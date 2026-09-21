메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사회

대전충청

26.09.21 16:09최종 업데이트 26.09.21 16:09

허태정·염홍철 "충청 U대회 성공 개최 힘 모은다"

21일 대전시청서 만나 협력 논의... 대회 운영·시민 참여 협력체계 강화

원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
허태정 대전시장(오른쪽)과 염홍철(전 대전시장) 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장이 21일 대전시청에서 만나 성공적인 대회 개최를 위한 협력방안을 논의했다.
허태정 대전시장(오른쪽)과 염홍철(전 대전시장) 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장이 21일 대전시청에서 만나 성공적인 대회 개최를 위한 협력방안을 논의했다. ⓒ 대전시

허태정 대전시장과 염홍철 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위원장이 대회의 성공적인 개최를 위해 대회 운영과 시민 참여 등에서 긴밀한 협력체계를 강화하기로 했다.

대전시에 따르면 허 시장과 염 위원장은 21일 오후 대전시청에서 만나 대회 준비 현안과 협력과제를 논의했다. 이날 접견은 염 위원장의 취임 인사를 겸해 마련됐으며, 김성식 조직위원회 기획부장 등이 함께했다.

염 위원장은 "대전시를 비롯한 충청권 4개 시·도와 긴밀하게 협력해 성공적인 대회를 만들겠다"고 말했다.

AD
이에 허 시장은 "대전의 스포츠 역량과 과학·문화·관광 등 도시의 매력을 세계에 알릴 수 있도록 조직위원회와 긴밀히 협력하겠다"고 밝혔다.

2027 충청권 하계세계대학경기대회는 내년 8월 1일부터 12일까지 12일간 대전·세종·충북·충남 등 충청권 4개 시·도에서 열린다. 국제대학스포츠연맹(FISU)이 주최하며, 150개국에서 선수단과 관계자·미디어 등 1만5000여 명이 참가할 예정이다.

경기는 육상과 수영, 농구, 배구, 양궁, 태권도 등 15개 필수 종목과 골프·조정·비치발리볼 등 3개 선택 종목을 포함해 모두 18개 종목으로 치러진다.

한편 염 위원장은 관선 제30대 대전시장과 민선 3·5기 대전시장을 지냈으며, 한밭대학교 총장과 새마을운동중앙회장 등을 역임했다.

#허태정#염홍철#2027충청권하계세계대학경기대회#대전시#전대전시장

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
장재완 (jjang153) 내방

향나무는 자기를 찍는 도끼에게 향을 묻혀 준다.

이 기자의 최신기사창립 20주년 맞은 '지역정책포럼'... 충청의 새 미래를 묻는다


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기