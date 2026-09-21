농지 전수조사에 대구 농업인단체 일제히 반발

큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 21일 대구시청 산격청사에서 농업인 대표들과 농지 전수조사 관련 애로사항을 청취하고 정부에 건의하겠다고 밝혔다. ⓒ 대구시 관련사진보기

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정부가 경자유전(耕者有田) 원칙에 따라 농지 불법 투기 근절을 목표로 대대적인 '농지 전수조사'를 진행하는 가운데 대구지역 농업인들이 고령농의 관행적 임대차와 농지 거래 위축 등 농촌 현실을 충분히 고려해야 한다고 요구했다.추경호 대구시장은 21일 대구시청 산격청사에서 지역 농업인단체 대표들과 농지 전수조사 관련 간담회를 열었다.간담회에는 대구시 농업인단체협의회, 한국후계농업경영인 대구시연합회, 한국여성농업인 대구시군위군연합회, 한국농촌지도자회 대구시연합회, 대구시4H연합회, 대구농협운영협의회 관계자 등이 참석했다.간담회 참석자들은 농지 전수조사의 취지는 충분히 이해하지만 정부가 추진하는 방식은 "농사를 짓기도 어렵고 땅을 팔기도 어려운 지방 농촌의 현실과 너무나도 동떨어져 있다"며 우려를 제기했다.황경동 대구시 농업인단체협의회 회장은 "농지 소유주 대부분이 고령층으로 직접 경작이 어려워 오랜 기간 관행적인 임대차 방식으로 농사를 맡겨 왔다"며 "투기와 무관한 선의의 소유주와 임차농까지 피해를 보고 있어 실효성 있는 보호 대책이 시급하다"고 말했다.상속이나 증여로 농지를 취득한 뒤 직접 경작하지 못하는 농지 소유자에 대한 우려도 나왔다.전성배 한국후계농업경영인 대구시연합회 회장은 "집안 어르신으로부터 상속·증여 등으로 농지를 물려받았지만 농사를 지을 사람이 없어 이웃에 임대한 경우까지 강제처분 대상이 될 수 있다는 불안이 크다"며 "공시지가의 25%에 해당하는 이행강제금 부담도 현실적으로 고려해야 한다"고 말했다.이영희 한국여성농업인 대구광역시군위군연합회 회장은 "정부는 고령농의 경우 농지은행에 위탁하는 방안도 안내하고 있으나 현실적으로는 농사 조건이 좋지 않은 농지의 경우 농지은행 제도를 이용하기 어려운 구조"라고 지적했다.농지의 자산가치 하락으로 농민들이 부실채권 리스크를 떠안게 될 우려가 있다는 문제도 제기됐다.이영섭 한국농촌지도자회 대구시연합회 회장은 "지방은 논밭을 매수할 사람조차 없는데 농지 전수조사로 불이익이 염려되는 사람들은 오히려 농지를 헐값에 매도하려 하고 있다"며 "농지를 보유한 사람들은 한순간에 자산가치 폭락을 경험하고 있다"고 말했다.정창섭 대구농협운영협의회 의장도 "농지가격 하락과 거래 절벽이 지속될 경우 농지 담보대출을 취급한 농협은 갑작스러운 부실채권 리스크도 떠안게 되는 상황"이라며 "지역 농협이 처한 현실을 감안해야 한다"고 우려했다.김고헌 대구시4H연합회 회장은 "정부 지원책을 통해 대출을 받아 농지를 구매한 청년농의 경우 농지 가격 폭락으로 인한 담보가치 하락으로 빚더미를 떠안게 될 우려가 크다"며 "수도권과 다른 지방의 현실을 적극 반영해야 한다"고 요구했다.조사를 수행하는 기초지자체에서도 제도 보완 필요성이 제기됐다. 이재성 군위군 부군수는 "현실적인 농지 이용관행과 상충하는 부분이 있다"며 "임차농 불안 등으로 실질적인 농업 경작면적 감소에 따른 영농기반 약화와 지가 하락에 따른 지역 농업인의 경제적 어려움을 초래할 수 있다"고 말했다.서경현 달성군 부군수는 청문(행정청이 처분을 하기 전 당사자 등의 의견을 직접 듣고 증거를 조사하는 절차) 전까지 서면계약이나 농지은행 위탁으로 전환한 농지는 처분대상에서 제외할 것, 3년 미만 소유농지에 대한 농지은행 임대 위탁을 한시적으로 허용할 것, 25%의 일률적 수준이 아닌 농업소득과 연계한 이행강제금 현실화 등을 건의했다.대구시는 이날 제기된 애로사항을 정부에 전달하고 지역 농민의 피해를 최소화하기 위한 제도개선 방안을 마련해 줄 것을 요청한다는 계획이다.추경호 대구시장은 "정부가 농지 전수조사를 추진하면서 지방 농촌의 현실을 반영하지 못한 채 정책 취지와 달리 선의의 농업인들이 피해를 입어서는 안 된다"며 "지역 농업인들의 목소리를 정부에 전달하고 농촌과 농민의 현실을 반영해 정책이 개선될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.다만 농식품부는 최근 농지 전수조사를 둘러싼 우려에 대해 투기 목적의 농지 취득과 농촌 현장에서 발생해 온 일반적인 위반을 동일하게 처리하지 않겠다는 방침을 밝혔다. 농식품부는 처분의무 기간에 다시 직접 경작하거나 농지은행과 매도위탁계약을 체결하면 처분명령을 3년간 유예할 수 있다고 밝혔다.농지 전수조사 때문에 농지가격과 거래가 급격히 위축됐다는 주장에 대해서도 정부는 다른 입장이다. 농식품부에 따르면 올해 1~7월 전국 농지 거래량은 지난해 같은 기간보다 2.2% 증가했다.같은 기간 평균 실거래가격은 ㎡당 5만 85원으로 지난해 5만 2392원보다 4.4% 낮아졌지만, 정부는 농지가격이 2021년 이후 지속적으로 하락해 왔다는 점에서 전수조사에 따른 가격 폭락으로 단정하기 어렵다고 설명했다.