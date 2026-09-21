내 손은 깨끗했지만, 그들의 발은 아팠다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 기사 채택 후 개인블로그에도 실립니다.

공모교장으로 부임해 몇 해째 학교를 이끌고 있다. 3주 전 나는 '2026년 고위공직자 부패위험성 진단'이라는 이름의 성적표를 받아 들었다. 한 장의 종이 안에서 점수가 위아래로 갈려 있었다. 금품 수수나 위법한 업무 지시 여부를 묻는 '직무청렴성'은 높았다. 나는 소위 '깨끗한 교장'이었다. 그러나 시선을 아래로 옮기자 전혀 다른 숫자가 나를 기다리고 있었다. '인력활용'과 '통솔력'은 낮았다. 같은 구성원이 같은 나를 평가한 결과였다.학교 밖에서 들려오는 소리는 줄곧 좋았다. 민원은 드물었고 외부 평가에서도 늘 좋은 결과를 받았다. 안에서 매긴 점수만 달랐다. "나는 결백하고, 누구보다 열정적으로 학교를 위해 헌신했는데 무엇이 잘못된 걸까." 자기방어적인 독백이 한동안 텅 빈 교장실을 맴돌았다.그 독백을 오래 되뇐 끝에 알게 된 것이 있다. 내가 그토록 확신했던 '결백'은 단지 내 손이 깨끗하다는 증거일 뿐, 그것이 곧 우리 구성원들이 신고 있는 '신발'의 편안함을 보장하는 것은 아니었다. 리더가 자신의 도덕적 결백을 과신할 때 조직은 가장 위험한 함정에 빠진다. 구성원의 비판을 조직을 위한 조언이 아니라, 자신의 결백을 몰라주는 '무지'나 '불평'으로 치부하며 소통의 빗장을 걸어 잠그기 때문이다.결백은 리더 개인의 미덕일 수 있으나, 리더십은 타인의 고통을 먼저 알아채는 데서 시작된다. 내 손이 깨끗하다고 해서 구성원의 신발 속 돌멩이가 저절로 빠져나오는 것은 아니다. 오히려 리더의 결백이 구성원에게는 어떤 반론도 제기할 수 없는 '도덕적 압박'이 되어 그들의 입을 막고 있지는 않았는지, 나는 뼈아픈 질문을 스스로에게 던져야 했다.신발 이야기를 꺼낸 데는 이유가 있다. 성적표를 놓고 한동안 자책했다. 이 자리를 계속 지킬 자격이 있는지 스스로 묻던 밤들이었다. 그렇게 지내던 어느 밤, 나는 유시민 작가의 대담 영상을 보았다. 그는 정치적 갈등을 이야기하며 '신발 속 돌멩이'를 꺼냈다. 흙길을 걷다 보면 작은 돌이 신발에 들어오는데, 돌이 들어왔다고는 생각하지 못한 채 '그냥 불편하다'고 여기며 계속 걷는다는 것이다. 그가 가리킨 대상과 내 사정은 전혀 다르다. 다만 무엇이 불편한지 끝내 특정하지 못한 채 계속 걸었다는 그 대목만은, 부임 이후의 나를 정확히 찔렀다.그런데 내 경우는 그 비유가 뒤집혀 있었다. 내 신발 속에는 돌멩이가 없었다. 돌멩이는 그들의 신발 속에 있었다. 나는 내 발이 편하다는 이유로 남의 걸음을 살피지 않았다. 리더가 해야 할 일은 멈춰 서서, 그들의 신발 속에 무엇이 들었는지 묻는 것이었다.압력은 힘을 면적으로 나눈 값이다. 같은 힘도 좁은 면적에 실리면 고통이 된다. 내 열정과 선의는 분명 힘이었지만, 그 힘이 닿는 면적을 넓힐 생각은 하지 못했다.나의 '인력활용' 점수가 낮았던 이유의 일부는 여기에 있을 것이다. 나는 특정 교사들에게 업무가 쏠리고 있다는 신호를 분명히 감지하고 있었다. 그 해결책으로 내가 꺼내 든 것이 '2년 업무순환제'였다. 부담이 커 모두가 꺼리는 업무든, 반대로 선호가 몰리는 업무든 한 사람이 계속 떠안지 않게 하자는 취지였다.의도는 선했지만 설계가 틀렸다. '2년'이라는 하나의 주기는 모든 업무의 무게가 같다는 전제 위에 서 있었다. 학교의 업무는 시간으로 환산되지 않는다. 어떤 일은 2년을 맡아도 여력이 남고, 어떤 일은 한 해를 버티는 것만으로 한 사람이 소진된다. 같은 주기를 일률적으로 적용한 것은 공평이 아니라, 불공평을 정해진 간격으로 되풀이하는 일이었다.더 정직하게 말하면, 1년도 감당하기 어려운 업무가 있다는 사실은 순환의 주기를 조정해서 풀 문제가 아니었다. 그것은 그 업무 자체를 다시 설계해야 한다는 신호였다. 둘로 나눌 수 있는 일은 나누고, 없어도 되는 일은 없애고, 학교 밖에서 처리되어야 할 일은 돌려보내는 것. 순환표를 다시 그리기 전에 내가 먼저 해야 했던 일은 그것이었다.설계만 문제가 아니었다. 기피 업무를 초빙이나 유임으로 학교에 오래 남기를 희망하는 교원에게 배정하는 것이 합리적이라 여겼던 판단도 이제는 다시 본다. 나는 남고 싶다는 마음에 값을 매긴 셈이었다. 게다가 그 원칙은 세월과 함께 무뎌졌다. 사정을 듣고 한 번 예외를 두면 그 예외가 이듬해의 기준이 되었고, 몇 해가 지나자 남은 것은 원칙이 아니라 사례들의 목록뿐이었다.그러는 사이 초빙과 유임을 받은 교원이 남들보다 수월한 일을 한다는 말이 돌았다. 정작 당사자들은 그렇게 생각하지 않는다는 말도 들렸다. 한쪽은 짐을 졌다고 느끼고 다른 쪽은 덜 졌다고 여기는 이 엇갈림은, 우리에게 일의 무게를 함께 말할 언어가 없었다는 증거였다. 업무는 정량화되지 않는다. 그러나 정량화할 수 없다는 말이 측정을 포기해도 된다는 뜻은 아니었다. 나는 그 불가능을 오래 구실로 삼아, 무게를 묻는 일조차 하지 않았다.갈등이 없는 조용한 복도가 곧 건강한 조직을 뜻하지는 않는다. 우리 몸에는 '감각 순응'이라는 특성이 있다. 같은 자극이 반복되면 감각은 둔해지고, 마찰이 계속된 자리에는 굳은살이 앉아 그 아래의 통증을 더 이상 또렷하게 전하지 않는다. 조직도 다르지 않다. 문제를 제기해도 달라지지 않는다는 체념이 퍼지면, 구성원은 비명 대신 침묵을 택한다.나는 그 고요함을 '만족'이라 읽었다. 그러나 고요함이 만족이 아니라는 신호는 이미 곳곳에 있었다. 회의에 오지 않을 이유를 먼저 찾는 것, 와서도 질문하지 않는 것, 의견 수렴 설문에 회신이 줄어든 것, 그리고 이번 진단의 낮은 응답률이 그것이다. 무거운 정적이 흐르는 교무실과 "괜찮습니다"라는 짧은 대답을, 나는 끝내 신호로 읽지 못했다.내가 무엇을 놓쳤는지는 두 가지 장면에서 특히 분명했다.첫째, 수업 관리 기준의 모호함이다. 수업 결손을 줄이고 수업의 질을 높인다는 명목으로 외부 활동과 출장을 엄격히 관리했으나, 정작 무엇이 허용되고 무엇이 제한되는지에 대한 명문화된 기준은 없었다. 기준이 문서가 아니라 교장의 머릿속에만 있으면, 그것은 원칙이 아니라 허락이 된다. 교사들은 기안을 올릴 때마다 자신의 교육 활동이 왜 필요한지를 설명해야 했다.둘째, '묻지 않은 배려'다. 나는 사정이 있어 보이는 교사에게는 무거운 업무를 맡기지 않는 것이 최선의 배려라고 확신했다. 그래서 논의 단계에서부터 그들의 이름을 조용히 비켜 두었다. 배려의 방향은 언제나 내가 정했고, 당사자는 결정이 끝난 뒤에 통보를 받았다. 짐을 덜어준다고 믿었지만, 어떤 짐은 기회와 한 몸이었다. 맡을 의향이 있는지 나는 단 한 번도 묻지 않았다. 묻지 않은 배려는 끝내 당사자를 비켜 간다. 나는 그 사실을 너무 늦게 알았다.이 두 장면을 뒤늦게 돌아보게 한 것은 결국 한 줄의 숫자였다. 이번 진단의 응답률은 절반에 미치지 못했다. 참여율이 낮아 평가의 타당성에 문제가 있을 수 있다는 교육청 독촉 공문이 두 차례 더 내려왔다. 첫 공문은 학교 차원에서 안내했고, 두 번째 공문을 받고는 내가 직접 전체 교직원에게 메시지를 보냈다. 평가 대상자가 참여를 독려하는 것이 온당한지 망설이면서도, 누군가의 의견이 과잉대표되지 않도록 참여해 달라고 썼다. 그래도 숫자는 움직이지 않았다.그 메시지를 지금 다시 읽으면 부끄럽다. '과잉대표'라는 말을 고른 순간, 나는 이미 결과를 의심할 준비를 하고 있었다. 참여해 달라고 청하면서도 속으로는 응답한 소수의 목소리가 과하게 반영될까 걱정했던 것이다. 결과를 받아 들고 신뢰성을 의심하고 싶었던 마음은 그날 갑자기 생긴 것이 아니었다.두 번이나 청했는데도 답하지 않은 절반이 어떤 마음이었는지, 나는 모른다. 바빠서였을 수도, 익명이 믿기지 않아서였을 수도, 써도 달라지지 않는다고 여겨서였을 수도 있다. 그 이유를 아직 묻지 못한 사람이 바로 나다. 그래도 답이 없다는 사실 자체가 이미 하나의 정보였다. 빈칸이 절반인 성적표도 쓸모없지 않았다. 내가 어디서부터 구성원의 발을 살펴야 하는지를 가리키고 있었다.그래서 세 가지를 하기로 했다. 첫째, 출장과 외부 활동의 허용 기준을 명문화한다. '허락'을 '원칙'으로 되돌리는 일이다. 둘째, 업무와 보직을 배정하기 전에 전원에게 의향을 먼저 묻는다. 짐작으로 누군가를 비켜 세우는 일을 그만두는 것이다. 셋째, 주기를 손대기 전에 무게를 먼저 묻는다.무게를 재는 방법은 그 업무를 실제로 맡아본 사람에게 묻는 것밖에 없다. 이 일이 몇 사람 몫이었는지, 가장 힘들었던 달은 언제였는지, 무엇을 넘겨받지 못해 처음부터 다시 만들어야 했는지. 누가 썼는지는 묻지 않겠다. 기록이 쌓이면 '2년'이라는 하나의 숫자 대신 여러 개의 답을 쓸 수 있다. 어떤 일은 두 사람이 함께, 어떤 일은 한 해만, 어떤 일은 인수인계 문서와 함께, 그리고 어떤 일은 아예 없애는 쪽으로.이 진단은 해마다 받는다. 내년에도 같은 항목의 성적표를 받을 것이다. 그때 내가 먼저 볼 숫자는 점수가 아니라 응답률이다. 내가 따로 청하지 않아도 응답률이 오른다면, 그것이 내가 조금은 달라졌다는 증거일 것이다.내가 바라는 것은 결국 하나다. 좋은 신발은 발을 잊게 한다. 너무 편안해서 무엇을 신고 있는지조차 의식하지 못할 때, 그 신발은 비로소 제 역할을 다한다. 리더십도 마찬가지다. 구성원이 리더의 눈치를 보거나 그 존재를 의식하며 위축되지 않고 자신의 교육 활동에만 몰입할 수 있을 때, 리더는 제 몫을 한 것이다. 좋은 리더십은 눈부신 업적을 세우는 일이 아니라, 구성원이 신발 속 돌멩이를 의식하지 않고 교실을 누비게 하는 일이다.나는 그동안 무엇을 묻지 않았는가. 그들의 발이 어떤지, 나는 묻지 않았다. 내 손의 결백을 증명하는 일보다 그들의 발을 살피는 일이 먼저였다. 교장실 바닥에 앉아 내 신발을 벗어 보는 일부터 시작하려 한다. 그것이 내가 받아야 할 진짜 성적표일지 모른다.