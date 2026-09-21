"솜방망이 처벌" '여인형 18년·이진우 15년'에 쏟아진 질타

큰사진보기 ▲지난해 2월 4일 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 5차 변론기일에 증인으로 출석한 여인형 전 국군방첩사령관(왼쪽)과 이진우 전 수도방위사령관. ⓒ 헌법재판소 화면 캡춰 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임태훈 군인권센터 소장이 21일 오후 4시 서울 서초구 서울중앙지방법원 서관 앞에서 기자회견을 열고 윤석열 정부 계엄군 사령관들 1심 선고 결과를 규탄하고 있다. ⓒ 김화빈 관련사진보기

윤석열 정부 계엄군 사령관 전원에 대해 1심 재판부가 12.3 내란 발생 657일 만에 실형을 선고하고 법정 구속했으나 "솜방망이 처벌"이라는 질타가 시민사회로부터 나왔다.임태훈 군인권센터 소장은 21일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원 서관 앞에서 기자회견을 열고 "재판부는 '헌법기관 권능행사를 불가하게 만드는 것을 어떠한 이유로도 용인해선 안 된다'고 판시하면서도 내란특검 구형 대비 10년 이상 (형량을) 깎아 선고했다"며 "모든 죄를 유죄로 인정한다면서도 피고인별로 대폭 감형해 선고한 것"이라고 말했다.서울중앙지방법원 형사합의26부(재판장 이현경 부장판사)는 이날 오후 3시 계엄군 사령관 5명의 내란중요임무종사·직권남용권리행사방해 사건 1심 선고기일에서 ▲ 여인형 전 방첩사령관 징역 18년 ▲ 이진우 전 수도방위사령관 징역 15년 ▲ 박안수 전 계엄사령관(육군 참모총장) 징역 10년 ▲ 곽종근 전 육군특수전사령관 징역 9년 ▲ 문상호 전 정보사령관 징역 12년을 선고했다.이후 이 재판장은 보석 상태로 재판을 받았던 이 전 사령관과 박 전 사령관, 곽 전 사령관의 보석을 취소하고 재구금했다. 여 전 사령관과 문 전 사령관은 별건으로 구속된 상태다.앞서 내란특검(특별검사 조은석)은 구형 절차에서 ▲ 여 전 사령관과 이 전 사령관에게 징역 30년 ▲ 박 전 사령관에게 징역 25년 ▲ 곽 전 사령관, 문 전 사령관에게 징역 20년 선고를 재판부에 요청했다. 즉 1심 선고 형량이 특검 구형 대비 적게는 8년에서 많게는 15년까지 낮아진 것이다.이 사건 재판을 줄곧 방청해온 임 소장은 선고 직후 기자들과 만나 "1심 선고에 2년이나 걸린 것은 자신의 죄를 인정하지 않고 재판 내내 변명과 궤변만을 일삼던 이 전 사령관 여 전 사령관 등의 책임"이라며 "이들은 판사 앞에서 '하나도 몰랐다' '고초가 너무 심하다' '내가 지시한 건 안전통제'라고 울며불며 (주장했다)"고 말했다.임 소장은 "피고인들과 달리, 대다수 장병은 자신들의 과오나 책임이 아님에도 내란범들이 야기한 군에 대한 질타를 그저 묵묵히 감내하며 책임을 다하고 있다"며 "오늘의 판결은 우리 군과 시민 앞에 너무나 부끄러운 선고"라고 지적했다. "오늘 재판부는 반란군 사령관들이 헌법을 파괴한 데 대해 솜방망이 처벌을 했다는 비난을 면치 못할 것"이라는 비판도 덧붙였다.다만 임 소장은 "오늘 판결의 희망사항은 노상원 수첩과 연결될 수 있는 이진우 수첩에 대한 유죄 인정"이라며 "향후 항소심 형량을 높일 수 있는 근거로 작동되길 기대한다"고 했다.