허태정·염홍철 "충청 U대회 성공 개최 힘 모은다"

큰사진보기 ▲허태정 대전시장(오른쪽)과 염홍철(전 대전시장) 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장이 21일 대전시청에서 만나 성공적인 대회 개최를 위한 협력방안을 논의했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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허태정 대전시장과 염홍철 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장이 대회의 성공적인 개최를 위해 대회 운영과 시민 참여 등에서 긴밀한 협력체계를 강화하기로 했다.대전시에 따르면 허 시장과 염 위원장은 21일 오후 대전시청에서 만나 대회 준비 현안과 협력과제를 논의했다. 이날 접견은 염 위원장의 취임 인사를 겸해 마련됐으며, 김성식 조직위원회 기획부장 등이 함께했다.염 위원장은 "대전시를 비롯한 충청권 4개 시·도와 긴밀하게 협력해 성공적인 대회를 만들겠다"고 말했다.이에 허 시장은 "대전의 스포츠 역량과 과학·문화·관광 등 도시의 매력을 세계에 알릴 수 있도록 조직위원회와 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.2027 충청권 하계세계대학경기대회는 내년 8월 1일부터 12일까지 12일간 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시·도에서 열린다. 국제대학스포츠연맹(FISU)이 주최하며, 150개국에서 선수단과 관계자·미디어 등 1만5000여 명이 참가할 예정이다.경기는 육상과 수영, 농구, 배구, 양궁, 태권도 등 15개 필수 종목과 골프·조정·비치발리볼 등 3개 선택 종목을 포함해 모두 18개 종목으로 치러진다.한편 염 위원장은 관선 제30대 대전시장과 민선 3·5기 대전시장을 지냈으며, 한밭대학교 총장과 새마을운동중앙회장 등을 역임했다.