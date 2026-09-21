군산 갔다가 김수미에게 한소리 듣고 왔습니다

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큰사진보기 ▲한 마디 하고 싶은 여자식사 시간 다 되었는데 이것들 어디 간겨? ⓒ 유경선 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마루에 걸터앉은 수미 여사김수미 가옥에서 만날 수 있는 주인장 ⓒ 유경선 관련사진보기

전라북도 군산 말랭이 마을 주차장에서 오른쪽으로 돌아 완만하게 경사진 골목길을 오르노라면 시간의 흔적이 켜켜이 쌓인 낡은 골목에 그나마 신식 가옥들의 벽 위로 선명하게 피어난 그림들을 마주하게 된다. 이 벽화들은 단순한 그림을 넘어, 마을이 품은 이야기와 우리의 잃어버린 향수를 정겹게 불러일으키는 따뜻한 안내자이다.골목의 중턱, 오른쪽으로 이어져 있는 담벼락에는 마치 금방이라도 구수한 된장찌개 냄새가 배어 나올 듯한 장면이 펼쳐져 있다. 화사한 벚꽃 아래, 수많은 장독대가 질서 정연하게 놓여 있고, 그 앞으로 흰 수건을 머리에 쓰고 위생 앞치마를 두른 분이 한 손에는 빈 접시를, 또 한 손은 누군가를 혼내려는 듯 주먹을 불끈 쥐고 있다. 입술은 또 어떠한가? 이분의 트레이드 마크인 걸쭉한 한마디가 막 튀어나오기 직전 아니겠는가?그녀의 얼굴은 마치 온종일 정성을 다해 음식을 준비한 듯 약간 지쳐 보이지만, 과거 우리 어머니들이 고단한 삶 속에서도 가족의 먹거리를 책임지기 위해 묵묵히 지켜온 장독대의 풍경을 소환하고 있다.이 장독대 벽화는 보는 이들에게 단순히 과거의 향수를 자극하는 것을 넘어, 이 마을이 가진 깊은 역사와 문화를 간접적으로 경험하게 한다. 장독대는 우리 민족의 오랜 지혜가 담긴 보관소이자, 공동체의 결속력을 상징하는 공간이라 할 수 있다. 이 그림은 이 마을이 가진 풍부한 이야기와 함께, 여전히 살아 숨 쉬는 어머니의 따뜻한 정을 보여주는 훌륭한 역할을 한다.골목길의 굽이를 돌면 '잔치 마당'이라는 팻말이 붙어 있는 가옥, 김수미 가옥과 만나게 된다. 항상 열려있는 대문 앞에 서면 미소 짓는 얼굴로 맞이하는 할머니. 벽돌로 쌓은 담 옆에 정교하게 묘사된 기와지붕과 나무 창살 문이 마치 실제 건물의 일부인 것처럼 느껴지는데 그 아래 툇마루에는 밝은 미소를 띤 할머니가 한 쪽 무릎을 세우고 앉아 있다.할머니의 낡은 옷과 마루 아래 놓인 고무신은 소박한 삶의 모습을 보여주지만, 그녀의 미소만큼은 세상을 다 가진 듯 맑고 따뜻하다. 이 벽화는 관광객들에게 편안함과 위로를 선사하며, 말랭이 마을에 대한 긍정적인 이미지를 형성하는 데 기여하고 있다.이 두 벽화를 지나 도착하게 되는 김수미 가옥은 말랭이 마을 여기저기를 둘러보느라 다리품을 판 관광객들에게 잠시 쉬어갈 수 있는 쉼터를 제공한다. 동시에 벽화 속 김수미의 따뜻한 미소와 정겨운 풍경은 방문객들에게 드라마의 아름다운 추억을 선물한다.이 그림들은 단순히 벽을 꾸미는 예술 작품을 넘어, 군산의 역사와 문화, 그리고 지역 주민들의 삶을 관광객들에게 효과적으로 전달하는 훌륭한 스토리텔링 도구라 할 것이다.군산 말랭이 마을의 벽화들은 과거와 현재가 공존하는 이 도시의 독특한 매력을 보여주는 중요한 관광 자원이다. 이 그림들은 관광객들에게 군산의 풍부한 역사와 문화를 직접 경험하게 하며, 동시에 잃어버린 향수와 따뜻한 인간미를 느끼게 한다. 이 벽화들이 품은 이야기와 함께 군산을 여행하는 것은 마치 한 편의 아름다운 수필을 읽는 것과 같은 감동을 선사할 것이다.말랭이 마을을 방문하는 모든 이들이 이 정겨운 벽화들 앞에서 잠시 멈추고, 따뜻한 위로와 잊지 못할 추억을 만들어 가길 바라며 참고로 오전 9시부터는 방문 앞 도어 장치를 누르면 가옥 내부로 들어가 김수미의 역사를 알 수 있는 각종 기록물, 활동 상황을 만나 볼 수 있다.