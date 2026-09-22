"기쁘지만 착잡" 금강수목원 매각 반대 나섰던 시민의 1년

"조금 착잡합니다."

큰사진보기 ▲21일 금강수목원 '금강숲 무장애 나눔길' 입구에서 방문객들이 숲 해설을 듣고 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"기쁘기도 하죠. 그런데 우리가 다시 이용할 수 있게 됐다고 끝난 건 아니잖아요. 앞으로 시민들이 얼마나 관심을 갖고 이 자연자산을 지킬지가 더 중요하다고 생각해요."

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"평소에 그렇게 전화를 하는 분이 아닌데 갑자기 와달라고 하니까 뭔가 중요한 일인가 싶었어요. 다음 날 가서야 민간 매각 이야기를 제대로 알게 됐죠."

"직책이 뭐가 중요합니까. 어떻게 하든 막아내는 게 중요했죠."

"처음에는 사태의 전말을 전혀 몰랐어요. 그런데 알고 보니 한 달 뒤에 문을 닫는다는 거예요."

"운동을 할 때 유불리나 가능성을 따져서 하는 건 아니라고 생각해요. 시민으로서 해야 된다고 생각했어요."

"첫 번째 목표가 매각 저지였고, 두 번째가 정상화, 다시 개방하는 거였죠."

큰사진보기 ▲21일 임시 개장한 금강수목원에서 참석자들이 기념식수를 하고 있다. ⓒ 박지영 관련사진보기

"소수 활동가 중심으로 움직였다는 아쉬움이 있어요. 앞으로 시민들이 얼마나 여기에 관심을 갖고 응원해줄 수 있을지 기대도 되고 염려도 됩니다."

"앞으로 이 소중한 자연자산과 환경을 어떻게 보존할지가 우리의 몫이고, 후손들에게 물려줄 과제라고 생각합니다."

"아직 정비가 다 된 것 같지는 않아요. 그래도 여름에 더울 때도 그늘이 져서 걷기 좋은 곳이었어요. 다시 걸을 수 있으니까 좋죠."

"평상시에 다니던 데로 다녀봤어요. 사람이 안 다니니까 위쪽 산길은 더 우거졌더라고요."

큰사진보기 ▲금강수목원 창연정에서 바라본 금강과 불티교 ⓒ 박지영 관련사진보기

"어렵게 다시 시민들이 이용할 수 있게 됐잖아요. 이제 제대로 키워야죠. 행정수도 세종에 걸맞은 수목원이 됐으면 좋겠습니다."

지난 21일 오전 세종시 금남면 금강수목원. 1년 넘게 금강수목원 민간 매각 반대 활동에 참여해온 이동은씨에게 다시 문이 열린 소감을 묻자 예상과 다른 답이 돌아왔다.기쁘지 않은 것은 아니었다. 지난해 5월 첫 기자회견에 참석한 뒤 거리에서 피켓을 들고, 전단을 나눠주고, 시민들에게 서명을 받아온 시간이 1년을 넘겼다. 그 사이 수목원은 문을 닫았고, 매각을 위한 입찰 절차도 밟았다. 그리고 이날 다시 시민들이 숲길을 걷기 시작했다.이씨가 금강수목원 문제를 처음 접한 것은 지난해 5월 27일 밤이었다. 함께 시민사회 활동을 하던 지인으로부터 다음 날 열리는 기자회견에 참석해달라는 연락을 받았다. 당시만 해도 금강수목원 부지의 민간 매각이 추진되고 있다는 사실을 자세히 알지 못했다고 한다.2025년 5월 28일 세종지역 시민사회단체들은 세종시청에서 기자회견을 열고 충남도가 추진하던 산림자원연구소 부지 민간 매각을 중단하고 공공성을 확보해야 한다고 요구했다. 당시 금강수목원·산림박물관·산림자원연구소 등이 들어선 약 269만㎡ 부지의 소유권은 충남도가, 개발 인허가권은 세종시가 갖고 있었다.이후 지역 시민 사회단체와 시민들은 '금강수목원 공공성 지키기 네트워크'를 꾸려 매각 반대 활동을 이어갔다. 이씨는 단체의 대표도 임원도 아니다. 별도의 직책 없이 한 시민으로 활동에 참여했다.이씨에게 다급하게 다가온 것은 수목원이 곧 운영을 멈춘다는 사실이었다.충남도는 청양에 새로 조성할 산림자원연구소 비용 마련을 위해 기존 부지의 민간 매각을 추진했고, 금강수목원과 자연휴양림 등은 2025년 6월 30일부터 운영을 중단했다.그때부터 이씨의 일상에도 금강수목원이 들어왔다. 기자회견에 참석하고 거리에서 피켓을 들었다. 시민들에게 전단을 나눠주면서 매각 반대 서명을 받았다. 피켓만 들고 서 있는 것으로는 시민들에게 상황을 알리기 어렵다고 느껴 전단을 직접 건네며 설명하기도 했다. 왜 그렇게까지 했느냐고 묻자 답은 단순했다.올해 3월에는 상황이 다시 급박해졌다. 충남도가 한국자산관리공사의 전자자산처분시스템 '온비드'에 금강수목원을 포함한 산림자원연구소 부지를 매각 물건으로 올렸기 때문이다.건물과 토지, 공작물, 수목 등을 합한 매각 예정가는 3500억원대로 산정됐다. 3월 6일부터 시작된 1차 입찰에 이어 2차 입찰까지 유찰되자 '금강수목원 공공성 지키기 네트워크'는 3월 30일 기자회견을 열고 민간 매각 중단을 다시 요구했다. 이씨는 당시를 "설마 했는데 실제 매각 공고가 나와 깜짝 놀랐던 때"라고 기억했다.공매 절차가 진행되는 동안 활동가들은 충남도를 찾아가 진행 상황을 확인하고 매각 중단을 요구했다. 이씨는 당시 자신들이 세운 목표가 분명했다고 했다.입찰은 이후에도 이어졌지만 네 차례 모두 낙찰자가 나오지 않았다. 이후 충남도는 민간 매각 절차를 중단했고, 7월에는 금강수목원의 재개장을 기본 방향으로 정해 구체적인 운영 방안을 검토하기 시작했다.지난 16일에는 세종시와 충남도가 금강수목원을 공동 운영하기 위한 협약을 체결했다. 21일부터 야외 공간을 무료로 임시 개방하고, 산림박물관·열대온실·숙박시설 등은 정비를 거쳐 2027년 1월 정식 운영할 예정이다.그렇게 21일 수목원의 문이 다시 열렸다. 1년 넘게 매각 반대 활동에 참여했던 이씨에게 이날은 마냥 축하할 날만은 아니었다. 지난 활동이 많은 시민의 관심과 참여 속에서 진행됐다고 느끼지는 못했기 때문이다.그가 가장 걱정하는 것도 재개장 이후다.그가 말한 '시민의 관심'은 이날 다른 모습으로도 나타났다.이재구·김금희 부부는 임시개장 소식을 기사로 접하고 수목원을 찾았다. 폐쇄 전에는 한 달에 한두 번씩 산책을 하러 오던 곳이었다. 이씨는 주변을 둘러본 뒤 말했다.두 사람은 지난 1년간 시민사회가 진행한 민간 매각 반대 서명이나 피켓 활동에 대해서는 알지 못했다고 했다.오병수씨도 이날 아내에게 수목원이 다시 문을 연다는 이야기를 듣고 오전 10시부터 찾아왔다. 폐쇄 전에는 아내는 맨발길을 걷고, 자신은 산길을 걷기 위해 자주 왔다.1년 넘게 들어오지 못했던 숲에 다시 선 기분을 묻자 답은 짧았다. "반가웠죠." 수목원에 바라는 것을 묻자 오씨는 말했다. "시민들이 편하게 이용할 수 있으면 그게 바람이죠."금강수목원이 이날 완전히 정상화된 것은 아니다. 현재는 야외 공간 중심의 임시개방이다. 산림박물관과 열대온실, 숙박시설 등은 정비를 거쳐 내년 1월부터 정식 운영할 예정이다. 세종시와 충남도는 공동운영을 이어가며 향후 국유화 방안도 정부에 건의할 계획이다.이동은씨 역시 '다시 열었다'는 사실만으로 일이 끝났다고 생각하지 않았다.21일 오전, 공식 일정에 참여한 사람들 사이로 일반 시민들도 하나둘 숲 안으로 들어갔다. 사람의 발길이 끊긴 동안 조금 더 우거진 길을 오병수씨는 예전에 다니던 대로 다시 걸었다. 이재구·김금희 부부도 그늘진 숲길 안쪽으로 향했다.누군가는 지난 1년 넘게 피켓을 들고 전단을 나눠줬고, 누군가는 그 과정을 알지 못한 채 재개장 소식을 듣고 다시 숲으로 돌아왔다. 금강수목원은 다시 문을 열었다. 이동은씨에게 이날은 1년 넘게 해온 일이 끝난 날이라기보다, 다시 열린 숲을 앞으로 어떻게 지켜갈지 생각하기 시작한 날에 가까웠다.