제 기준이었습니다.늦도록 켜진 사무실 불빛이 성실함의 증거처럼 보일 때가 있습니다. 그러나 보이는 시간만으로 보이지 않는 판단의 깊이를 잴 수는 없습니다. '딸깍' 한 번의 결과라고 모두 가벼운 것도 아닙니다. 무엇을 물어야 할지 아는 사람과 나온 답을 그대로 옮기는 사람의 작업은 다르니까요.제가 경계할 것은 버튼을 누르는 동작이 아니라, 그 뒤에 더는 묻지 않는 태도였습니다. 무엇이 빠졌는지, 누구에게 도움이 되는지 살피지 않은 채 매끄러운 결과물에 만족하는 일 말입니다.저자는 분업의 체계 안에서 정해진 역할을 수행해온 인간을 '사본인간'이라 부릅니다. 누가 앉아도 비슷한 결과가 나오도록 설계된 자리에서는, 무엇을 해냈느냐는 질문에 어느 회사에서 몇 년을 일했는지가 답으로 놓입니다. 하지만 같은 일을 십 년 반복한 것과 십 년에 걸쳐 깊이를 더한 것은 다를 겁니다.그런 조직에서는 엉뚱한 수고도 자랍니다. 상사보다 늦게 퇴근하려고 자리를 지키고, 끝난 보고서의 형식을 거듭 고치며, 성과 대신 분주함을 증명합니다. 일을 잘하는 것과 열심히 일하는 사람처럼 보이는 것이 뒤섞입니다.저는 그 이유를 '고객과의 거리'에서 생각해보았습니다. 골목 빵집 주인은 손님이 빵을 베어 무는 표정을 보지만, 여러 결재 단계를 거치는 보고서를 쓰는 사람은 자기 일이 누구에게 닿는지 알기 어렵습니다. 손님의 얼굴이 멀어질수록 상사의 표정은 크게 다가옵니다.그러니 제 질문도 달라져야 합니다. 더 그럴듯한 보고서를 만드는 법에 앞서, 이 보고서로 누구의 어떤 문제를 풀 것인가. 회사 이름과 직함을 가리고도 설명할 수 있는 나의 기여는 무엇인가.사본인간의 맞은편에 저자가 놓은 '원본인간'은 이 질문을 붙드는 사람으로 다가왔습니다. 남다른 기발함을 타고난 사람이 아니라, 무엇을 남기고 버릴지 결정할 자기 기준이 있는 사람입니다.같은 재료로 아이스크림을 만들어도 누군가는 과일의 산미를, 누군가는 부드러운 질감을 살립니다. 그 선택에는 실패한 배합과 손님의 반응을 살핀 시간이 스며 있습니다. 레시피는 옮겨 적어도 맛을 조율하는 감각까지 단번에 얻기는 어렵습니다.제게 수고는 이런 축적으로 다가왔습니다. 힘들었다는 사연이나 오래 참았다는 훈장이 아니라, 해보고 실패하고 다음에는 다른 선택을 하는 과정. 저는 그 흔적을 '시간의 지문'이라고 부르고 싶어졌습니다. 도예가의 손끝에, 수없이 고객을 만나온 사람의 질문에 남는 결입니다. 짧은 직감 안에 긴 시간이 접혀 있습니다.더 고생하자는 이야기는 아닙니다. 반복은 기술에 맡기고, 아낀 시간으로 질문을 다듬고 현장을 살필 수 있습니다. 도구에 일을 맡기는 것과 판단까지 맡기는 것은 다르니까요. 읽고 들은 것을 실제로 해내는 능력으로 바꾸는 데에는 여전히 제 몫의 시간이 필요합니다. 그 사실이 뜻밖의 위로가 되었습니다. 남보다 늦었다고 여겼던 길에도 배움의 자국은 남아 있으니까요.일상으로 가져오고 싶은 것은 직접 하고, 발행하고, 이름을 거는 태도입니다. 직접 한다는 것은 모든 일을 혼자 떠안는다는 뜻이 아닙니다. 도구를 쓰고 도움을 받더라도 문제를 이해하고 결과를 판단하는 자리에 자신이 있어야 한다는 말입니다.발행한다는 원칙은 이 글을 쓰는 저에게도 따끔합니다. 서랍 속 원고는 비판받지 않지만 독자를 만나지도 못합니다. 공들여 썼다는 사실과 충분히 좋은 글이라는 판단은 다릅니다. 부족한 글을 내놓고 뜻밖의 반응을 마주해야 다음 문장이 달라집니다. 완성된 뒤 시작하는 게 아니라, 시작하고 고치며 나아가는 것입니다.이름을 건다는 것은 그 과정에서 도망가지 않는 태도일 겁니다. 잘된 결과에는 내 이름을 붙이고, 잘못된 결과는 조직이나 도구 탓으로 돌릴 수는 없습니다. 이름은 성취를 알리는 간판이면서, 잘못을 바로잡으러 돌아올 주소이기도 합니다.그 길에는 함께 배우는 벗, '도반'이 필요합니다. 제 글을 무조건 칭찬하기보다 "이 대목에서는 독자를 놓치겠다"고 말해주는 사람. 수고를 존중하기에 결과물 앞에서는 엄격해질 수 있는 사람입니다.AI에도 비판을 구할 수 있지만, 서로의 시행착오를 기억하고 다음 작업까지 지켜보는 관계에는 또 다른 무게가 있습니다. 원본이 된다는 것은 고립이 아니라, 함께 배우면서도 판단을 남에게 미루지 않는 독립에 가깝습니다.이런 배움에 정해진 나이가 있을까요. 취업과 정착, 은퇴의 시간표에서 조금만 벗어나도 우리는 뒤처졌다고 느낍니다. 그러나 일하다 다시 배우고, 다른 분야에서 예전의 경험을 보탤 수도 있습니다. 지난 시간을 지우지 않고도 초보자가 될 수 있습니다.물론 생계와 돌봄의 무게는 사람마다 다릅니다. 누구나 마음만 먹으면 된다는 말로 그 차이를 덮을 수는 없습니다. 다만 나이만으로 가능성을 닫지는 말자고, 저는 읽었습니다. 수고는 쌓아온 경력을 지키는 힘만이 아니라, 모른다고 인정하고 서툰 자리에 다시 앉는 용기이기도 합니다.책을 덮고 오래 남은 것은 살아남는 방법보다 한 가지 질문이었습니다. 내 수고를 귀하게 여기는 만큼, 다른 사람의 수고도 알아보고 있는가.지난여름 아내가 손수 끓여준 누룽지백숙이 떠오릅니다. 그 한 그릇에 마음이 가는 것은 맛 때문만은 아닙니다. 따로 시간을 내어 장을 보고, 더운 날 가스레인지 앞을 지키고, 식기 전에 내어놓으려 서둘렀을 수고를 짐작하기 때문입니다. 제가 받은 것은 단지 음식 한 그릇이 아니었습니다. 아내가 저를 위해 내어준 하루의 일부와, 그 시간에 담긴 정성이었습니다.그런 수고가 특별한 솜씨에만 깃드는 것은 아닙니다. 익숙해서 눈여겨보지 않던 노동에도 누군가의 하루를 지탱하는 정성이 있습니다. 원본이 되라는 말이 평범한 노동을 가볍게 여기는 말이어서는 안 될 것입니다. 사람이 존중받을 이유를 시장의 가격표만으로 설명할 수는 없으니까요.돌이켜보니 저는 보고서에 얼마나 시간이 들었는지 궁금해하면서, 정작 그 사람이 어떤 질문을 붙들었는지는 묻지 않았습니다. 야근을 성과로 착각하지 않겠다고 생각하면서도, 불필요한 야근이 생기는 이유까지 살폈는지는 자신이 없습니다.이제는 수고를 판정하기 전에 조금 더 묻고 싶습니다. 무엇이 어려웠는지, 어떤 선택을 했는지, 다음에는 무엇을 덜어낼 수 있을지. 아낀 시간으로 더 깊이 해보고 싶은 일은 무엇인지도 듣고 싶습니다.퇴근길 지하철에서 스치는 지친 어깨만으로 누군가의 하루를 다 알 수는 없습니다. 다만 저마다 말로 다 옮기지 못한 사정과 애쓴 시간이 있음을 기억하려 합니다. 보이지 않는 애씀을 함부로 재단하지 않는 마음. 제가 이 책에서 간직하고 싶은 것은 그런 다정함입니다.다음에 이 인사를 건넬 때는 조금 덜 습관적으로 말하고 싶습니다. 당신이 들인 시간을 알아보려는 마음을 담아서요.