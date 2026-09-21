같은 업체 계약 알고도 미조치… 서산시 행사 감찰 '주의·통보'

큰사진보기 ▲행정안전부 감찰 결과 공개본. 서산시 ‘새해 시민과의 대화’ 행사 계약의 견적 검토 소홀과 총괄 부서의 관리 소홀을 지적하고 ‘주의·통보’ 처분을 요구했다. ⓒ 행정안전부 관련사진보기

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'총 6억 7천·수의계약 96건' 특정 업체 독식...서산시의 이상한 몰아주기

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큰사진보기 ▲21일 현재 서산시 계약정보공개시스템에서 해당 업체의 수의계약 내역을 조회한 화면. 읍면동의 ‘새해 시민과의 대화’ 외에 본청이 발주한 다른 행사 용역계약도 포함돼 있다. ⓒ 서산시 계약정보공개시스템 갈무리 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시가 '새해 시민과의 대화' 행사를 추진하면서 용역 견적을 제대로 검토하지 않고, 총괄 부서는 15개 읍면동이 모두 같은 업체와 계약한 사실을 알고도 조치하지 않은 것으로 행정안전부 감찰에서 지적됐다. 4년간 관련 계약액은 3억9251만 원에 이르지만, 해당 항목의 처분 요구는 '주의 15, 통보'였다.해당 업체에 대한 수의계약 집중은 <서산시대>가 앞서 제기해 온 문제다. 이번 감찰은 견적 검토 소홀과 예산 절감 기회 상실을 지적했지만, 특정 업체가 반복 선정된 경위와 본청의 업체 지정 여부에 대한 판단은 공개본에 담지 않았다. 이를 어디까지 조사했는지, 주의·통보로 처분 수위를 정한 근거는 무엇인지가 남은 쟁점이다행안부의 '연말연시·설명절 공직기강 확립 감찰 결과' 공개본에 따르면, 15개 읍면동은 2023년부터 2026년까지 행사 준비 용역계약을 체결하면서 견적서의 모든 내역이 '1식'으로 작성돼 있는데도 구체적인 항목별 금액을 확인하지 않았다. 계약액이 해마다 증가했지만 어떤 항목의 물량이 얼마나 달라졌는지도 파악하지 못한 채 계약했다.연도별 계약액은 2023년 6750만 원, 2024년 7607만5000원, 2025년 1억2280만원, 2026년 1억2613만9000원이다. 합계는 3억9251만4000원으로, 올해 계약액은 2023년보다 약 86.9% 늘었다.본청 총괄 부서의 관리 소홀도 지적됐다. 이 부서는 2023년 행사 추진 당시 15개 읍면동이 모두 같은 업체와 계약한 사실을 확인했지만 아무런 조치를 취하지 않았다.행안부는 행사의 목적과 시기가 비슷한 점을 고려해 통합 발주했다면 예산을 절감할 수 있었으나 그 기회를 잃었다고 판단했다. 낙찰률을 90%로 가정해 산출한 4년 간의 절감 가능액은 약 3925만 원이다.공개본의 해당 항목에는 '주의 15, 통보'가 처분 요구로 기재됐으며, 별도의 징계·환수·수사의뢰 요구는 없다. 지난 8일 서산시의회 행정사무감사에서 시 감사담당관은 읍면동 순방 행사운영비와 관련해 행안부의 주의 통보가 왔고, 관련 부서에는 예산 절감 방안을 강구하라는 통보가 있었다는 취지로 설명했다.본지는 2025년 1월 13일 보도에서 '시민과의 대화' 용역계약을 둘러싼 본청과 읍면동의 엇갈린 설명을 전했다.당시 서산시 회계과 담당자는 "본청에서 수의계약을 할 때는 소외되는 업체가 없도록 신경 쓰지만, 읍면동 단위 계약은 본청에서 통제하기 어렵다"고 설명했다. 반면 읍면동 관계자들은 "자치행정과에서 지정한 업체와 개별적으로 계약을 진행한다"고 밝혔다.회계과 담당자는 당시 후속 통화에서 "행정상 편의를 위해 그런 방식으로 처리되는 것 같다"며 자치행정과에 문의할 것을 권유했다. 자치행정과는 담당자가 부재 중이라고 답해 업체 지정 경위에 대한 설명을 듣지 못했다.이번 감찰에서는 총괄 부서가 동일 업체 계약 사실을 알고도 조치하지 않았다는 점이 지적됐다. 그러나 앞선 취재에서 제기된 본청의 업체 지정 여부와 읍면동별 계약이 어떤 지시나 협의를 거쳐 이뤄졌는지에 대한 판단은 공개본에서 확인되지 않는다.본지는 해당 업체 대표가 2022년 지방선거 직후 이완섭 시장의 상대 후보였던 맹정호 전 서산시장을 고발한 사실도 앞서 보도했다.외주 용역으로 전환한 배경도 확인할 대목이다. 본지의 앞선 보도에 따르면 당진시는 유사한 성격의 '시민과의 대화'를 외주 없이 내부 인력으로 진행해 별도의 행사 운영 용역비를 집행하지 않은 사례가 있다. 서산시도 전임 시장 재임 당시에는 외주 용역 대신 각 읍면동이 자체적으로 행사를 운영했다.현 시정 들어서는 같은 취지의 행사가 수 년 간 외주 용역으로 진행됐다. 외주 전환 당시 행사 규모와 장비·인력 수요가 어떻게 달라졌는지, 자체 운영과 비교해 비용과 효과를 검토했는지가 확인할 과제로 남는다. 이번 감찰 공개본에는 외주 용역 자체의 필요성을 검토했는지에 대한 설명은 담기지 않았다.본지가 서산시 계약정보공개시스템에서 확보한 2022년 하반기부터 올해 9월까지의 계약 목록 등을 집계한 결과, 해당 업체의 수의계약 규모는 112건, 8억 원대다. 읍면동의 '시민과의 대화' 외에 본청이 발주한 다른 행사 용역도 포함돼 있다.전체 계약 집계와 감찰 공개본의 계약액은 대상 기간과 범위가 달라 차액을 곧바로 감사 누락액으로 볼 수는 없다. 다른 행사 계약까지 조사했는지는 공개본에 제시되지 않았다.남현우 변호사는 21일 <서산시대>와의 통화에서 이번 감찰 결과를 두고 "탈법·범법 행위를 묵인하는 수준"이라고 비판했다. 남 변호사는 정부 기관이 세금 낭비와 특정 업체를 위한 부당한 행정을 제대로 조사해 바로잡아야 한다며, 이를 감싸는 대응은 오히려 지방자치단체의 불법·탈법 행위를 조장할 수 있다고 지적했다.이어 계약이 집중된 배경과 단체장과의 정치적·사적 이해관계, 직권남용 여부 등을 살펴봐야 한다고 강조했다.본지는 21일 조사 범위와 처분 수위의 판단 근거를 듣기 위해 행안부 감사담당관실에 전화했다. 해당 감사를 직접 담당한 직원이 출장으로 자리를 비워 추후 연락을 받기로 했으며, 구체적인 답변은 아직 받지 못했다.