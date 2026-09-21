'광주 코첼라' 광산뮤페, 역대 최대 흥행

큰사진보기 ▲지난 19~20일 전남광주통합특별시 광산구 황룡친수공원에서 제4회 광산뮤직온페스티벌이 열렸다. ⓒ 전남광주 광산구 관련사진보기

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네 번째 광산뮤직온(ON)페스티벌이 10만 명 가까운 역대 최대 방문객을 기록하며 성황리에 열렸다.21일 전남광주통합특별시 광산구에 따르면 지난 19일부터 20일까지 이틀간 황룡친수공원 일대에서 제4회 광산뮤직온페스티벌이 진행됐다.'연결도시 광산, 음악으로 잇다'를 주제로 열린 올해 축제에는 역대 최다인 9만 8000여 명이 방문한 것으로 잠정 집계됐다.방문객들은 음악으로 세대와 지역, 자연과 문화를 하나로 연결하는 '가을 피크닉'의 낭만과 상생의 즐거움을 만끽했다.첫날 공연의 온라인 스탠딩석이 예매 6분 만에 매진되는 등 개막 전부터 고조된 열기가 고스란히 축제 현장 곳곳으로 이어졌다.특히 록과 힙합, 인디, 발라드까지 장르를 넘나든 대한민국 최정상 뮤지션들의 환상적인 무대는 압권이라는 평가를 받았다.실제 첫날인 19일에는 자우림을 비롯해 드래곤포니, 경서, 하입프린세스, 투빅이 독보적인 라이브로 관람객들을 열광하게 했고, 20일에는 다이나믹 듀오, 노브레인, 아도이, 공원, 신스가 무대에 올라 폭발적인 에너지를 뿜어냈다.광산구는 100명 규모의 관람 약자 전용 스탠딩석을 별도로 운영하며, 장애인에게도 멋진 무대를 가까이서 즐길 수 있는 환경을 제공했다.풍성한 볼거리는 한순간도 눈을 뗄 수 없게 만들었다. 축제 첫날 대한민국 공군 특수비행팀 '블랙이글스'는 황룡강 상공에서 고난도 에어쇼를 펼치며, 탄성과 환호를 자아냈다. 개막의 밤을 밝힌 화려한 불꽃놀이는 수만 명에게 잊지 못할 한 장면을 선물했다.가족, 친구, 연인이 함께 즐길 수 있는 참여형 프로그램은 광산뮤직온페스티벌의 만족도를 한층 높였다. 도심 공원에서 말을 타보는 색다른 경험을 제공한 '도심공원 승마체험'과 온 가족이 둘러앉아 여유를 즐긴 '패밀리 보드카페'는 연일 문전성시를 이뤘다.황룡강의 자연 정취를 만끽하며 자유롭게 공연을 감상하는 잔디밭 '돗자리석(뮤직피크닉)', 감성을 자극하는 거리공연(버스킹), 흥겨운 시민 공연을 비롯해 투게더 라운지, 벼룩시장(프리마켓)과 다채로운 먹거리 마당도 큰 호응을 얻었다.축제 직후 인스타그램 등 각종 누리소통망(SNS)에서는 미국 최대 음악 페스티벌에 광산뮤직온페스티벌을 빗댄 '광주의 코첼라를 보는 듯했다'라는 찬사도 나왔다.박병규 광산구청장은 "광산뮤직온페스티벌을 오직 광산에서만 즐길 수 있는 대체 불가한 대한민국 최고의 축제로 발전시키겠다"고 말했다.