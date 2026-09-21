민경선 고양시장, 시장실 1층으로 옮겼다…"현장에서 시민 만나겠다"

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 시청 본관 2층에서 1층으로 옮긴 '1층 시장실'로 출근해 시정업무를 처리하며, '문턱 없는 1층 시장실 시대'를 열고 본격적인 현장중심 소통행정을 시작했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 시청 본관 2층에서 1층으로 옮긴 '문턱 없는 1층 시장실'에서 1호 손님으로 바이오의료기관 룩셈부르크 국립보건연구소 김희은 사무관, 문화콘텐츠기업 ㈜웨스트월드 손승현 대표이사, 항공우주기업 ㈜모멘텀스페이스 전동익 대표이사, 고양시장애인종합복지관 이승옥 장애인인식개선교육 강사, 원신동 지역사회보장협의체 김영이 위원 등과 차담회를 갖고 애로사항을 청취했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 시청 본관 2층에서 1층으로 옮긴 '문턱 없는 1층 시장실'에서 1호 손님으로 바이오의료기관 룩셈부르크 국립보건연구소 김희은 사무관, 문화콘텐츠기업 ㈜웨스트월드 손승현 대표이사, 항공우주기업 ㈜모멘텀스페이스 전동익 대표이사, 고양시장애인종합복지관 이승옥 장애인인식개선교육 강사, 원신동 지역사회보장협의체 김영이 위원 등과 차담회를 갖고 애로사항을 청취했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 시청 본관 2층에서 1층으로 옮긴 '문턱 없는 1층 시장실'에서 1호 손님으로 바이오의료기관 룩셈부르크 국립보건연구소 김희은 사무관, 문화콘텐츠기업 ㈜웨스트월드 손승현 대표이사, 항공우주기업 ㈜모멘텀스페이스 전동익 대표이사, 고양시장애인종합복지관 이승옥 장애인인식개선교육 강사, 원신동 지역사회보장협의체 김영이 위원 등과 차담회를 갖고 애로사항을 청취했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 21일 시청 본관 2층에서 1층으로 옮긴 '1층 시장실'로 출근해 시정업무를 처리하며, '문턱 없는 1층 시장실 시대'를 열고 본격적인 현장중심 소통행정을 시작했다. ⓒ 고양시 관련사진보기

민경선 고양특례시장이 시장실을 시청 본관 2층에서 1층으로 옮기며 '현장중심 소통행정'에 속도를 낸다. 단순히 집무공간의 위치를 바꾼 것이 아니라 시장실을 시민에게 더 가까이 열고, 민원과 현안을 현장에서 해결하는 행정체계로 바꾸겠다는 것이 민 시장의 구상이다.민경선 시장은 21일 시청 본관 1층으로 이전한 '1층 시장실'로 출근해 시정업무를 시작했다. 새 시장실에는 시장 집무실뿐 아니라 비서실, 소통협치담당관, 시민라운지 등이 함께 배치됐다. 시민이 시장을 만나기 위해 여러 부서를 거치거나 별도의 공간을 찾아야 하는 과정을 줄이고, 상담과 소통, 후속 대응이 한 공간에서 이어질 수 있도록 한 것이다.특히 기존 시장실은 본관 2층에 있었지만 시청 본관에 엘리베이터가 없어 계단을 이용하거나 시의회 방면으로 우회해야 했다. 고령층이나 어린이, 휠체어 이용 장애인 등 이동에 제약이 있는 시민들에게는 시장실 방문 자체가 부담될 수 있었다.민경선 시장은 이날 1층 시장실을 찾은 시민들과 차담회를 하며 새로운 시장실의 의미를 직접 설명했다.민 시장은 "문턱 없는 1층 시장실은 단순히 시장실의 위치를 옮기는 것만이 아니라, 시장이 고양시민 누구든, 언제든, 어디서든 만나겠다는 상징적인 의미를 담고 있는 일종의 선언"이라고 말했다.이어 "시장뿐만 아니라 구청장, 국장, 과장, 담당자 등 실무자들도 적극적으로 시민을 만나고 현장에서 문제를 해결하기 위해 노력해 달라는 강력한 메시지"라고 강조했다.1층 시장실의 첫 손님으로는 바이오의료기관인 룩셈부르크 국립보건연구소 김희은 사무관, 문화콘텐츠기업 ㈜웨스트월드 손승현 대표이사, 항공우주기업 ㈜모멘텀스페이스 전동익 대표이사, 고양시장애인종합복지관 이승옥 장애인인식개선교육 강사, 원신동 지역사회보장협의체 김영이 위원 등이 초청됐다.민경선 시장은 이들과 지역산업과 일자리, 장애인 이동권, 생활민원 등에 관한 이야기를 나눴다.손승현 대표이사는 "고양시에는 주요 방송사, 아쿠아스튜디오, 드라마·영화 촬영지 등 문화콘텐츠 인프라가 많이 있으며 고양이 가진 장점을 살려 지역청년을 교육하고 일자리를 창출할 수 있을 것이라고 기대한다"라며 "시장님이 지역기업과 더 많이 만나기를 바란다"고 건의했다.이승옥 강사는 "시장실을 1층으로 옮긴다는 말을 듣고 깜짝 놀랐고 감사했다"라며 "교통약자들이 사회활동에서 겪는 어려움이 교통과 이동문제이기 때문에 교통체계 개편시 교통약자를 고려하여 계획을 수립하고, 관계자 인식개선교육도 사전에 이루어질 수 있기를 바란다"고 제안했다.김영이 위원은 원신동 자연마을 소하천의 잡초로 우천 때 수로가 막혀 농경지 침수 피해가 발생했던 사례를 소개하며, 시장 직통문자로 민원을 접수한 뒤 현장 확인과 제초작업이 이뤄진 데 대해 감사의 뜻을 표했다.민경선 시장의 1층 시장실은 취임 이후 이어온 소통행정의 연장선에 있다. 민 시장은 지난 7월 취임 이후 시장 직통 문자메시지 핸드폰을 개설하고 타운홀 미팅, 주요 현장방문, 주민소통 공감토크 등을 이어왔다.이번에는 시장실 자체를 시민 접근성이 좋은 1층으로 옮겼다. 특히 시장실과 소통협치담당관, 시민라운지를 한 공간에 배치했다는 점에서 시민의 의견을 듣는 데 그치지 않고 민원과 정책적 대응을 연결하려는 의도가 읽힌다.민경선 시장은 현장행정을 공직사회 변화와 연결했다.그는 "시정 현안이나 민원이 가만히 앉아서 기다린다고 해결되지 않는다"며 "민원현장을 직접 방문해서 시민들의 생생한 목소리를 듣고, 대화를 나누면서 해결하기 위해 함께 고민해야 창의적인 해법도 찾을 수 있다"고 말했다.그러면서 "시장이 앞장서서 현장에서 소통하고 시민을 만나려고 하면 공직사회도 능동적으로 변화하여 활력이 높아지고 현안 사업 추진 속도 역시 빨라질 것으로 기대한다"고 밝혔다.민경선 시장이 1층 시장실에 담은 메시지는 결국 시장 혼자 시민을 만나겠다는 데 그치지 않는다. 시장의 현장 행보를 출발점으로 구청장과 간부, 실무 공무원까지 시민과 직접 만나 문제를 해결하는 행정문화를 만들겠다는 것이다.민 시장은 "현장중심 소통행정을 원동력으로 삼아 공무원 조직을 혁신하고 새로운 고양시의 변화를 이끌겠다"고 강조했다.1층 시장실이 상징에 머물지 않으려면 앞으로 실제 민원 해결과 정책 변화로 이어지는지가 관건이다. 다만 취임 이후 직통문자와 현장방문, 타운홀 미팅에 이어 시장실까지 시민 가까이 옮긴 만큼, 민경선 시장이 내세운 '현장중심 소통행정'을 시정 운영의 방식으로 정착시키려는 행보는 한층 구체화됐다.