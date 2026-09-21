생계 위해 도시락 만들던 자립준비청년, 마을의 '비빌 언덕' 되다

큰사진보기 ▲20일 서울 마포구 성산동의 공동체 공간 '슬금슬금'에서 김은지 우리동네나무그늘협동조합 이사장이 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

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- 보육원에서 자란 자립준비청년으로 20살에 홀로 서울로 상경하셨다고 들었다.

- 처음부터 공익활동을 한 것은 아니라고 들었다. 도시락 가게 '소풍가는고양이'는 어쩌다 창업하게 됐나.

큰사진보기 ▲김은지 씨가 2025년 7월 19일 우리동네나무그늘협동조합 총회에서 이사장으로 선출된 모습. ⓒ 우리동네나무그늘협동조합 관련사진보기

- 충북 제천의 대안학교인 '제천간디학교'에서 8년간 교사로 재직하셨다. 어떠한 교육 철학으로 학생들을 만났나.

- 대안학교 교사에서 정의당 장혜영 국회의원실 비서관으로 자리를 옮겨 활동하셨다. 교육에서 정치 영역으로 이동하게 된 계기가 있나.

- 현재 맡고 있는 '우리동네나무그늘협동조합'은 어떤 공동체이며, 어떠한 계기로 이사장직을 자처하게 되셨나.

- 협동조합을 통해 지역사회와 조합원들에게 전달하고자 하는 가치는 무엇인가.

- 첫 시작은 생계를 위한 일자리였는데, 지나온 삶이 공익활동으로 수렴되어 온 것 같다.

큰사진보기 ▲김은지 우리동네나무그늘협동조합 이사장이 자신이 기록해 온 일기장과 밥주걱 등 소중한 물품들을 보여주고 있다. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 무급으로 공익활동을 하며 스스로의 안전망은 어떻게 구축하고 계신가.

-노래패 '반디' 활동을 통해 현장 연대도 이어가고 계시다.

- 활동명 '단미'의 의미는 무엇인가, 앞으로 공익활동가로서 만들어가고 싶은 사회적 변화도 궁금하다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다. 'N호 틈새꽃' 연재는 사회변화를 자신의 삶으로 선택한 공익활동가들을 기록합니다. 이번 '2호 틈새꽃' 인터뷰는 마포다정한재단의 도움으로 제작됐습니다.

묵묵히 자신의 위치에서 사회문제를 해결하고 갈등 비용을 줄이는 공익활동가들은 마치 '틈새에 핀 꽃'과 같다. <공익저널>은 사각지대의 빈틈을 메우고, 사회 변화를 자신의 삶으로 선택한 이들을 기록하고자 'N호 틈새꽃' 연재를 이어가고 있다. '2호 틈새꽃'에는 우리동네나무그늘협동조합 이사장으로 활동 중인 김은지(활동명 단미)씨가 선정됐다.김은지 이사장은 활동의 영역과 모습이 지속해서 달라지는 과정 속에서도 '사람과 지역사회가 어떻게 더불어 함께 살아갈 것인가'에 대한 질문을 끊임없이 던져왔다. 10대 후반과 20대 초반 자립준비청년으로서 맞닥뜨린 생계형 노동에서 시작해 청소년 교육, 진보정당 의정 활동 지원, 마을 협동조합 운영과 아스팔트 위 현장 노래 연대에 이르기까지, 그의 삶은 생계형 노동에서 출발해 일상 속 공익활동으로 자연스럽게 이어져 왔다.스스로 "공익활동가라는 직함에 걸맞은 사람인지 늘 스스로 물음표를 품고 산다"고 고백하지만, 주변의 어려운 '앓는 소리'를 외면하지 않고 타인에게 기꺼이 '비빌 언덕'이 되어주고 있는 김은지 이사장의 살아온 이야기와 그 안에서 쌓아 올린 가치관을 청해 들었다.아래는 20일 서울 마포구 성산동의 공동체 공간 '슬금슬금'에서 만난 김은지 우리동네나무그늘협동조합 이사장과의 일문일답이다."6살부터 20살까지 경상도에 있는 보육원에서 자랐다. 아버지가 일찍 돌아가신 뒤 어머니와 둘이 살다가, 이후 집으로 들어온 새아버지의 폭력이 심해지면서 원가정에서 분리되어 보육원에 들어갔다. 2000년대 후반 내가 보육원을 퇴소할 당시 받았던 자립정착금은 300만 원이 전부였다. 연고도 없이 서울로 혼자 올라가서 살아내려니 정말 막막했다.보육원에서 함께 자란 동생들이나 친구들 중에는 가난이나 중독, 독박 육아, 감옥 수감 등 힘들게 살아가는 경우가 많다. 당장 내 한 몸 건사하고 먹이고 챙기기도 팍팍한 시절이었다. 하지만 혼자서만 살아남는 것이 아니라 주변 사람들과 온기를 나누고 더불어 살아가야 한다는 확신이 있었고, 그것이 내 삶의 가장 깊은 바탕이 되었다.""성미산마을에서 만 17~24세까지의 비진학 청년 및 후기 청소년들이 모여 창업한 친환경 도시락 가게였다. 길잡이 교사들과 함께 '어떻게 하면 먹고사는 걱정을 좀 덜고 굶지 않을 수 있을까'라는 아주 기본적인 물음표에서 출발한 일터이자 학습터였다. 당시 나는 후기 청소년으로 창업 멤버로 참여했다. '적어도 굶지는 말자'는 슬로건에 맞게 2년 반 동안 창업 멤버로 일했고, 가게는 약 9년 동안 운영된 후 종결됐다.서울에 올라와 주체적으로 '이곳이 나의 일터이자 삶터'라고 느낄 수 있었던 첫 공간이 바로 소풍가는고양이였다. 50인용 대형 압력솥에 밥을 지으며 하루 500인분씩 밥을 하기도 했고, 누군가를 먹이는 노동의 소중함을 깨달았다. 무엇보다 그곳에서 나를 믿어주는 '믿을 수 있는 어른들'을 만났다. 그 경험은 나 역시 누군가에게 제 몫을 다하는 믿을 수 있는 어른으로 역할을 할 수 있을지 스스로 묻게 된 소중한 계기가 됐다.""대학교 졸업장도, 교원 자격증도 없는 상태에서 내 삶의 경험 자체가 이력이 되어 교사로 임용됐다. 학생들에게 '대학만이 유일한 정답이 아니며 다양한 삶의 궤적이 존재한다'는 사실을 보여주고자 했다. 또한 학생들이 보편적인 관념에 사로잡히지 않도록 현장으로 안내하는 역할을 많이 했다. 세월호 참사 현장이든, 팽목항이든, 밀양이든, 제주의 비자림이든 세상이 돌아가는 현장에 직접 찾아가 아스팔트 위와 숲길 위에서 무엇이 필요한지 직접 경험하고 연대하도록 안내했다.""학생들과 함께 탈시설 장애인 관련 영화 GV에 참석하면서 당사자 동생을 둔 장혜영 당시 감독과 인연이 닿았다. 그가 가진 소수자와 약자에 대한 고민이 내 삶의 문제와 맞닿아 있다고 느껴 두려운 마음을 안고 합류했다. 이후 마포 지역 현장을 담당했는데, 지역 청년들의 목소리를 듣기 위해 배드민턴 모임에 참여하고, 독거 어르신들을 위한 도시락 봉사 현장에 정기적으로 찾아가 진정성 있게 소통했다. 21대 총선 과정과 국회 의정 활동을 거치며 거대 양당 독식 구조와 정치 현실에 무력감을 느끼기도 했지만, 길에서 박카스 한 병을 손에 쥐여주며 응원을 보내는 시민들을 만나며 세상을 바꿀 씨앗을 확인했다.""2024년 이사회에 합류해 활동하던 중, 든든한 버팀목이었던 전임 이사장이 해외 자전거 여행 중 쓰러지는 위기가 발생했다. 계엄과 탄핵 정국을 거치며 '우리가 세상을 바꾸고자 하는 마음으로 연결되어 있구나'라는 확신을 준 동료들을 믿고 이사장직을 자처했다. 이사장 활동은 무급으로 이어가고 있다. 소정의 활동비라도 받게 되면 그때부터 내 노동과 시간이 수치로 환산되어 계산하게 될 것 같았기 때문이다. 정말 진심으로 함께하고 싶다는 마음으로 시작했다.""공동체의 핵심은 얼굴을 맞대고 밥을 나누는 데 있다고 본다. 그래서 조합원들과 함께 끼니를 나누는 '단호한 식탁'을 2년째 이어오고 있으며, 명절에 갈 곳이 마땅치 않은 조합원들이 모이는 '후레자식 모임'을 정기적으로 연다. 총회에서는 '사업 보고'나 '사업 운영' 대신 '활동 보고'라는 단어를 사용하자고 제안했다. 이곳은 동물권, 기후위기, 돌봄, 성소수자, 1인 가구, 여성 등 우리 사회의 다양한 의제들을 배제하지 않고 다루는 안전한 공동체다. 거창한 사업 성과보다 서로의 곁이 되어주는 공익활동을 하고 외로움을 덜어주는 안전한 울타리가 되고자 한다.""돌이켜보면 매 순간 생계를 유지하기 위한 노동이었고, 동시에 가치와 지향을 쌓아가는 공익활동이었다. 첫 일터였던 소풍가는고양이 생계형 일자리가 없었다면 이후의 활동들은 아무것도 시작하지 못했을 것이다. 그다음 거쳐 간 제천간디학교 교사의 삶 역시 앎과 삶을 일치시킨다는 점에서 공익적 영역이었지만, 동시에 나에게는 소중한 밥벌이 수단이었다.활동을 이어오면서 사적 영역과 공적 영역의 구분이 점차 희미해져 분리가 잘 되지 않는 상태에 이르기도 했다. 때로는 그 책임감이 너무 무거워 버겁게 느껴지기도 하고, 자본주의 시장 안에서 내 노동이 수치로 환산되는 것이 아니라 내 시간과 마음만 지속해서 투여되는 것 같아 어려움을 겪기도 했다. 그러나 그 정도의 책임감은 기꺼이 품고 살아가고자 하며, 삶에 공적인 가치들이 자연스럽게 녹아드는 과정 자체가 곧 나의 공익활동이라고 생각한다.""공익활동을 지속하기 위해 '먹고사는 걱정 없이 글쓰기 프로젝트'를 시작했다. 자립준비청년으로서 보육원에서 살아온 기억과 사회적 이슈, 삶의 세션들을 담은 글을 한 달에 두 편씩 연재하고 있다. 약 170명의 구독자가 월 1만 원 안팎의 구독료를 내며 나를 지켜주는 단단한 버팀목이 되어주고 있다. 글쓰기 프로젝트는 올해 12월까지 24편을 연재한 후 마무리하며, 내년에는 비영리 조직 형태의 '비빌언덕연구소'를 준비하려 한다.지브리 애니메이션 <센과 치히로의 행방불명>에 등장하는 '가오나시'를 보면, 허기짐과 인정욕구에 휩싸여 사금을 뿌리다 조건 없는 환대를 만난 뒤 뜨개질을 하며 안정을 찾았다. 그렇듯 우리 사회의 많은 이들에게도 그러한 안식처와 진심 어린 환대가 필요하다.""탄핵 시국과 사회적 무력감 속에서 마음이 맞는 동료들과 노래패 '반디'를 결성했다. 산불이 났을 때 작은 물방울 하나를 입에 머금고 불을 끄러 달려가는 벌새 '크리킨디' 이야기에서 유래한 '우리의 하루'라는 노래를 중심에 두고 활동한다. 평범한 하루하루가 쌓여 세상이 바뀐다는 믿음으로 정릉골 철거민 투쟁 현장, 팔레스타인 전쟁 반대 집회, 세월호 기억 공간 등 연대가 필요한 곳을 찾아가 노래로 마음을 더하고 있다.""소풍가는고양이 시절에는 '쌀 미(米)' 자에 '달다'를 붙여 '밥은 달다'는 뜻이었고, 이후 '사랑받고 사랑을 나누는 사람'이라는 의미를 담아 활동명으로 쓰고 있다.우리 사회가 규정한 소위 '정상'이나 '보편'이라는 틀은 비진학 청소년, 탈시설 장애인, 탈가정 청소년, 1인 가구 등 다양한 사람들을 소외시킨다. 성공 서사만을 소비하는 사회 구조에서 벗어나, 이러한 보편성의 틀에 끊임없이 균열을 내고 감각을 일깨우는 뾰족한 역할을 마다하지 않으려 한다.동시에 누군가가 삶의 어려움으로 '앓는 소리'를 낼 때 모른 체하지 않고 반응해 주는 차갑지 않은 세상을 꿈꾼다. 처음에는 내 자신의 생존을 위해 시작했던 일이었지만, 이제는 청소년들, 진보 정치를 갈망하는 이들, 지역 주민과 동료 시민들에게 기꺼이 '비빌 언덕'이 되어주는 삶을 살고 싶다. 서로에게 안전한 비빌 언덕이 되어줄 때 세상은 조금씩 따뜻해질 것이라 믿는다."