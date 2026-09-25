"'5공 설계' 허화평 재산 2000억 이상, 검찰이 환수하기로 했다"

▲지난 8월 12일 이진숙 국민의힘 의원과 새역사국민운동(공동대표 이영훈)이 공동 주최한 '5.18 민주화운동의 재조명 국회공개포럼'에서 전두환 국군보안사령관 비서실장으로 12.12쿠데타 주동세력이었던 허화평 미래한국재단 이사장이 행사 자료를 보고 있다. 허화평 이사장은 12·12 군사반란 및 5·18 관련 사건으로 기소되어 반란중요임무종사와 내란중요임무종사 등의 혐의로 재판을 받았다. 1심에서 징역 10년을 선고받았으나 항소심에서 징역 8년으로 감형됐고, 1997년 4월 17일 대법원에서 징역 8년이 확정됐다. ⓒ 권우성 관련사진보기