"5.18은 폭동" 허위영상 올린 20대 유튜버 송치

큰사진보기 ▲부산경찰청. ⓒ 김보성 관련사진보기

AD

생성형 AI(인공지능) 등으로 '5.18은 폭동', '이태원 참사 조작" 등의 주장을 담은 영상을 게시해 수익을 올린 극우 성향의 20대 유튜버가 5.18민주화운동특별법 위반 등의 혐의로 검찰에 송치됐다.부산경찰청 사이버수사대는 5.18민주화운동 등에 관한 특별법상 허위사실 유포 금지, 전기통신기본법상 허위통신, 형법상 사자명예훼손 등의 혐의로 유튜버 ㄱ씨를 불구속 상태로 검찰에 넘겼다고 21일 밝혔다.ㄱ씨는 지난 3월 "5.18민주화운동은 폭동으로 공산주의자인 간첩과 김대중 추종자들이 일으킨 것이다", "이태원 참사는 치밀하게 조작된 연출극이다", "사고 5분 전 성남 조폭들이 군중 압박을 시작했다" 등 황당 주장의 영상을 자신의 유튜브 채널 2곳에 게시해 유포한 혐의를 받는다.경찰에 따르면, ㄱ씨는 관련법에 따른 처벌 가능성을 인지하고도 조회수와 수익을 목적으로 이 같은 일을 벌인 것으로 조사됐다. 논란이 된 수십 건 영상의 누적 조회수는 무려 120만 회 이상으로, 현재는 모두 삭제(비공개)된 상태다. 지난 5월 영장을 발부받은 경찰이 압수수색이 나섰고, ㄱ씨의 자택에서 컴퓨터와 휴대전화 등 관련 증거를 확보했다.'윤석열 탄핵반대'나 '부정선거 음모론' 등에도 힘을 실어 온 ㄱ씨는 여전히 영상 내용이 진실이라고 주장하고 있는 것으로 알려졌다. 엄벌이 불가피하다는 게 경찰의 입장이다. 사이버수사대 관계자는 "표현의 자유를 넘어서는 악의적인 허위사실 생산·유포 행위"라고 말했다. 경찰은 그 첫 단추로 ㄱ씨를 검찰 송치 하는 데 그치지 않고, 기소 전 추징보전 절차까지 밟아 2억5천만 원 상당의 수익금 전액 인용 결정을 받아냈다.